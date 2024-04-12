淋巴结肿大是指触及≥1个肿大的淋巴结。诊断是基于临床的。治疗为对因治疗。

(参见淋巴系统的概述。）

淋巴结遍布全身，可以是浅表的或深的。 颈部、腋窝和腹股沟区域存在特定的浅表淋巴结集合；在健康人的这些区域通常可以触及一些小的（< 1 cm）淋巴结。

淋巴结肿大 是可触及肿大的≥1淋巴结（> 1厘米）;它被分类为

局部：当只出现在1处身体部位

广泛的：当存在≥2处身体部位

淋巴结炎 是指伴有疼痛和/或炎症迹象（例如红斑 [在深色皮肤上更为不明显]、压痛）的淋巴结病。

根据潜在的原因，可以存在一些其他的症状。

淋巴结病的病理生理学 组织间隙中的一些血浆和细胞（如癌细胞、传染性微生物）与某些细胞物质、抗原和外来颗粒一起进入到淋巴管中，成为淋巴液。淋巴结按照自己的方式将淋巴液过滤到中心静脉循环中，移除细胞和其他物质。过滤过程也会将抗原传递给淋巴结内的淋巴细胞。这些淋巴细胞的免疫反应包括可以造成淋巴结扩大的细胞增生（反应性淋巴淋巴结病变）。淋巴液中的病原微生物能够直接感染淋巴结，造成 淋巴结炎 ，癌细胞能够停留在淋巴结内，并扩增。

淋巴结病的一些病因 由于淋巴结参与机体的免疫反应，所以大量的传染和炎性疾病以及癌症是潜在诱因（见表淋巴结病的原因）。在这里，仅讨论常见的原因。根据患者年龄、相关的研究结果和风险因素的不同，多数情况下病因也不同，但是最常见的原因为： 特发性，自限

上呼吸道感染（URI）

局部软组织感染 最危险的原因 是 癌症

HIV感染

结核（TB） 但是，大多数的病例表现为良性疾病或临床上明显的局部感染。就诊于初级医疗机构的不明原因的病例中，约低于1%者为癌症 (1)。 表格 淋巴结病的一些病因 表格 病因参考文献 1.Fijten GH, Blijham GH.Unexplained lymphadenopathy in family practice.An evaluation of the probability of malignant causes and the effectiveness of physicians' workup. J Fam Pract 1988;27(4):373-376.doi:10.1080/09503158808416945

淋巴结病的治疗 基本治疗应该是针对病因；淋巴结病本身是不需要治疗的。 未知病因的淋巴结病不需要进行皮质类固醇治疗，因为皮质类固醇能降低由白血病和淋巴瘤导致的淋巴结病，这样会拖延确诊，并且皮质类固醇能加重肺结核的病情。 抗菌药治疗同样是不推荐的，除非怀疑是化脓性淋巴结感染。