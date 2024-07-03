理想情况下，计划怀孕的患者及其伴侣应该去看产科医生进行孕前检查。在这次访问中，临床医生会回顾怀孕前可采取的一般预防措施。临床医生还会审查患者及其伴侣（或捐赠者，如果将使用捐赠精子并且可以提供捐赠者的病史）的医疗、产科和家族史。临床医生建议患者在怀孕前控制慢性疾病或服用药物或接种疫苗。如果适用的话，患者及其伴侣被转诊至遗传咨询。
作为孕前护理的一部分，临床医生应建议所有计划怀孕或可能怀孕的女性每天服用一次含叶酸 (folate) 400 至 800 微克 (0.4 至 0.8 毫克) 的维生素 (1）。叶酸降低神经管缺陷的风险。对有过胎儿或者新生儿神经管缺损的不良生育史的女性而言，则建议每天的口服计量为4000mcg(4mg)。
一旦怀孕，女性应该接受常规产前护理，以监测妊娠情况并发现或预防产妇或胎儿并发症。此外，还需要每 1 至 4 周进行一次访问，以监测和评估疾病的症状和体征。
手册的其他部分讨论了孕妇的特定产科疾病和非产科疾病。
常规产前检查于孕6~8周开始。
后续随访 应该为:
28周前约4周一次
28~36周每2周一次
从第 36 周到分娩期间每周一次
如果产科并发症的风险很高，则可能会安排更频繁的产前检查。
产前护理包括:
普通内科疾病、传染病和精神疾病的筛查和管理
健康社会决定因素筛查
讨论既往产科疾病史（如妊娠糖尿病、先兆子痫、早产）
提供胎儿染色体异常筛查
采取措施减少胎儿和孕妇的风险。
监测新产妇疾病或产科并发症
监测胎儿生长发育
健康促进和患者教育
参考文献
1.US Preventive Services Task Force: Final Recommendation Statement, Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: Preventive Medication, August 01, 2023
产科病人病史采集
开始产前检查时，需要记录一份完整的病史，包括。
生育史，以及既往妊娠的结局，包括孕妇和胎儿的并发症（例如妊娠糖尿病，子痫前期，先天畸形，死产）
病史，包括手术史和精神病史
家族史，以确定任何潜在的遗传疾病
药物（包括非处方药）、补充剂、非法药物使用和潜在的毒性暴露
健康的社会决定因素
在初次和后续访视中，应询问患者有关潜在妊娠并发症的症状（例如，阴道出血、液体漏出、盆腔或腹部疼痛、头痛、视力变化、面部或手指水肿、胎动频率或强度变化）。
孕次和产次
基本产科病史以特定格式记录，注明妊娠和产次。
妊娠次数 (G) 是指确认怀孕的次数；妊娠是指至少怀孕过一次的人。
胎次（P）是指妊娠≥20周的分娩次数。生育次数与其他妊娠结果一起记录：
多胎妊娠按孕次和产次计为 1 次妊娠，但活产儿除外（例如，对于一名妇女，如果她曾怀过单胎妊娠和双胞胎妊娠，并且所有孩子都是活产的，则记为 3）。
在该文档格式中，数字记录为：
G（妊娠数）P（产次，用 4 个数字表示，分别代表足月妊娠、早产、流产和活产）
例如，某患者有 1 次足月分娩、1 对 32 周出生的双胞胎、1 次自然流产和 1 次宫外孕的病史，其记录为 G4 P1-1-2-3。
产科患者的体格检查
首先进行全面的体格检查，包括血压、身高和体重。 每次产前检查均应测量血压和体重。收集尿液样本并用试纸检查其中的蛋白质和与感染相符的发现。
在初次产科检查中，将进行完整的盆腔检查以：
根据子宫大小估计孕周
检查子宫异常（如平滑肌瘤）或压痛
检查是否有病变、分泌物或出血
宫颈采样检查
通常仅当出现症状（例如阴道流血或分泌物，盆腔疼痛）时才重复进行盆腔检查。从大约37周开始，可以进行无菌宫颈指检以检查宫颈扩张和消退的情况。
