理想情况下，计划怀孕的患者及其伴侣应该去看产科医生进行孕前检查。在这次访问中，临床医生会回顾怀孕前可采取的一般预防措施。临床医生还会审查患者及其伴侣（或捐赠者，如果将使用捐赠精子并且可以提供捐赠者的病史）的医疗、产科和家族史。临床医生建议患者在怀孕前控制慢性疾病或服用药物或接种疫苗。如果适用的话，患者及其伴侣被转诊至遗传咨询。

作为孕前护理的一部分，临床医生应建议所有计划怀孕或可能怀孕的女性每天服用一次含叶酸 (folate) 400 至 800 微克 (0.4 至 0.8 毫克) 的维生素 (1）。叶酸降低神经管缺陷的风险。对有过胎儿或者新生儿神经管缺损的不良生育史的女性而言，则建议每天的口服计量为4000mcg(4mg)。

一旦怀孕，女性应该接受常规产前护理，以监测妊娠情况并发现或预防产妇或胎儿并发症。此外，还需要每 1 至 4 周进行一次访问，以监测和评估疾病的症状和体征。

手册的其他部分讨论了孕妇的特定产科疾病和非产科疾病。

常规产前检查于孕6~8周开始。

后续随访 应该为:

28周前约4周一次

28~36周每2周一次

从第 36 周到分娩期间每周一次

如果产科并发症的风险很高，则可能会安排更频繁的产前检查。

产前护理包括:

普通内科疾病、传染病和精神疾病的筛查和管理

健康社会决定因素筛查

讨论既往产科疾病史（如妊娠糖尿病、先兆子痫、早产）

提供胎儿染色体异常筛查

采取措施减少胎儿和孕妇的风险。

监测新产妇疾病或产科并发症

监测胎儿生长发育

健康促进和患者教育

临床计算器 通过末次月经和超声生物测量确定妊娠

参考文献 1.US Preventive Services Task Force: Final Recommendation Statement, Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: Preventive Medication, August 01, 2023

产科病人病史采集 开始产前检查时，需要记录一份完整的病史，包括。 生育史，以及既往妊娠的结局，包括孕妇和胎儿的并发症（例如妊娠糖尿病，子痫前期，先天畸形，死产）

病史，包括手术史和精神病史

家族史，以确定任何潜在的遗传疾病

药物（包括非处方药）、补充剂、非法药物使用和潜在的毒性暴露

健康的社会决定因素

妊娠并发症的危险因素 在初次和后续访视中，应询问患者有关潜在妊娠并发症的症状（例如，阴道出血、液体漏出、盆腔或腹部疼痛、头痛、视力变化、面部或手指水肿、胎动频率或强度变化）。 孕次和产次 基本产科病史以特定格式记录，注明妊娠和产次。 妊娠次数 (G) 是指确认怀孕的次数；妊娠是指至少怀孕过一次的人。 胎次（P）是指妊娠≥20周的分娩次数。生育次数与其他妊娠结果一起记录： 足月分娩（≥ 37 周）

早产（≥ 20 且 < 37周）

堕胎（包括 自然流产 < 20周时， 人工流产， 宫外孕， 或者 葡萄胎）

存活子女 多胎妊娠按孕次和产次计为 1 次妊娠，但活产儿除外（例如，对于一名妇女，如果她曾怀过单胎妊娠和双胞胎妊娠，并且所有孩子都是活产的，则记为 3）。 在该文档格式中，数字记录为： G（妊娠数）P（产次，用 4 个数字表示，分别代表足月妊娠、早产、流产和活产） 例如，某患者有 1 次足月分娩、1 对 32 周出生的双胞胎、1 次自然流产和 1 次宫外孕的病史，其记录为 G4 P1-1-2-3。

产科患者的体格检查 首先进行全面的体格检查，包括血压、身高和体重。 每次产前检查均应测量血压和体重。收集尿液样本并用试纸检查其中的蛋白质和与感染相符的发现。 在初次产科检查中，将进行完整的盆腔检查以： 根据子宫大小估计孕周

