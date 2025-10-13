引起漂浮物的部分病因
病因
提示性表现*
诊断方法
良性病变
特发性玻璃体漂浮物
轻度，稳定的漂浮物间歇性进入视野，随眼球运动而运动
通常表现为细胞样或者丝条样
半透明的
可能在某些照明条件下更明显（如明亮的日光下）
视力正常
可能发生于双眼，但一般非同步性
眼部检查正常
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不清楚）
严重的玻璃体和视网膜疾病
突然、自发的、连续的阵雨样闪光感（闪光幻视）
视野中存在移动的幕样视力下降，视野缺损（常开始于周边）
视网膜检查异常（如脱离的视网膜表现为苍白的类似降落伞样鼓起的改变）
可能的危险因素（如近期外伤史，眼部手术史，严重的近视）
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
视网膜裂孔
突然的自发性闪光感（持续的闪电般的闪光）
该病变可发生于视网膜周边区域，且可能仅能通过间接检眼镜检查或超广角成像技术观察到
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
玻璃体脱离
平均50~75岁的患者出现单侧漂浮物突然增加
漂浮物呈蜘蛛网样
常有一个大的漂浮物时而飘进飘出中央视野
自发的闪光感
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
玻璃体积血
增生性糖尿病性视网膜病变或者外伤病史
视力下降并可能累及整个视野
红光反射消失
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
玻璃体炎症（如巨细胞病毒，弓形体Toxoplasma,或者真菌性视网膜脉络膜炎）
疼痛
视力下降
视力下降并累及整个视野
不沿动脉或者静脉走行的视网膜病变（有时为棉毛样）
危险因素（例如免疫功能低下、注射吸毒）
红光反射减弱
可能为双侧性
根据可疑的病因由眼科医生进行相应的检查
非眼部疾病
眼型偏头痛
双侧，同步性，闪光感，常呈锯齿状见于周边视野，持续10~20分钟
可能有中心视力模糊
视觉症状后可能有头痛
可能有偏头痛病史
病史和体格检查，包括眼科评估
*如非特别指出，均指单侧发病。