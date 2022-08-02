乙型肝炎通常是由非肠道传染的DNA病毒引起的。它引起病毒性肝炎的典型症状，包括厌食，不适，和黄疸。可发生暴发性肝炎和死亡。慢性感染可导致肝硬化和/或肝细胞癌。诊断是通过血清学检测。采用支持治疗。接种疫 苗具有保护作用，暴露后使用乙肝免疫球蛋白可预防或减轻临床疾病。

（参见 肝炎的原因, 急性病毒性肝炎概述, 和 慢性乙型肝炎.)

乙型肝炎病毒（HBV）是有最完全特征的和复杂的肝炎病毒。传染性颗粒包括病毒核心和衣壳。核心由环状双股DNA和DNA聚合酶组成，在感染的肝细胞的核中复制。衣壳在细胞浆中大量合成，原因不明。

乙肝病毒是急性病毒性肝炎的第二常见病因，仅次于甲型肝炎。未识别的HBV感染是常见的，但比HAV引起的未识别的感染少得多。美国2018年报告约3322例急性乙肝感染，比乙肝疫苗普遍使用前每年报告25,000例有所减少。然而，由于许多病例未被确认或未被报告，美国疾病控制和预防中心(CDC)估计，2018年实际新增感染人数约为21,600人(1)。

HBV有时与几种肝脏外疾病有关，这些疾病包括 结节性多动脉炎 、其他结缔组织疾病、 膜性肾小球肾炎 和原发性冷球蛋白血症。HBV在这些疾病中的致病机制尚不清楚，推测可能与自身免疫机制有关。

偶尔会发生丁型肝炎的合并感染。

乙型肝炎传输 HBV通过肠外途径传播，特别是通过被污染的血液或者血制品传播。对于献血员常规进行乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测可以消除过去常见的输血感染，但是吸毒者共用注射针头造成乙肝感染仍然比较普遍。在透析病人、肿瘤病人及与血制品接触的医院工作人员中乙肝感染风险增加。 除非分娩后立即注射乙肝免疫球蛋白（HBIG）并接种疫苗 ，否则乙肝感染的母亲的新生儿在分娩过程中有 70％～90％感染乙型肝炎的风险（见新生儿HBV感染）。更早期的经胎盘传播也可发生，但并不 多见。通过在妊娠晚期用替诺福韦治疗病毒载量高的活跃感染孕妇，也可以降低 HBV 垂直传播的风险。 该病毒可通过粘膜与其他体液接触传染（如性伴侣之间， 包括异性和同性;在封闭的机构，如精神病院和监狱），但感染率远低于HAV，并且传染的方式常常不清楚。 昆虫叮咬在传染中的作用尚不清楚。许多急性乙型肝炎病例散发，来源不明。 慢性HBV携带者是全球潜在的HBV感染源。 患病率变异很大，取决于几个因素，包括地域差异（如在北美和北欧 < 0.5％, 在远东和非洲的一些地区>10％）。

参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B questions and answers for health professionals.访问日期：2022 年 6 月 8 日。

急性乙型肝炎的症状和体征 乙肝感染引起肝脏疾病的疾病谱很广，从亚临床携带者到重型肝炎或急性肝功能衰竭（暴发性肝炎），特别是在老年人中，死亡率可以达到10％~15％。 大多数患者有 病毒性肝炎典型表现, 包括厌食，不适，发热，恶心，呕吐，随后出现黄疸。症状持续时间从几周甚至到6个月。 5% 到 10% 的急性 HBV 感染患者发展为 慢性乙型肝炎。 在急性乙型肝炎发作时年龄越小，发展为慢性乙型肝炎的风险越高。对于免疫功能正常的人，发展为慢性乙型肝炎感染的风险如下： 婴幼儿：90％

1岁～5岁的儿童：25%~50％

成人：约5％ 如果乙型肝炎变得慢性, 可以发展为肝硬化 ，最终可以发展为 肝细胞癌 ，甚至没有经过肝硬化阶段。

急性yi'xing肝炎的诊断 血清学检测 急性肝炎的初步诊断, 病毒性肝炎应与引起黄疸的其他疾病鉴别（见图急性病毒性肝炎的简易诊断流程)。 疑似急性病毒性肝炎的患者，需要进行以下检测以筛查HAV、HBV和HCV的感染： 甲肝病毒IgM型抗体（IgM anti-HAV）