检查子宫异常（如平滑肌瘤）或压痛

检查是否有病变、分泌物或出血

宫颈采样检查 通常仅当出现症状（例如阴道流血或分泌物，盆腔疼痛）时才重复进行盆腔检查。从大约37周开始，可以进行无菌宫颈指检以检查宫颈扩张和消退的情况。 可以通过体格检查来估计妊娠周龄，但这些估计并不准确，预计分娩日期应根据末次月经期和超声测量来确定。通常的做法如下： <12周：根据双手盆腔检查的子宫大小来估计妊娠周龄。传统上，一般的指导原则是，怀孕6周的子宫感觉像一个小橙子，怀孕8周的子宫感觉像一个大橙子，怀孕12周的子宫感觉像一个葡萄柚（1）；随着临床经验的积累，精确度可能会提高。

12周：在耻骨联合水平可以触摸到宫底。

16周：宫底位于耻骨联合与脐的中点。

20周：宫底位于脐水平。

>20周：从耻骨联合到宫底的测量值（以厘米为单位）大约与孕周相关。 如果存在导致子宫进一步增大的原因，例如子宫平滑肌瘤或多胎妊娠，则通过体检来估计妊娠周龄是不准确的。 在妊娠晚期，可通过腹部触诊来评估胎位并估计胎儿体重（见图 利奥波德手法）。 传统上，临床骨盆测量是为了评估骨盆容量和描述骨盆类型（女性型、机器人型、人猿型或扁平型），目的是预测是否需要进行阴道手术分娩或剖宫产。这是基于通过盆腔检查、放射线照相术、CT或MRI对盆腔入口进行的测量。然而，临床骨盆测量在目前的临床实践中很少使用，因为它在预测分娩方式方面并未被证明比试产更有效（2）。 每次就诊都会测量胎儿心率。 临床计算器 体质指数（凯特勒指数） 体格检查参考 1.Margulies R, Miller L.Fruit size as a model for teaching first trimester uterine sizing in bimanual examination. Obstet Gynecol.2001;98(2):341-344.doi:10.1016/s0029-7844(01)01406-5 2.Pattinson RC, Cuthbert A, Vannevel V: Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database Syst Rev.2017;3(3):CD000161.2017 年 3 月 30 日发布。doi:10.1002/14651858.CD000161.pub2

妊娠的症状和体征 怀孕可能会导致乳房增大，并因雌激素（主要是）和孕酮水平升高而感到轻微胀痛，这与经前乳房增大相似。 恶心和呕吐可能发生，因为从受精后10天开始，胎盘合体细胞会分泌更多的雌激素和人类绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）（参见受孕和产前发育）。 卵巢中的黄体在beta-hCG的刺激下，继续分泌大量的雌激素和孕激素以维持妊娠。这时期很多孕妇易疲劳，还有一些妇女很早就注意到腹部膨胀。 孕妇常常在孕16~20周之间开始自觉胎动。 在妊娠后期，下肢水肿，静脉曲张是常见的;主要原因是由增大的子宫对下腔静脉的挤压。

妊娠诊断 尿液或血清 β-hCG 检测 通常尿检，或血检，最早可以在停经前几天或受孕后几天准确诊断或者排除妊娠。 还可以通过其他发现来确认怀孕，包括： 通常在妊娠4~5周时超声检查可以发现宫腔内的孕囊，与血β-hCG约1500mIU/mL相对应（通常妊娠5周时可见卵黄囊）

早在孕 5 至 6 周时，超声就可观察到胎儿心脏运动

最早8~10周腹部多普勒超声探头可探及胎心音

20周后检查医师可触及胎动

妊娠预产期 这 预计分娩日期（EDD） 基于最后一次月经期 (LMP)。计算预产期的一种方法是从末次月经中减去3个月并加上7天（Naegele规则）。其他方法包括： 受孕日期+ 266天

对于周期28天、月经规律的女性：末次月经时间（LMP）+ 280天（40周）

对于月经周期规律但周期并非28天的女性：LMP + 280天 +（周期长度 - 28天） 分娩较预产期提早3周或者推迟2周以内都属正常。妊娠37周之前分娩考虑早产; 妊娠42周后分娩考虑过期产。 当月经规律时，月经史是确定预产期的相对可靠的方法。当缺乏其他信息时，妊娠早期超声检查可以最准确地估计妊娠周龄。当受孕日期未知，月经周期不规则或无法获得有关月经周期的信息时，超声检查可能是估计分娩日期的唯一来源。 如果对月经日期不确定，则比较基于末次月经的妊娠周龄和基于当前妊娠第一次胎儿超声检查的妊娠周龄。如果这些年龄估计不一致，则估计分娩日期（以及估计孕龄）可能会发生变化，具体取决于周数和不一致程度。美国妇产科医师学会 (ACOG)（参见 Methods for Estimating Due Date）如果与月经日期相差较大，则建议使用基于超声波测量的日期 ≥ 8 6/7 周妊娠： > 5 天

