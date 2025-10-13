skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

骨软骨发育不良的部分类型

骨软骨发育不良的部分类型

疾病状态

症状和体征

常见遗传类型

缺陷基因产物

软骨发育不全

大前额，马鞍鼻，腰椎前凸、弓形腿

常染色体显性遗传

成纤维细胞生长因子受体3（FGFR）

斑状软骨发育不全

骨骼外表现差别很大；

X线片上见婴儿期钙化形成的骨骺斑点

见下文

见下文

斑状软骨发育不全肢体型（根茎型）

近端肢体明显短小

婴儿期死亡

常染色体隐性

过氧化物酶体引导信号受体2型（PTS2）

斑状软骨发育不全（Conradi-Hünermann型）

轻度不对称肢体短小；

良性

常染色体显性遗传X连锁显性遗传

delta(8)-delta(7)甾醇异构酶依莫帕米结合蛋白（EBP）

软骨外胚层发育不全（Ellis–van Creveld [EVC]综合征）

远端肢体短小，轴后多指（趾）畸形，心脏结构缺损

常染色体隐性遗传

EVC， EVC2

骨畸形性发育不全

严重的侏儒症，伴硬搭便车拇指和固定的马蹄内翻足畸形

常染色体隐性遗传

溶质递体族26（硫酸盐转运蛋白），成员2（SLC26A2）

季肋发育不全

症状与软骨发育不全相似，但程度更轻

常染色体显性遗传

成纤维细胞生长因子受体3（FGFR3-不是所有患者）

肢中骨发育不全*(兰格型)

主要是前臂和小腿短小

面部和脊柱正常

常染色体隐性遗传

短身材同源盒基因（SHOX），Y染色体短身材同源盒基因（SHOXY）

干骺端软骨发育不全†

在一些类型中，吸收不良，中性粒细胞减少，T淋巴细胞减少

常染色体隐性遗传常染色体显性遗传

甲状旁腺激素受体（PTHR），X型胶原 (COL10A1)

多发性骨骺发育不全

轻度侏儒症，脊柱和面部正常，有时有粗短的指（趾），髋部发育不良（常为首发症状）；

异质性明显

常染色体隐性遗传常染色体显性遗传

溶质递体族26（硫酸盐转运蛋白），成员2（SLC26A2；AR型）

假性软骨发育不良

面部正常，不同程度的侏儒症和脊柱后侧凸

异质性

常染色体显性遗传常染色体隐性遗传

软骨寡聚基质蛋白（COMP）

脊柱骨骺发育不良

明显脊柱后侧凸

有时近视和扁平脸

异质性

常染色体显性遗传, 常染色体隐性遗传, 或 X连锁隐性遗传

2型胶原（COL2A1），跟踪蛋白复合粒子，亚基2(TRAPPC2，也称为 SEDL)

致死性侏儒症

严重肢体短缩

胸壁畸形

呼吸功能不全

常染色体显性遗传 （但大多数情况是由新生突变引起的）

FGFR3

*有几种以人名命名的类型如（Nievergelt，Langer）

†有许多不同的以人名命名的类型（例如，Jansen，Schmi，McKusick）

AD=常染色体显性；AR=常染色体隐性；XL=X-连锁。

*有几种以人名命名的类型如（Nievergelt，Langer）

†有许多不同的以人名命名的类型（例如，Jansen，Schmi，McKusick）

AD=常染色体显性；AR=常染色体隐性；XL=X-连锁。

在这些主题中