可以通过体格检查来估计妊娠周龄，但这些估计并不准确，预计分娩日期应根据末次月经期和超声测量来确定。通常的做法如下：
<12周：根据双手盆腔检查的子宫大小来估计妊娠周龄。传统上，一般的指导原则是，怀孕6周的子宫感觉像一个小橙子，怀孕8周的子宫感觉像一个大橙子，怀孕12周的子宫感觉像一个葡萄柚（1）；随着临床经验的积累，精确度可能会提高。
12周：在耻骨联合水平可以触摸到宫底。
16周：宫底位于耻骨联合与脐的中点。
20周：宫底位于脐水平。
>20周：从耻骨联合到宫底的测量值（以厘米为单位）大约与孕周相关。
如果存在导致子宫进一步增大的原因，例如子宫平滑肌瘤或多胎妊娠，则通过体检来估计妊娠周龄是不准确的。
在妊娠晚期，可通过腹部触诊来评估胎位并估计胎儿体重（见图 利奥波德手法）。
传统上，临床骨盆测量是为了评估骨盆容量和描述骨盆类型（女性型、机器人型、人猿型或扁平型），目的是预测是否需要进行阴道手术分娩或剖宫产。这是基于通过盆腔检查、放射线照相术、CT或MRI对盆腔入口进行的测量。然而，临床骨盆测量在目前的临床实践中很少使用，因为它在预测分娩方式方面并未被证明比试产更有效（2）。
每次就诊都会测量胎儿心率。
体格检查参考
1.Margulies R, Miller L.Fruit size as a model for teaching first trimester uterine sizing in bimanual examination. Obstet Gynecol.2001;98(2):341-344.doi:10.1016/s0029-7844(01)01406-5
2.Pattinson RC, Cuthbert A, Vannevel V: Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database Syst Rev.2017;3(3):CD000161.2017 年 3 月 30 日发布。doi:10.1002/14651858.CD000161.pub2
妊娠的症状和体征
妊娠诊断
尿液或血清 β-hCG 检测
通常尿检，或血检，最早可以在停经前几天或受孕后几天准确诊断或者排除妊娠。
还可以通过其他发现来确认怀孕，包括：
通常在妊娠4~5周时超声检查可以发现宫腔内的孕囊，与血β-hCG约1500mIU/mL相对应（通常妊娠5周时可见卵黄囊）
早在孕 5 至 6 周时，超声就可观察到胎儿心脏运动
最早8~10周腹部多普勒超声探头可探及胎心音
20周后检查医师可触及胎动
妊娠预产期
这 预计分娩日期（EDD） 基于最后一次月经期 (LMP)。计算预产期的一种方法是从末次月经中减去3个月并加上7天（Naegele规则）。其他方法包括：
受孕日期+ 266天
对于周期28天、月经规律的女性：末次月经时间（LMP）+ 280天（40周）
对于月经周期规律但周期并非28天的女性：LMP + 280天 +（周期长度 - 28天）
分娩较预产期提早3周或者推迟2周以内都属正常。妊娠37周之前分娩考虑早产; 妊娠42周后分娩考虑过期产。
当月经规律时，月经史是确定预产期的相对可靠的方法。当缺乏其他信息时，妊娠早期超声检查可以最准确地估计妊娠周龄。当受孕日期未知，月经周期不规则或无法获得有关月经周期的信息时，超声检查可能是估计分娩日期的唯一来源。
如果对月经日期不确定，则比较基于末次月经的妊娠周龄和基于当前妊娠第一次胎儿超声检查的妊娠周龄。如果这些年龄估计不一致，则估计分娩日期（以及估计孕龄）可能会发生变化，具体取决于周数和不一致程度。美国妇产科医师学会 (ACOG)（参见 Methods for Estimating Due Date）如果与月经日期相差较大，则建议使用基于超声波测量的日期
≥ 8 6/7 周妊娠： > 5 天
妊娠 9 至 15 6/7 周：> 7 天
妊娠 16 至 21 6/7 周：> 10 天
妊娠 22 至 27 6/7 周：> 14 天
