骨软骨发育不良的部分类型
疾病状态
症状和体征
常见遗传类型
缺陷基因产物
软骨发育不全
大前额，马鞍鼻，腰椎前凸、弓形腿
成纤维细胞生长因子受体3（FGFR）
斑状软骨发育不全
骨骼外表现差别很大；
X线片上见婴儿期钙化形成的骨骺斑点
见下文
见下文
斑状软骨发育不全肢体型（根茎型）
近端肢体明显短小
婴儿期死亡
过氧化物酶体引导信号受体2型（PTS2）
斑状软骨发育不全（Conradi-Hünermann型）
轻度不对称肢体短小；
良性
delta(8)-delta(7)甾醇异构酶依莫帕米结合蛋白（EBP）
软骨外胚层发育不全（Ellis–van Creveld [EVC]综合征）
远端肢体短小，轴后多指（趾）畸形，心脏结构缺损
EVC， EVC2
骨畸形性发育不全
严重的侏儒症，伴硬搭便车拇指和固定的马蹄内翻足畸形
溶质递体族26（硫酸盐转运蛋白），成员2（SLC26A2）
季肋发育不全
症状与软骨发育不全相似，但程度更轻
成纤维细胞生长因子受体3（FGFR3-不是所有患者）
肢中骨发育不全*(兰格型)
主要是前臂和小腿短小
面部和脊柱正常
短身材同源盒基因（SHOX），Y染色体短身材同源盒基因（SHOXY）
干骺端软骨发育不全†
在一些类型中，吸收不良，中性粒细胞减少，T淋巴细胞减少
甲状旁腺激素受体（PTHR），X型胶原 (COL10A1)
多发性骨骺发育不全
轻度侏儒症，脊柱和面部正常，有时有粗短的指（趾），髋部发育不良（常为首发症状）；
异质性明显
溶质递体族26（硫酸盐转运蛋白），成员2（SLC26A2；AR型）
假性软骨发育不良
面部正常，不同程度的侏儒症和脊柱后侧凸
异质性
软骨寡聚基质蛋白（COMP）
脊柱骨骺发育不良
明显脊柱后侧凸
有时近视和扁平脸
异质性
2型胶原（COL2A1），跟踪蛋白复合粒子，亚基2(TRAPPC2，也称为 SEDL)
致死性侏儒症
严重肢体短缩
胸壁畸形
呼吸功能不全
常染色体显性遗传 （但大多数情况是由新生突变引起的）
FGFR3
*有几种以人名命名的类型如（Nievergelt，Langer）
†有许多不同的以人名命名的类型（例如，Jansen，Schmi，McKusick）
AD=常染色体显性；AR=常染色体隐性；XL=X-连锁。