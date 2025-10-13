常规产前评估时间表
检查或测试
初次就诊（通常是妊娠前三个月）
每次访问
妊娠中期
妊娠晚期
检测尿液或血清 β 人绒毛膜促性腺激素以确认妊娠（如果尚未进行检测且盆腔超声检查未确认妊娠）
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体检
全面的体格检查
通过检查宫底高度评估胎儿生长情况（单胎妊娠从孕12周开始，此时可在耻骨联合上方触诊宫底）
单胎妊娠20周时宫底高度应与脐水平一致
腹部检查了解胎位并估计体重（约从孕 36 周开始）
盆腔检查
全面的盆腔检查
宫颈指检（如有指征，从孕36周以上开始）
巴氏涂片检查（如果患者需要进行宫颈癌筛查）
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体重
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血压
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尿液试纸检测蛋白质
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X
胎儿心率测量（通常使用手持多普勒设备）
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全血细胞计数
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24至28周重复
血型和同种抗体筛查
X
Rh 阴性血型患者在 28 周时重复试验*
风疹和水痘免疫力
X†
丙型肝炎
X
X
高危患者在 24 至 28 周时重复
人类免疫缺陷病毒（HIV）
X
高危患者在 28 至 36 周时重复
梅毒
X
高危患者在 28 至 36 周时重复
淋病和衣原体
X
高危患者在 28 至 36 周时重复
结核病（如果有风险）
X
尿培养
X
阴道和直肠拭子检测 B 组 β 溶血性链球菌 (GBS) 定植
36 至 37 周
空腹血糖或随机血糖
在妊娠 24 至 28 周时进行口服葡萄糖耐量测试以筛查妊娠糖尿病
HbA1C
仅适用于未确诊 2 型糖尿病风险较高的患者
盆腔超声检查
如果需要估计胎龄，通常在妊娠前期进行
18 至 22 周时的解剖学检查
提供有关遗传和解剖异常检测的咨询；如果需要，可在怀孕前或妊娠前三个月对父母进行遗传携带者检测，并在妊娠前三个月和/或妊娠中期进行非侵入性（血液检查和/或超声波）和/或诊断性检测（绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术）
X
如果需要，进行神经管缺陷检测
超声检查
孕16至18周时的母体血清甲胎蛋白（MSAFP）
筛查焦虑和抑郁症（如有指征，可更频繁地筛查）
X
X
筛查亲密伴侣暴力（如有指征，可更频繁地筛查）
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* 为预防同种免疫，Rh 阴性血型的孕妇应在孕 28 周或孕 28 周和孕 34 周时注射抗 D 免疫球蛋白。
† 除非妇女有疫苗接种记录或以前感染过，否则需要测量风疹和水痘滴度，以确认免疫力。
‡ 对于当前妊娠早期患有 GBS 菌尿症的患者或之前生下的新生儿患有侵袭性 GBS 疾病的患者，无需进行检测（已经建议这些患者在分娩时进行抗生素预防，因此不需要进行妊娠晚期阴道直肠拭子检查）。
CBC= 全血细胞计数