≥ 28 周妊娠： > 21 天
仅在当前怀孕的第一次超声检查后才协调月经和超声检查日期 - 预计分娩日期不会根据后续超声检查而改变。由于超声检查估计在妊娠后期不太准确，因此妊娠中期和晚期超声检查结果很少应用于改变估计孕龄，并且，如果考虑改变估计分娩日期，应咨询胎儿超声检查专家。
产科病人的检测
实验室检查
产前评估包括血液检查、尿液检查、宫颈标本、超声波检查，有时还包括其他检查。初步实验室评估非常全面；在后续随访中，部分测试会重复进行（详见表格常规产前评估时间表）。
常规产前检查安排
检查或测试
初次就诊（通常是妊娠前三个月）
每次访问
中期
妊娠晚期
检测尿液或血清 β 人绒毛膜促性腺激素以确认妊娠（如果尚未进行检测且盆腔超声检查未确认妊娠）
X
体检
完成一般身体检查
通过检查宫底高度评估胎儿生长情况（单胎妊娠从孕12周开始，此时可在耻骨联合上方触诊宫底）
单胎妊娠20周时宫底高度应与脐水平一致
腹部检查了解胎位并估计体重（约从孕 36 周开始）
盆腔检查
全面的盆腔检查
宫颈指检（如有指征，从孕36周以上开始）
巴氏涂片检查（如果患者需要进行宫颈癌筛查）
X
体重
X
X
血压
X
X
尿液试纸检测蛋白质
X
X
胎儿心率测量（通常使用手持多普勒设备）
X
X
全血细胞计数
X
24至28周重复
血型和同种抗体筛查
X
Rh 阴性血型患者在 28 周时重复试验*
风疹和水痘免疫力
X†
丙型肝炎
X
乙型肝炎病毒
X
高危患者在 24 至 28 周时重复
人类免疫缺陷病毒（HIV）
X
高危患者在 28 至 36 周时重复
梅毒
X
高危患者在 28 至 36 周时重复
淋病和衣原体
X
高危患者在 28 至 36 周时反复
结核病（如果有风险）
X
尿培养
X
阴道和直肠拭子检测 B 组 β 溶血性链球菌 (GBS) 定植
36 至 37 周
空腹血糖或随机血糖
在妊娠 24 至 28 周时进行口服葡萄糖耐量测试以筛查妊娠糖尿病
HbA1C
仅适用于未确诊 2 型糖尿病风险较高的患者
盆腔超声检查
如果需要估计胎龄，通常在妊娠前期进行
18 至 22 周时的解剖学检查
提供有关遗传和解剖异常检测的咨询；如果需要，可在怀孕前或妊娠前三个月对父母进行遗传携带者检测，并在妊娠前三个月和/或中期进行非侵入性（血液检查和/或超声波）和/或诊断性检测（绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术）
X
如果需要，进行神经管缺陷检测
超声疗法
孕16至18周时的母体血清甲胎蛋白（MSAFP）
筛查焦虑和抑郁症（如有指征，可更频繁地筛查）
X
X
筛查亲密伴侣暴力（如有指征，可更频繁地筛查）
X
* 为预防同种免疫，Rh 阴性血型的孕妇应在孕 28 周或孕 28 周和孕 34 周时注射抗 D 免疫球蛋白。
† 除非妇女有疫苗接种记录或以前感染过，否则需要测量风疹和水痘滴度，以确认免疫力。
‡ 对于当前妊娠早期患有 GBS 菌尿症的患者或之前生下的新生儿患有侵袭性 GBS 疾病的患者，无需进行检测（已经建议这些患者在分娩时进行抗生素预防，因此不需要进行妊娠晚期阴道直肠拭子检查）。
CBC= 全血细胞计数
常规检查评估可能影响胎儿发育或母亲健康的贫血、蛋白尿和传染病。妊娠 20 周前出现蛋白尿提示肾脏疾病。妊娠 20 周后的蛋白尿可能表明 先兆子痫。 菌落计数为B组链球菌（GBS）在怀孕期间任何时候尿培养结果呈阳性（表明阴道-直肠重度定植），应在分娩时给予抗生素预防（1）。
需要检查血型和同种抗体，因为Rh阴性血的女性面临产生Rh(D)抗体的风险（如果之前接触过Rh阳性血）。如果父亲是Rh阳性血型，胎儿也可能是Rh阳性，而母体抗Rh(D)抗体可穿过胎盘并导致胎儿溶血病。孕妇在初次产前检查时应测量 Rh(D) 抗体水平，并且对于 Rh 阴性血型的孕妇，应在孕 28 周左右再次测量。
