现病史应该明确症状的起病和持续时间，漂浮物的形态和数量，以及单侧或者双侧发病，之前是否有过外伤史。患者应该尽量区别漂浮物与闪光样亮光（闪光感）或者视野中的不规则线条（见于偏头痛）。重要的相关症状包括视力下降（以及其在视野的分布情况）和眼痛。

系统回顾应寻找可能病因的症状，如头痛（眼型偏头痛）和眼红（玻璃体炎症）。

既往史应记录糖尿病（包括糖尿病性视网膜病变），偏头痛，眼部手术史，严重的近视，注射吸毒，和任何可以影响免疫系统的疾病 。