儿童和青少年精神分裂症

精神分裂症的定义为：存在幻觉和妄想，并造成社会心理功能障碍，持续时间≥6个月。

（参见成人精神分裂症。）

精神分裂症的发作通常是从青春期中期到30多岁中期，在20多岁的处于发病高峰期。青春期和青壮年患者的表现相似。青春期前儿童（儿童期发病精神分裂症）中的精神分裂症极为罕见，其中与青少年/年轻成年型发病形式相似的症状在13岁之前发育(1)。

虽然第一次发作通常发生在年轻成年人，一些贡献的神经发育事件和经验发生较早（例如，在围产期期间）。

这些危险因素包括以下：

遗传疾病（特别是增加儿童发病风险的疾病）

在一个脆弱的时期暴露于某些药物或物质（例如大麻）

产前营养不良

劳动并发症，缺氧，围产期感染，胎盘早剥或功能不全

儿童脑损伤

随后出现的其他危险因素（例如，青少年后期的药物使用）可能引发精神分裂症的发作。

儿童早发型精神分裂症的表现通常类似于青少年和成人，但妄想和视幻觉（在儿童中更加常见）可更加复杂。其他特征也有助于区分儿童早发型精神分裂症和青少年/年轻成人形式 (1):

更严重的症状

强烈的家族史

遗传异常，发育异常（例如，普遍性发育障碍，智力残疾）和运动异常的发生率增加

疾病前社会困难的普遍性增加

起病隐匿

认知功能减退

神经解剖学改变（皮质灰质体积进行性减少，脑室体积增加）

儿童突发性精神病应始终作为医疗紧急情况进行全面的医学评估，以寻找心理状态改变的生理原因; 这些原因包括以下 (2)：

治疗药物（如兴奋剂、皮质类固醇、抗胆碱能药）

消遣性毒品 （例如，大麻）

中枢神经系统 (CNS) 疾病，包括感染（病毒、细菌、寄生虫）、肿瘤、脱髓鞘疾病、损伤、癫痫发作或偏头痛

自身免疫性疾病（例如抗 NMDA [ N -甲基-d-天门冬氨酸]受体脑炎[3]、SLE）

内分泌疾病（例如，甲状腺功能亢进、低皮质醇血症）

睡眠障碍

代谢紊乱（卟啉症、威尔逊病、 GM2 神经节苷脂沉积症）

溶酶体贮积病

营养缺乏（镁和维生素 A、D、B1、B3、B12）

染色体异常（22.11q、XXY、XO、脆性 X、Prader-Willi、Fahr's Dis）

COVID-19 (4–7)

最近的研究表明，使用含四氢大麻酚（THC）的大麻制品的青少年罹患某些精神病（即, 双相情感障碍 和精神分裂症）的风险增加 (THC; 8)。这种风险的增加不能用遗传因素来解释。令人担忧的是，最近大麻的合法化可能使青少年（及其父母）对这种常见娱乐毒品的安全性产生一种错误的安全感。

有几份关于有症状（6, 7 )和无症状 (5, 4 )新冠肺炎感染青少年精神病的报告，以及未感染新冠肺炎的青少年因精神病进入精神病院的比率增加 (9)。

儿童和青少年精神分裂症的治疗是复杂的，结果各不相同，强烈建议转诊给儿童和青少年精神病学家。