通常，女性在怀孕24至28周之间会常规接受筛查，通过口服葡萄糖耐量测试来检测妊娠糖尿病。然而，如果女性存在未确诊的 2 型糖尿病的显著风险因素，则应在妊娠前三个月通过随机或空腹血糖和 HbA1C 进行筛查。这些风险因素包括肥胖和以下一个或多个风险因素的组合（2)：
体力活动缺乏
一级亲属患有糖尿病
种族或民族与风险增加相关（例如非裔美国人、拉丁裔、美洲原住民、亚裔美国人、太平洋岛民）
妊娠期糖尿病或既往妊娠巨大新生儿（体重>4500克）
高血压（140/90mmHg或正在接受高血压治疗）
高密度脂蛋白胆固醇水平 < 35 毫克/分升 (0.90 毫摩尔/升) 或甘油三酯水平 > 250 毫克/分升 (2.82 毫摩尔/升)
HbA1C≥5.7%、糖耐量受损或之前检测显示空腹血糖受损
与胰岛素抵抗相关的其他临床情况（例如，妊娠前体重指数大于40kg/m2、黑棘皮症）
心血管疾病病史
如果妊娠早期检查正常，则在妊娠 24 至 28 周时对患者进行妊娠糖尿病筛查。
如果任何一位潜在父母有已知或疑似遗传异常，应将夫妻转介给 遗传咨询和检测。还应指导孕妇选择无创筛查或胎儿非整倍体诊断检测。美国妇产科学院建议对所有女性进行诊断检测，无论基线风险或孕妇年龄如何，包括无创产前检测（NIPT）或无细胞DNA检测（3）。
用于筛查或监测的血液检查甲状腺疾病（测量促甲状腺激素[TSH]）适用于患有以下一种或多种疾病的女性（4)：
临床怀疑疾病的症状或其他原因
甲状腺疾病或甲状腺疾病家族史
1型糖尿病
根据病史、风险因素、症状和近期接触情况，对其他疾病（如铅水平、麻疹、细菌性阴道病、寨卡病毒感染、恰加斯病等）进行评估。
超声检查
大多数产科医生建议每次怀孕期间至少进行一次超声检查，理想情况下是在怀孕 16 至 20 周之间。如果预产期（EDD）不确定或患者有症状（例如阴道出血、盆腔疼痛），可以提前进行超声检查。
具体适应症 对于 超声检查包括：
胎儿异常调查（例如，非侵入性孕产妇筛查测试结果异常或子宫大小与估计孕周不符）
颈部透明带测量作为非侵入性非整倍体筛查测试的一部分
胎儿解剖结构的详细评估（通常在约16至20周）
如果先天性心脏缺陷的风险很高（例如，患有 1 型糖尿病或生过先天性心脏缺陷的孩子的女性），可能在 20 周时进行胎儿超声心动图检查
确定胎儿位置和大小
超声也可用于进行绒膜绒毛采样、羊膜穿刺术、胎儿输血穿刺进针时的引导。
如果孕早期有需要超声检查的情况（例如评估疼痛、出血、或继续妊娠的可能），阴道内超声探头的应用使诊断结果更为准确；宫内妊娠的证据（妊娠囊或胎儿极）最早在孕4~5周可见，至孕7~8周时>95%可见。早在孕 5 至 6 周时就可以通过超声波直接观察到胎动和心动。
其他影像学检查
如果诊疗上需要，则不应该因为妊娠而推迟X线或其他成像检查。然而，选择性腹部X光检查被推迟至怀孕后。
胎儿暴露于影像学研究中的电离辐射的风险取决于孕龄和辐射剂量。不同孕龄的影响和阈值剂量包括（5)：
2至3周（受精至着床）：胚胎死亡或无影响（50至 100毫戈瑞[mGy]）
4至10周（器官形成期）：先天性异常（200m毫戈瑞）；生长受限（200至250毫戈瑞）
8至15周：严重智力障碍风险高（60至310毫戈瑞）；小头畸形（200毫戈瑞）
16至25周：严重智力障碍风险低（250至280毫戈瑞）
影像学检查可根据胎儿受到的辐射剂量进行分类（5)：
极低剂量（<0.1毫戈瑞）：头颈部或四肢的X光片或CT检查；胸部X光片
低至中等剂量（0.1至10毫戈瑞）：腹部或脊柱X光检查；静脉肾盂造影；双重对比钡灌肠；胸部CT；核医学扫描（例如，低剂量闪烁显像或血管造影）
更高剂量（10至50毫戈瑞）：腹部或盆腔CT
因此，育龄妇女在进行X光或CT检查之前，应询问当前怀孕的可能性（如有指征，应进行妊娠测试）。如果腹部或盆腔CT检查是针对特定诊断指征的标准且最有效的成像方式，则有时会在怀孕期间使用腹部或盆腔CT检查。在这种情况下，应向患者告知风险和益处，并获得知情同意。
