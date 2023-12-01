眼前漂浮物表现为混浊物在视野内穿梭飘动，与外界视觉物体无关。
飞蚊症的病理生理学
随着年龄增加，玻璃体可以收缩并从视网膜分离。发生该变化的年龄各不相同，但是通常在50～75岁之间。在分离过程中，玻璃体可以间歇性地牵拉视网膜。这种机械牵拉刺激视网膜，并向大脑传递信号而形成光感。玻璃体的全脱离会导致漂浮物增加，并且会持续数年。
然而，对视网膜的牵拉可以造成小洞（视网膜裂孔），如果液体渗漏到裂孔后面，视网膜会发生脱离。 视网膜脱离 也可以由于其它因素造成（如外伤、原发性视网膜疾病）。像闪电样的光线刺激在视网膜脱离中常见，被称为闪光感。闪光感也可以在揉搓眼球或者刚醒来后四处看时发生。
飞蚊症的病因
玻璃体漂浮物 最常见 的病因为
特发性玻璃体收缩
较少见的原因列于表飞蚊症的某些病因。
引起漂浮物更少见的原因包括眼内肿瘤（如淋巴瘤）和玻璃体炎（玻璃体的炎症）。眼内异物可以导致漂浮物，但是通常合并其他症状，例如视力下降、眼痛或者眼红。
引起漂浮物的部分病因
病因
提示性表现*
诊断方法
良性病变
特发性玻璃体漂浮物
轻度，稳定的漂浮物间歇性进入视野，随眼球运动而运动
通常表现为细胞样或者丝条样
半透明的
可能在某些照明条件下更明显（如明亮的日光下）
视力正常
可能发生于双眼，但一般非同步性
眼部检查正常
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不清楚）
严重的玻璃体和视网膜疾病
突然、自发的、连续的阵雨样闪光感（闪光幻视）
视野中存在移动的幕样视力下降，视野缺损（常开始于周边）
视网膜检查异常（如脱离的视网膜表现为苍白的类似降落伞样鼓起的改变）
可能的危险因素（如近期外伤史，眼部手术史，严重的近视）
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
视网膜裂孔
突然的自发性闪光感（持续的闪电般的闪光）
可能发生于周边视网膜并仅在间接眼底镜下才能发现
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
玻璃体脱离
平均50~75岁的患者，在1周至3个月的时间里出现单侧漂浮物突然增加
漂浮物呈蜘蛛网样
常有一个大的漂浮物时而飘进飘出中央视野
自发的闪光感
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
玻璃体积血
增生性糖尿病性视网膜病变或者外伤病史
视力下降并可能累及整个视野
红光反射消失
散大瞳孔后由眼科医生进行间接眼底镜检查
玻璃体炎症（如巨细胞病毒，弓形体Toxoplasma,或者真菌性视网膜脉络膜炎）
疼痛
视力下降
视力下降并累及整个视野
不沿动脉或者静脉走行的视网膜病变（有时为棉毛样）
危险因素（例如免疫功能低下、注射吸毒）
红光反射减弱
可能为双侧性
根据可疑的病因由眼科医生进行相应的检查
非眼部疾病
眼型偏头痛
双侧，同步性，闪光感，常呈锯齿状见于周边视野，持续10~20分钟
可能有中心视力模糊
视觉症状后可能有头痛
可能有偏头痛病史
病史和体格检查，包括眼科评估
*如非特别指出，均指单侧发病。
飞蚊症的评估
最重要的目的是明确严重的玻璃体和视网膜疾病。如果这些疾病无法排除，应该由眼科医生尽可能散瞳并通过间接眼底镜检查患者。识别眼型偏头痛也会有所帮助。
病史
体格检查
眼部检查应该尽量全面。检测最佳矫正视力。检查是否有眼红。所有患者都应检查视野。但是，要知道床旁检查视野缺损非常不敏感，所以未检查出视野缺损并不代表患者的视野是正常的。检查眼外肌运动和瞳孔光反应。如果患者有眼红或者眼痛，应在荧光素染色后在高倍镜下检查角膜，尽量进行裂隙灯检查。应用眼压计测量眼压。
眼底镜检查是最重要的部分，应在散瞳后进行。为了散瞳，医生首先确保记录瞳孔大小和光反应，然后滴入滴眼药水，通常每滴 1 滴短效药水。 alpha-肾上腺素能激动剂和睫状肌麻痹剂。瞳孔通常在滴眼药水后20分钟左右能够充分散大。非眼科医师应用直接检眼镜进行眼底检查。眼科医师应用能提供完整视网膜视野尤其是周边视野的间接检眼镜进行检查。
危险信号
要特别注意以下情况：
漂浮物突然增加
闪光幻觉（闪光感）
视力下降，弥散或者局部（视野缺损）
近期的眼部手术或者外伤
眼痛
红光反射的消失
异常的视网膜表现
临床表现解析
漂浮物突然增加、闪光感或者任何其它更具特征性的表现（如视野缺损、视网膜异常）提示视网膜脱离。 双侧同步的症状提示眼型偏头痛，尽管患者通常难以描述症状的偏侧性（例如他们常常把双眼左侧视野的闪烁暗点当作左眼的异常）。 红光反射的消失提示玻璃体的混浊（例如玻璃体积血或者炎症），但是也可由于晚期白内障引起的。视力下降提示引起玻璃体或者视网膜功能异常的严重疾病。
辅助检查
需要眼科医生评价的患者可能需进一步行辅助检查。但是，检查项目应该由眼科医生或者连同眼科医生来选择。例如，怀疑有视网膜脉络膜炎的患者可能需要微生物学检查。
飞蚊症的治疗
特发性玻璃体漂浮物不需要治疗。其它引起症状的疾病需要对因治疗。
关键点
漂浮物本身很少提示存在严重的疾病。
检查发现任何异常表现时应转诊至眼科医生处。
如果存在漂浮物以外的任何合并症状（例如持续闪光感、视力下降，幕样移动的视力下降）或者漂浮物进展迅速，则无论检查结果如何都应转诊患者至眼科医生处。