免疫缺陷患者肺炎
免疫系统缺陷
疾病或治疗缺陷的示例*
可能病原体
缺陷多形核白细胞
中性粒细胞减少症
革兰阴性菌
Staphylococcus aureus(金黄色葡萄球菌)
Aspergillus(曲霉菌)
Candida(念珠菌)
趋化功能缺陷
S. aureus（金黄色葡萄球菌）
革兰氏阴性需氧菌
细胞内杀伤功能缺陷
慢性肉芽肿性疾病
S. aureus（金黄色葡萄球菌）
替代途径缺陷
Streptococcus pneumoniae（肺炎链球菌）
Haemophilus influenzae（流感嗜血杆菌）
C5缺陷
先天性疾病
S. pneumoniae（肺炎链球菌）
S. aureus（金黄色葡萄球菌）
革兰阴性菌
细胞介导免疫
T细胞缺乏或功能障碍
霍奇金淋巴瘤，肿瘤化疗，糖皮质激素治疗
分枝杆菌
病毒（例如单纯疱疹病毒，巨细胞病毒）
Strongyloides（类圆线虫）属
机会性真菌（例如，Aspergillus（曲霉菌）属、Mucor（毛霉菌）属、 Cryptococcus（隐球菌）属）
Nocardia(奴卡菌)属
Toxoplasma(弓形虫)属
获得性免疫缺陷综合征 （AIDS）
Pneumocystis jirovecii（耶氏肺孢子菌）
Toxoplasma（弓形虫）属
巨细胞病毒
单纯疱疹病毒
机会性真菌（如Aspergillus（曲霉属）、Mucor（毛霉属）、Cryptococcus（隐球菌）属）
分枝杆菌
体液免疫缺陷
B细胞缺乏或功能障碍
无丙种球蛋白血症、血液系统恶性肿瘤、HIV感染、肾病综合征、脾功能受损、常见变异型免疫缺陷等先天性障碍
化疗、生物疗法、嵌合抗原受体修饰 T (CAR-T) 细胞疗法、器官移植
S. pneumoniae（肺炎链球菌）
H. influenzae（流感嗜血杆菌）
Neisseria meningitidis（脑膜炎奈瑟菌）
选择性免疫缺陷：IgA，IgG，IgM
S. pneumoniae（肺炎链球菌）
H. influenzae（流感嗜血杆菌）
低丙种球蛋白血症
P. jirovecii（耶氏肺孢子菌）
巨细胞病毒
S. pneumoniae（肺炎链球菌）
H. influenzae（流感嗜血杆菌）
*示例。多种因素可导致不同的缺陷。