MRI不会发射辐射，可在整个怀孕期间使用而不必担心与怀孕相关的风险。
此外，造影剂通常用于增强成像方式。CT成像造影剂与致畸作用无关。相反，常用于MRI成像的含钆对比剂存在争议，因为动物模型数据表明其具有致畸性，但这尚未在人类身上得到证实。因此，MRI中的对比剂仅用于特殊情况，即临床治疗可能发生变化或病情被认为对孕妇有生命危险（5）。
测试参考文献
1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Prevention of Group B Streptococcal Early-Onset Disease in Newborns: ACOG Committee Opinion, Number 797 [published correction appears in Obstet Gynecol. 2020 Apr;135(4):978-979]. Obstet Gynecol.2020;135(2):e51-e72.doi:10.1097/AOG.0000000000003668
2.ACOG Committee on Practice Bulletins: ACOG Practice Bulletin No. 190: Gestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol.2018;131(2):e49-e64.doi:10.1097/AOG.0000000000002501
3.ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics; Committee on Genetics; Society for Maternal-Fetal Medicine: Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities: ACOG Practice Bulletin, Number 226. Obstet Gynecol.2020;136(4):e48-e69.doi:10.1097/AOG.0000000000004084
4.ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: Thyroid Disease in Pregnancy: ACOG Practice Bulletin, Number 223. Obstet Gynecol.2020;135(6):e261-e274.doi:10.1097/AOG.0000000000003893
5.ACOG Committee on Obstetric Practice: Opinion No. 723: Guidelines for Diagnostic Imaging During Pregnancy and Lactation [published correction appears in Obstet Gynecol. 2018 Sep; 132(3):786. doi: 10.1097/AOG.0000000000002858]. Obstet Gynecol.2017 (reaffirmed 2021);130(4):e210-e216.doi:10.1097/AOG.0000000000002355
产科病人的管理
先前存在的母体疾病或者危险因素对妊娠期间出现的产科并发症或产妇或胎儿问题进行适当的处理。产前护理还包括健康促进咨询和预期指导，以帮助患者做好分娩和新生儿护理的准备。鼓励夫妇参加分娩培训班。
高危妊娠需要密切监测、专门护理和多学科医疗团队，有时还需要转诊到围产期中心。这些中心提供许多专科和亚专科服务，由孕产妇、胎儿和新生儿专家提供。整个怀孕期间的密切监测可能涉及慢性疾病的管理以及增加产前检查、血液检查、超声波检查和其他类型的胎儿监测的频率。与孕妇及其家人的沟通对于让患者参与共同决策、制定护理计划和提供情感支持至关重要。
