双相障碍与精神分裂症精选药物*†
药物治疗
指征
CYP底物
注释
锂
锂缓释剂用于儿童 ≥12岁‡
急性和维持期
—
逐渐增加剂量到血药浓度0.8～1.2mEq/L (或 mmol/L)
与降低儿童双相情感障碍患者的自杀风险、减轻抑郁症状及改善社会心理功能相关
监测肾功能、甲状腺功能及血清钙水平
锂剂，儿童速释剂型 ≥ 7岁‡,§
急性和维持期
—
逐渐增加剂量到血药浓度0.8～1.2mEq/L (或 mmol/L)
每日最大剂量为40 mg/kg
与降低儿童双相情感障碍患者的自杀倾向、减轻抑郁症状及改善社会心理功能相关
监测肾功能、甲状腺功能及血清钙水平
抗精神病药
阿立哌唑用于儿童（双相I型障碍≥10岁以上；精神分裂症≥13岁以上）‡。
双相
精神分裂症
2D6, 3A4
唯一不致催乳素水平升高的抗精神病药物
儿童≥10岁适用阿塞那平
双相 I
1A2
舌下给药可使药物迅速进入体循环
镇静与嗜睡，短暂的舌部麻木和刺痛感
鲁拉西酮用于儿童（双相I型障碍≥10岁以上；精神分裂症≥13岁以上）。
双相 I
精神分裂症
3A4
成人及10-17岁人群中，CRP水平升高者其双相I型抑郁症状改善更为明显¶
奥氮平用于年龄≥13岁的儿童‡
双相 I
精神分裂症
IA2, 2D6, 3A4
对某些患者，体重增加可能是一种限制的副作用
可能导致肝转氨酶升高
年龄>10岁的儿童， 奥氮平/氟西汀结合‡,§
双相 I
IA2, 2D6, 3A4
有限的儿童用药经验
帕潘立酮用于≥12岁儿童‡,§
精神分裂症
经肾脏以原形清除 2D6, 3A4
与利培酮密切相关
非常有限的儿童用药经验
富马酸喹硫平，速释剂型，用于儿童（治疗双相I型障碍 ≥ 10岁起；治疗精神分裂症 ≥ 13岁起）‡
双相
精神分裂症
3A4
镇静状态可能限制了剂量的增加
利培酮在儿童中的使用（用于双相I型障碍≥10岁；用于精神分裂症≥13岁）‡
双相
精神分裂症
2D6
与不可逆性男性乳房发育症风险相关
维持剂量存在显著差异性
已经研究了高达6 mg/d的剂量，但是它们没有提供额外的获益，反而增加了神经系统不良反应的风险
齐拉西酮用于年龄≥10岁的儿童‡
急性躁狂
精神病
—
非常有限的儿童用药经验
QTc间期延长
抗癫痫药
卡马西平
双相
—
由于代谢酶诱导，可能需要调整剂量
可能导致史蒂文斯-约翰逊综合征及中毒性表皮坏死松解症（SJS/TEN），尤其在携带HLA-B*15:02基因型的患者中（东亚人群更常见）；同时可能引发斑丘疹（MPE）、伴嗜酸性粒细胞增多的药疹（DRESS）及SJS/TEN，多见于携带HLA-A*31:01基因型的患者（欧洲及西班牙裔人群更常见）
双丙戊酸钠
双相 I
—
逐渐增加剂量到血药浓度50～125mcg/mL
避免在育龄人群中使用
拉莫三嗪
双相
—
应严格按包装里的剂量指南用药
*这些药物虽然剂量小，但存在各种严重不良反应的风险。因此，必须仔细评估治疗价值和潜在的危险。
†此表不能替代完整的处方信息。
‡这些药物会增加体重、对血脂产生负面影响、升高血糖和催乳素水平，以及延长QT间期的风险。
§这些药物尚未在儿童中进行研究。
双相情感障碍I是双相情感障碍的一种表现，其特征总是躁狂症，有时也可能伴有抑郁。
CRP=C反应蛋白；CYP=细胞色素P450。