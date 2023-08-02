胸部X线检查

CT，有时MRI

必要时组织活检

纵隔肿块最常因胸部症状行胸部X线或其他影像学检查时偶然发现。其他诊断性检查如影像学和活检，适于明确病因。

增强CT扫描是最有价值的影像学技术。通过胸部CT，可将正常变异和良性肿瘤，如脂肪和液体充填的囊肿，与其他病变区分开。 若为囊性结构，则行MRI检查。MRI可能有助于确定肿块是否压迫或侵入相邻结构。

针吸细胞学检查或穿刺活检可以确诊许多纵隔肿块。细针抽吸技术通常足以治疗癌性病变，但当怀疑淋巴瘤、胸腺瘤或神经肿块时，应进行切针活检，以提供足够的组织用于诊断分析。

如果异位甲状腺组织被认为是病因，则需要测量促甲状腺激素。

当根据影像学或其他检查结果高度怀疑恶性肿瘤时，以及当可以实现完全切除时，才进行手术切除。