需要就医的表现
向患者提供有关正常怀孕变化、感觉和胎动、饮食、体重增加、心理健康、建议的预防措施和健康促进的咨询。还会建议她们注意应联系产科医生的相关症状，包括阴道出血、持续性子宫收缩、漏液、发烧、排尿困难、尿频、尿急、胎动减少、严重持续性疼痛（头痛、骨盆、腹部、背部、小腿疼痛）、昏厥或头晕、呼吸急促、面部、手部水肿或小腿不对称水肿以及视力变化。
有急产史的经产妇一旦发生临产的表现立刻通知医师。
饮食和营养补充
为了给胎儿提供营养，怀孕初期体重指数（BMI）处于正常范围内的孕妇所需的额外热量的平均数量因妊娠期而异：妊娠前期，无需额外摄入热量；妊娠中期，每天需额外摄入约340千卡；妊娠晚期，每天需额外摄入约450千卡。看 Eat Healthy During Pregnancy: Quick Tips。大部分热量应该来自蛋白质。如果孕妇体重增加过多（孕早期>1.4kg/月）或不足（<0.9kg/月），必须调整饮食。
为了预防，所有孕妇和计划怀孕或可能怀孕的妇女都应服用叶酸补充剂，每天口服 0.4 至 0.8 毫克（1）。胎儿患有脊柱裂的妇女应从受孕前 3 个月开始每天服用 4 毫克，直至妊娠 12 周（2）。
大多数产前维生素含有孕期推荐的每日亚铁摄入量（27毫克）（3）。对于缺铁性贫血患者，需要更高剂量（例如325毫克硫酸亚铁 [65毫克元素铁]）。铁通常每天服用，但如果患者有令人困扰的胃肠道症状，尤其是便秘，则可以隔天服用。
还应向孕妇患者提供安全食品处理方面的建议，包括避免某些 汞含量高的海鲜以及容易被污染的食物李斯特菌， 例如：
生的或稀有的鱼、贝类、肉、家禽或蛋
未经巴氏消毒的果汁、牛奶或奶酪
午餐或熟食肉类、熏制海鲜和热狗（除非加热到热气腾腾的温度）
准备好的肉类或海鲜沙拉，如火腿沙拉、鸡肉沙拉或金枪鱼沙拉
生芽，包括苜蓿芽、三叶草芽、萝卜芽和绿豆芽
体重增加
为孕妇提供锻炼和饮食建议，并建议其遵循美国医学研究所基于孕前体重指数（BMI-见表孕期增重指南）制定的增重指南。孕期即使是病态肥胖者也不建议节食。
妊娠期体重增加指南*
孕前体重类别
BMI
总重量增加†
妊娠中期和妊娠晚期建议平均体重增长‡
体重不足
< 18.5
12.5-18kg（28-40磅）
0.4kg/周（1磅/周）
正常体重
18.5–24.9
11.5-16kg（25-35磅）
0.4kg/周（1磅/周）
超重（0.5-0.7）
25.0~29.9
6.8-11.3kg（15-25磅）
0.27kg/周（0.6磅/周）
肥胖（包括所有级别）
≥ 30.0
5-9kg（11-20磅）
0.23kg/周（0.5磅/周）
* 体重增加的建议是基于孕前BMI。
†对于怀有双胞胎的女性，暂时建议总体增重如下：
‡假设孕早期体重增加0.5-2kg（1.1-4.4磅）。
BMI =体质指数（kg/m2)。
改编自 Rasmussen KM, Yaktine AL, Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, eds： Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines.Washington (DC): National Academies Press (US); 2009 and American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG Committee opinion no. 548: weight gain during pregnancy. Obstet Gynecol.2013 (reaffirmed 2023);121(1):210-212.doi:10.1097/01.aog.0000425668.87506.4c).
