儿童纵隔肿块的常见病因
部位
病因
前（血管前）
异位甲状腺
肉瘤
畸胎瘤
胸腺病变
中（内脏）
支气管囊肿
心脏肿瘤
囊状水瘤
淋巴瘤
心包囊肿
血管异常
后（椎旁）
食管重复畸形
脊膜脊髓膨出
神经管原肠异常
神经源性肿瘤
Data from Biko DM, Lichtenberger JP 3rd, Rapp JB, Khwaja A, Huppmann AR, Chung EM.Mediastinal Masses in Children: Radiologic-Pathologic Correlation [published correction appears in Radiographics 2021 Sep-Oct;41(5):E164. doi: 10.1148/rg.2021219008]. Radiographic 2021;41(4):1186-1207.doi:10.1148/rg.2021200180 and Gerber TS, Porubsky S.Benign lesions of the mediastinum. Histopathology 2024;84(1):183-195.doi:10.1111/his.15088