检测乙肝病毒表面抗原（HBsAg）

乙肝病毒核心抗原IgM型抗体（IgM anti-HBc）

丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）和丙型肝炎RNA（HCV-RNA）聚合酶链反应 如果乙肝任何一项为阳性，就要进一步做血清学检测区分急性、慢性和既往感染（见表乙型肝炎血清学）。如果血清学提示乙肝，进一步检查HBeAg和抗-HBe可有助于预后评估和指导抗病毒治疗。如果血清学证实HBV感染严重，检测丁型肝炎病毒抗体（抗HDV）。 目前至少可以检测乙肝病毒的3种独特抗原抗体系 统 HBsAg

乙肝核心抗体 (HBcAb)

HBeAg 乙肝表面抗原通常在临床症状或生化异常发生之前 1～6周即潜伏期出现，并提示血液有传染性。它在恢复期消失。然而，HBsAg偶尔是一过性的。病情康复数周或数月之后，相应保护性抗体（抗-HBs）产生，常持续终生。因此，检测到抗体提示过去感染过乙肝和有免疫性。在5%到10%的患者中，HBsAg持续存在并且没有产生抗体；这些患者发展为慢性乙型肝炎。 HBcAb 针对病毒核心的抗体。 乙型肝炎核心抗原 (HBcAg) 在受感染的肝细胞中可检测到，但除非通过特殊技术，否则无法在血清中检测到。 抗 HBcAg 的抗体 （抗-HBc或HBcAb）常在临床症状发生时出现，此后滴度逐渐下降， 常持续数年或终生。抗-HBc和抗-HBs抗体的同时出现，提示从既往HBV感染中 康复。抗-HBc也可存在于慢性HBsAg携带者，这些病人不产生抗-HBs抗体。在急性感染时，抗-HBc主要为IgM型抗体，而在慢性乙肝感染时，IgG型占优势。因此，抗-HBc IgM型可作为急性HBV感染的敏感指标，偶尔可作为近期感染的唯一指标，反映HBsAg消失和抗-HBs出现之前的窗口期。 HBeA 是从病毒核心衍生的蛋白质（不要与戊型肝炎病毒混淆）。HBeAg仅出现在HBsAg阳性血清中，倾向于提 示病毒复制更活跃和有更大的传染性。相反抗-HBe阳性提 示传染性较弱。因此与用来诊断相比，e抗原标志物更适合用于评价预后。HBeAg阳性相对于抗-HBe阳性病人更易发展成慢性 肝脏疾病。 HBV-DNA 能在活动性HBV感染患者的血清中被检测到。 表格 乙型肝炎血清学* 表格 其他检测 如果患者以前未进行过肝功能检测，则需要检测肝功能，包括血清丙氨酸转氨酶（ALT）、天冬氨酸转氨酶（AST）、碱性磷酸酶。 其它应该做的用以评估肝功能的测试包括血清白蛋白，胆红素，和PT/INR。

急性乙型肝炎的治疗 支持治疗

对暴发性乙肝，抗病毒药和肝移植。 急性病毒性肝炎包括乙肝尚无有效的治疗手段。平时应避免饮酒，因为饮酒会加重肝脏损伤。限制饮食和活动包括通常处方的卧床休息没有可靠的科学依据。 如果发生暴发性肝炎，口服核苷或核苷酸类似物治疗可以增加存活的可能性。但是，紧急 肝移植提供了生存的最大希望。成人不做移植存活是少见的;儿童往往会好一些。 发现病毒性肝炎应及时传报当地或国家卫生防疫部门。

关键点 乙型肝炎通常是由肠外接触受污染的血液传播，但可以 由黏膜接触其他体液引起。

除非婴儿接受乙型肝炎免疫球蛋白（HBIG）治疗并在分娩后接种疫苗，否则乙型肝炎母亲所生婴儿在分娩期间感染的风险为70%-90%；用替诺福韦治疗病毒载量高的晚期妊娠感染孕妇也可以降低风险。

5％～10％的急性乙型肝炎患者发展成慢性感染，并经常导致肝硬化 和/或肝细胞癌。

诊断通过检测乙肝病毒表面抗原和其他血清学标记。

支持性治疗。

建议对所有人从出生时开始常规接种疫苗。

用HBIG白和疫苗进行暴露后预防，HBIG可能不防止感染，但可能会阻止或减弱临床肝炎。