运动
药物、物质使用和毒性暴露
临床医生检查患者的药物和营养补充剂，以解决 妊娠期用药安全 并确定是否需要停止、调整或改变任何药物或补充剂。
消费咖啡因少量（例如每天1杯咖啡）似乎对胎儿几乎没有风险。
孕妇不宜使用 酒精、烟草（并应避免接触二手烟）、大麻或非法药物。患者药物使用障碍应由具有适当专业知识的多学科团队进行管理，包括产科医生、成瘾专家和儿科医生。
孕妇还应避免以下行为：
怀孕期间接触有毒环境因素会导致不良的生殖和发育健康后果，包括不孕、流产、早产、低出生体重、神经发育迟缓和儿童癌症（5）。不良后果的风险取决于毒素和接触的程度。产科临床医生应将有关环境健康的问题作为病史的一部分。
应建议患者避免或尽量减少接触特定物质，如铅、杀虫剂、溶剂和邻苯二甲酸盐。怀孕期间使用的个人护理产品不应含有邻苯二甲酸盐、对羟基苯甲酸酯、氧苯酮或三氯生。标有“无香味”的化妆品和个人护理产品比标有“无味”的产品含有毒素的可能性更小。
免疫
怀孕期间接种疫苗 对怀孕妇女和非怀孕妇女同样有效。
怀孕期间不应使用活病毒疫苗，例如风疹或水痘疫苗。
美国妇产科学院（ACOG）建议所有或部分孕妇接种以下疫苗（见美国妇产科协会：孕产妇免疫接种)：
流感疫苗：流感季节期间的所有孕妇。
新冠肺炎疫苗：5 岁及以上的人，包括怀孕、哺乳、试图怀孕或将来可能怀孕的人（另见 美国疾病控制与预防中心（CDC）：怀孕或哺乳期间接种新冠肺炎疫苗）
破伤风-白喉-百日咳 (Tdap) 疫苗: 妊娠晚期患者（6）
呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗：妊娠32 0/7至36 6/7周的孕妇，采用季节性给药，以预防婴儿RSV下呼吸道感染（对于美国大部分地区，RSV 季节从9月到1月）（见疾病预防控制中心：医疗保健提供者：孕妇接种RSV疫苗和美国妇产科协会：孕产妇呼吸道合胞病毒疫苗接种）
其他疫苗应保留用于以下情况：女性或胎儿面临重大风险暴露于危险感染和/或并发症风险增加，且疫苗的不良反应风险较低。肺炎球菌疫苗接种建议患严重肺炎球菌疾病风险较高的孕妇使用。如果感染风险很大，可以在怀孕期间接种霍乱、甲型肝炎、乙型肝炎、麻疹、腮腺炎、瘟疫、脊髓灰质炎、狂犬病、伤寒和黄热病疫苗。
预防围产期并发症
社会心理问题
旅行
怀孕期间任何时候旅行都没有绝对的禁忌症。无论孕龄和何种交通工具，都应该系好安全带。
由于飞行途中存在分娩的风险，大多数航空公司都允许妊娠36周之前的孕妇乘坐飞机。
在任何一种旅行，孕妇应伸展和定期活动自己的腿和脚踝，防止静脉瘀血和血栓形成的可能性。例如，在长途飞行中，她们应每2-3小时活动或伸展一次。在一些情况下，对于长途旅行临床医生可以推荐预防血栓。
治疗参考文献
1.US Preventive Services Task Force, Barry MJ, Nicholson WK, et al: Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement. JAMA.2023; 330(5):454-459.doi:10.1001/jama.2023.12876
2.American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 187, Neural Tube Defects. Obstet Gynecol.2017 (reaffirmed 2021);130(6):e279-e290.doi:10.1097/AOG.0000000000002412
3.American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 233, Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol.2021;138(2):e55-e64.doi:10.1097/AOG.0000000000004477
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5.ACOG Committee on Obstetric Practice: Reducing Prenatal Exposure to Toxic Environmental Agents: ACOG Committee Opinion, Number 832. Obstet Gynecol.2021;138(1):e40-e54.doi:10.1097/AOG.0000000000004449
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