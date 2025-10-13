skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

双相障碍与精神分裂症精选药物*†

双相障碍与精神分裂症精选药物*†

药物治疗

指征

CYP底物

注释

锂缓释剂用于儿童12岁‡

急性和维持期

逐渐增加剂量到血药浓度0.8～1.2mEq/L (或 mmol/L)

与降低儿童双相情感障碍患者的自杀风险、减轻抑郁症状及改善社会心理功能相关

监测肾功能、甲状腺功能及血清钙水平

锂剂，儿童速释剂型 7岁‡,§

急性和维持期

逐渐增加剂量到血药浓度0.8～1.2mEq/L (或 mmol/L)

每日最大剂量为40 mg/kg

与降低儿童双相情感障碍患者的自杀倾向、减轻抑郁症状及改善社会心理功能相关

监测肾功能、甲状腺功能及血清钙水平

抗精神病药

阿立哌唑用于儿童（双相I型障碍10岁以上；精神分裂症13岁以上）‡。

双相

精神分裂症

2D6, 3A4

唯一不致催乳素水平升高的抗精神病药物

儿童10岁适用阿塞那平

双相 I

1A2

舌下给药可使药物迅速进入体循环

镇静与嗜睡，短暂的舌部麻木和刺痛感

鲁拉西酮用于儿童（双相I型障碍10岁以上；精神分裂症13岁以上）。

双相 I

精神分裂症

3A4

成人及10-17岁人群中，CRP水平升高者其双相I型抑郁症状改善更为明显¶

奥氮平用于年龄13岁的儿童‡

双相 I

精神分裂症

IA2, 2D6, 3A4

对某些患者，体重增加可能是一种限制的副作用

可能导致肝转氨酶升高

年龄>10岁的儿童， 奥氮平/氟西汀结合‡,§

双相 I

IA2, 2D6, 3A4

有限的儿童用药经验

帕潘立酮用于12岁儿童‡,§

精神分裂症

经肾脏以原形清除 2D6, 3A4

与利培酮密切相关

非常有限的儿童用药经验

富马酸喹硫平，速释剂型，用于儿童（治疗双相I型障碍 10岁起；治疗精神分裂症 13岁起）‡

双相

精神分裂症

3A4

镇静状态可能限制了剂量的增加

利培酮在儿童中的使用（用于双相I型障碍10岁；用于精神分裂症13岁）‡

双相

精神分裂症

2D6

与不可逆性男性乳房发育症风险相关

维持剂量存在显著差异性

已经研究了高达6 mg/d的剂量，但是它们没有提供额外的获益，反而增加了神经系统不良反应的风险

齐拉西酮用于年龄10岁的儿童‡

急性躁狂

精神病

非常有限的儿童用药经验

QTc间期延长

抗癫痫药

卡马西平

双相

由于代谢酶诱导，可能需要调整剂量

可能导致史蒂文斯-约翰逊综合征及中毒性表皮坏死松解症（SJS/TEN），尤其在携带HLA-B*15:02基因型的患者中（东亚人群更常见）；同时可能引发斑丘疹（MPE）、伴嗜酸性粒细胞增多的药疹（DRESS）及SJS/TEN，多见于携带HLA-A*31:01基因型的患者（欧洲及西班牙裔人群更常见）

双丙戊酸钠

双相 I

逐渐增加剂量到血药浓度50～125mcg/mL

避免在育龄人群中使用

拉莫三嗪

双相

应严格按包装里的剂量指南用药

*这些药物虽然剂量小，但存在各种严重不良反应的风险。因此，必须仔细评估治疗价值和潜在的危险。

†此表不能替代完整的处方信息。

‡这些药物会增加体重、对血脂产生负面影响、升高血糖和催乳素水平，以及延长QT间期的风险。

§这些药物尚未在儿童中进行研究。

双相情感障碍I是双相情感障碍的一种表现，其特征总是躁狂症，有时也可能伴有抑郁。

CRP=C反应蛋白；CYP=细胞色素P450。

*这些药物虽然剂量小，但存在各种严重不良反应的风险。因此，必须仔细评估治疗价值和潜在的危险。

†此表不能替代完整的处方信息。

‡这些药物会增加体重、对血脂产生负面影响、升高血糖和催乳素水平，以及延长QT间期的风险。

§这些药物尚未在儿童中进行研究。

双相情感障碍I是双相情感障碍的一种表现，其特征总是躁狂症，有时也可能伴有抑郁。

CRP=C反应蛋白；CYP=细胞色素P450。

在这些主题中