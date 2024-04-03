封闭视网膜裂孔

巩膜扣带术

玻璃体腔气体填充术

玻璃体切除术

尽管早期脱离范围局限，但若不及时治疗，因视网膜破裂引起的视网膜脱离范围可逐渐扩展至整个视网膜 (1)。任何怀疑或者已经发生视网膜脱离的患者应该立即至眼科医生处就诊。

经验与提示

孔源性视网膜脱离依据病因和病灶的部位可以有不同的治疗方法。这些方法为通过激光或者冷凝疗法封闭视网膜裂孔。巩膜扣带手术是将一片硅胶固定于巩膜表面，压陷巩膜并将巩膜向内部视网膜顶推，从而减轻玻璃体对视网膜的牵引。手术中，可以从视网膜下间隙将积液排出。其它治疗方法包括气体填充术（玻璃体内注射气体）和玻璃体切除术。 不伴视网膜脱离的视网膜裂孔可用激光光凝或经结膜冷凝术封闭裂孔。几乎所有的孔源性视网膜脱离都可以通过手术来复位。

玻璃体视网膜牵引造成的非孔源性视网膜脱离可以通过玻璃体切除术治疗；葡萄膜炎引起的渗出性视网膜脱离可用全身皮质类固醇、全身免疫抑制药物（如甲氨蝶呤、咪唑硫嘌呤、抗肿瘤坏死因子）治疗。 或者，葡萄膜炎引起的渗出性视网膜脱落可采取球周皮质类固醇注射、玻璃体腔内皮质类固醇注射或玻璃体腔内地塞米松注射等局部治疗。原发和转移性脉络膜恶性肿瘤也需要治疗。局部激光光凝或光动力学治疗可能对脉络膜血管瘤有效。