妊娠 9 至 15 6/7 周：> 7 天

妊娠 16 至 21 6/7 周：> 10 天

妊娠 22 至 27 6/7 周：> 14 天

≥ 28 周妊娠： > 21 天 仅在当前怀孕的第一次超声检查后才协调月经和超声检查日期 - 预计分娩日期不会根据后续超声检查而改变。由于超声检查估计在妊娠后期不太准确，因此妊娠中期和晚期超声检查结果很少应用于改变估计孕龄，并且，如果考虑改变估计分娩日期，应咨询胎儿超声检查专家。

体重增加 为孕妇提供锻炼和饮食建议，并建议其遵循美国医学研究所基于孕前体重指数（BMI-见表孕期增重指南）制定的增重指南。孕期即使是病态肥胖者也不建议节食。 表格 妊娠期体重增加指南* 表格 临床计算器 体质指数（凯特勒指数）

运动 怀孕期间锻炼的风险最小，并已证明对大多数孕妇有益，包括维持或改善身体健康、控制妊娠期体重增加、减轻腰痛，并可能降低患妊娠糖尿病或先兆子痫的风险 (4)。适度运动不是任何不良妊娠结局的直接原因；然而，孕妇可能面临更大的关节受伤、跌倒和腹部创伤的风险。腹部创伤可能导致胎盘早剥，这可能导致胎儿发病或死亡。 除非出现阴道出血、盆腔或阴道疼痛、阴道分泌物、羊水漏或子宫收缩，否则整个怀孕期间可以继续进行性活动。

药物、物质使用和毒性暴露 临床医生检查患者的药物和营养补充剂，以解决 妊娠期用药安全 并确定是否需要停止、调整或改变任何药物或补充剂。 消费咖啡因少量（例如每天1杯咖啡）似乎对胎儿几乎没有风险。 孕妇不宜使用 酒精、烟草（并应避免接触二手烟）、大麻或非法药物。患者药物使用障碍应由具有适当专业知识的多学科团队进行管理，包括产科医生、成瘾专家和儿科医生。 孕妇还应避免以下行为： 直接处理猫砂（致弓形虫病风险）

长时间的高温（如在热水浴缸或桑拿浴室中）

接触患有活跃病毒感染的人（例如，风疹、感染性红斑 [第五病]、水痘） 怀孕期间接触有毒环境因素会导致不良的生殖和发育健康后果，包括不孕、流产、早产、低出生体重、神经发育迟缓和儿童癌症（5）。不良后果的风险取决于毒素和接触的程度。产科临床医生应将有关环境健康的问题作为病史的一部分。 应建议患者避免或尽量减少接触特定物质，如铅、杀虫剂、溶剂和邻苯二甲酸盐。怀孕期间使用的个人护理产品不应含有邻苯二甲酸盐、对羟基苯甲酸酯、氧苯酮或三氯生。标有“无香味”的化妆品和个人护理产品比标有“无味”的产品含有毒素的可能性更小。

预防围产期并发症 对于Rh阴性血型的孕妇，应给予Rho(D)免疫球蛋白，以防止同种免疫，否则可能导致溶血病胎儿和新生儿。孕28周时、发生任何可能导致胎儿-母亲出血的事件或操作之前以及分娩后，注射Rho(D)免疫球蛋白。 对于怀孕的患者先兆子痫风险增加，建议使用低剂量阿司匹林（81毫克/天）进行预防。阿司匹林预防应在妊娠12至28周（最好在16周之前）开始，并持续到分娩。

社会心理问题 筛查沮丧和焦虑应在第一次产前检查时进行，并在妊娠晚期和产后重复进行。还应进行筛查 亲密伴侣暴力。 应询问患者有关获得护理的障碍或需要支持或住宿的情况（例如身体或认知障碍、语言障碍、个人、家庭、社会、宗教或财务问题）。临床医生应向患者提供信息并帮助患者获取可用资源。