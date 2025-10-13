* 为预防同种免疫，Rh 阴性血型的孕妇应在孕 28 周或孕 28 周和孕 34 周时注射抗 D 免疫球蛋白。

† 除非妇女有疫苗接种记录或以前感染过，否则需要测量风疹和水痘滴度，以确认免疫力。

‡ 对于当前妊娠早期患有 GBS 菌尿症的患者或之前生下的新生儿患有侵袭性 GBS 疾病的患者，无需进行检测（已经建议这些患者在分娩时进行抗生素预防，因此不需要进行妊娠晚期阴道直肠拭子检查）。