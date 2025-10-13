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引起漂浮物的部分病因

引起漂浮物的部分病因

病因

提示性表现*

诊断方法

良性病变

特发性玻璃体漂浮物

轻度，稳定的漂浮物间歇性进入视野，随眼球运动而运动

通常表现为细胞样或者丝条样

半透明的

可能在某些照明条件下更明显（如明亮的日光下）

视力正常

可能发生于双眼，但一般非同步性

眼部检查正常

病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不清楚）

严重的玻璃体和视网膜疾病

视网膜脱离

突然、自发的、连续的阵雨样闪光感（闪光幻视）

视野中存在移动的幕样视力下降，视野缺损（常开始于周边）

视网膜检查异常（如脱离的视网膜表现为苍白的类似降落伞样鼓起的改变）

可能的危险因素（如近期外伤史，眼部手术史，严重的近视）

散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查

视网膜裂孔

突然的自发性闪光感（持续的闪电般的闪光）

该病变可发生于视网膜周边区域，且可能仅能通过间接检眼镜检查或超广角成像技术观察到

散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查

玻璃体脱离

平均50~75岁的患者出现单侧漂浮物突然增加

漂浮物呈蜘蛛网样

常有一个大的漂浮物时而飘进飘出中央视野

自发的闪光感

散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查

玻璃体积血

增生性糖尿病性视网膜病变或者外伤病史

视力下降并可能累及整个视野

红光反射消失

散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查

玻璃体炎症（如巨细胞病毒，弓形体Toxoplasma,或者真菌性视网膜脉络膜炎）

疼痛

视力下降

视力下降并累及整个视野

不沿动脉或者静脉走行的视网膜病变（有时为棉毛样）

危险因素（例如免疫功能低下、注射吸毒）

红光反射减弱

可能为双侧性

根据可疑的病因由眼科医生进行相应的检查

非眼部疾病

眼型偏头痛

双侧，同步性，闪光感，常呈锯齿状见于周边视野，持续10~20分钟

可能有中心视力模糊

视觉症状后可能有头痛

可能有偏头痛病史

病史和体格检查，包括眼科评估

*如非特别指出，均指单侧发病。

*如非特别指出，均指单侧发病。

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