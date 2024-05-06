Stevens-Johnson综合征（SJS）和中毒性表皮坏死松解症（TEN）

Steven-Johnson综合征和中毒性表皮坏死松解症（TEN）是严重的皮肤过敏反应。药物，尤其是磺胺类药物、抗癫痫药和抗生素是最常见的原因。斑疹迅速扩展并融合，导致表皮水疱、坏死和松解。根据原发皮损表现和临床综合征可得到明确诊断。 治疗是支持性护理；环孢素、血浆置换或 IV 免疫球蛋白、早期皮质类固醇治疗和肿瘤坏死因子-α 抑制剂已被使用。

Stevens-Johnson综合征和中毒性表皮坏死松解症的临床表现类似，只是皮损分布有所不同。依照普遍接受的定义，SJS受累面积<体表面积的10%，而TEN则>体表面积的30%；10%～30%体表面积受累的认为是SJS/TEN重叠。

本病的发生率为2～9人/100万 (1)。在骨髓移植受者、感染耶氏肺孢子菌的 HIV 感染者、系统性红斑狼疮患者以及其他慢性风湿病患者中，这些疾病的发病率、严重程度或两者的发生率和/或两者均可能更高。

参考文献 1.Hsu DY, Brieva J, Silverberg NB, Silverberg JI.Morbidity and Mortality of Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in United States Adults. J Invest Dermatol.2016;136(7):1387-1397.doi:10.1016/j.jid.2016.03.023

SJS和TEN的病因 药物是大多数 SJS 和 TEN 病例的诱因。最常见的致敏药物包括： 磺胺类药物（如磺胺吡啶）

其他抗生素（比如：氨基青霉素【通常是氨苄西林或阿莫西林】、氟喹诺酮类、头孢菌素）

抗癫痫药物（如苯妥英、卡马西平、苯巴比妥、丙戊酸及其衍生物、拉莫三嗪）

非甾体抗炎药（如吡罗昔康、美洛昔康）

抗反转录病毒药物 （例如，奈韦拉平）

其他单药（比如： 别嘌呤醇、氯美扎酮）

免疫检查点抑制剂 (1) 除药物之外，其他病因有： 感染（多数是 Mycoplasma pneumoniae 肺炎支原体感染）

疫苗接种

移植物抗宿主疾病 对于患有史蒂文斯-约翰逊综合征的儿童来说，感染是最有可能的病因，其中大部分与肺炎分枝杆菌有关。 有少数病例无法确定病因。 病因参考文献 1.Zhu J, Chen G, He Z, et al.Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in patients treated with immune checkpoint inhibitors: A safety analysis of clinical trials and FDA pharmacovigilance database. EClinicalMedicine.2021;37:100951.Published 2021 Jun 10.doi:10.1016/j.eclinm.2021.100951

SJS和TEN的病理生理学 SJS和TEN确切的发病机制尚未明确；有一种理论认为，某些患者体内药物代谢异常（比如无法清除活性代谢产物）诱发针对角质形成细胞内药物抗原的T细胞介导的细胞毒反应。CD8 + T细胞已被确定为水疱形成的重要介质。研究发现细胞毒T细胞和NK细胞释放的粒溶素可能影响角质形成细胞的死亡；疱液内粒溶素浓度与疾病严重程度相关。还发现白细胞介素 15 在患有 SJS/TEN 的患者中增加，并已发现增加颗粒溶素的产生。 另一种理论是Fas（一种诱导凋亡的细胞表面受体）和其配体，尤其是来自单一核细胞的可溶性Fas配体之间的相互作用，导致细胞死亡和水疱形成。 已认为SJS/TEN有遗传倾向。

SJS 和 TEN 的症状和体征 在开始服药后的1～3周内，患者可出现一系列的前躯症状，包括发热、不适、头痛、咳嗽以及角膜结膜炎。随后突然出现斑疹，常呈靶样，多分布于面部、颈部和躯干上部。这些斑疹可同时发生于身体任何部位，融合成松弛大疱，1～3天后剥脱。指甲与眉毛可能随表皮一起脱落。掌跖部位可受累。皮肤、黏膜及眼睛疼痛是常见的表现。有些病例中，弥漫性红斑是TEN的首发皮肤异常。 Stevens-Johnson综合征（SJS） 隐藏详情 这张照片显示了该 SJS 患者的皮肤以及眼睛和嘴巴上的红斑皮疹和水泡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Stevens-Johnson综合征（SJS） 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 重症TEN患者可出现压迫部位大片表皮从体表剥脱（尼氏征），暴露出湿润、疼痛、潮红的糜烂面。在大多数情况下，疼痛的口腔结痂和糜烂，角膜结膜炎和生殖器问题（例如尿道炎、包茎、阴道粘连）伴随着皮肤脱落。支气管上皮亦可能脱落，引起咳嗽、呼吸困难、肺炎、肺水肿和低氧血症。此外，还可能出现肾小球肾炎和肝炎。

SJS和TEN的诊断 临床评估

常需皮肤活检 根据皮损形态及症状的快速进展可作出明确诊断。松解皮肤的组织学检查可显示表皮坏死这一特征性改变。 SJS和早期TEN的鉴别诊断包括多形红斑、病毒疹和其他药疹；随着病程进展，临床上常可鉴别出SJS/TEN，以剧烈疼痛和皮肤剥脱为特点。TEN后期，鉴别诊断包括以下内容： 中毒性休克综合征（常多器官受累更突出，皮肤表现不同，比如掌跖累及的红斑，约两周以后脱屑）

剥脱性红皮病（通常黏膜不受累，疼痛不明显）

副肿瘤性天疱疮（不同的皮肤粘膜表现或找到患者的肿瘤依据） 儿童TEN相对少见，需与 葡萄球菌性烫伤皮肤综合征鉴别。 葡萄球菌烫伤皮肤综合征的特点通常包括黏膜受累，无10项危险因素(如用药史)，临床怀疑葡萄球菌感染临床可疑的金黄色葡萄球菌感染。

SJS 和 TEN 的预后 重度中毒性表皮坏死松解症与大面积烧伤相似；患者急性起病，可能无法进食或睁眼，丢失大量体液和电解质。发生感染、多器官衰竭乃至死亡的风险极大。 成人死亡率可高达 25% 至 35%，但儿童及早期治疗的死亡率较低（1）。 通过早期治疗，中毒性表皮坏死松解症 (TEN)生存率可达90%。中毒性表皮坏死松解症的严重程度评分根据入院前24小时内的表现，通过对7项独立危险因素进行系统评分来评估特定患者的死亡率。 表格 预后参考 1.Del Pozzo-Magaña BR, Lazo-Langner A.Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in Children: A Literature Review of Current Treatments.EMJ Dermatol.2016;4[1]:83-89. doi:10.33590/emjdermatol/10314211