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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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纵隔肿块

作者：Najib M Rahman, BMBCh MA (oxon) DPhil, University of Oxford
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

纵隔肿块（mediastinal masses）由多种囊肿和肿瘤引起；病因因病人年龄和肿块部位（前、中、后纵隔）而异。它们可能无症状（常见于成人）或引起全身症状或阻塞性呼吸道症状（更可能发生在儿童中）。检查包括CT检查、活检或手术切除以及必要的辅助检查。治疗随病因而异。

纵隔肿块可分为前、中、后纵隔肿块。前纵隔从胸骨延伸到下胸骨的心包，向上延伸到上部区域的头臂血管。中纵隔位于前后纵隔之间。后纵隔的前界是心包和气管，后界是脊柱。

纵隔肿块的病因

成人

在成人中， 最常见的 纵隔肿块的原因因部位而异：

  • 前纵隔：胸腺瘤和淋巴瘤（霍奇金病和非霍奇金淋巴瘤）

  • 中纵隔：淋巴结肿大和血管性肿块

  • 后纵隔：神经源性肿瘤和食管畸形

关于其他病因，见图成人纵隔肿块的常见病因。慢性纤维性纵隔炎（如由肺结核、组织胞浆菌病引起）是纵隔肿块的罕见原因。

成人纵隔肿块的常见病因

儿童

儿童最常见的纵隔肿块是神经源性肿瘤和囊肿。至于其他病因，见表 儿童纵隔肿块的常见病因

表格
表格

儿童纵隔肿块的常见病因

部位

病因

前纵隔

异位甲状腺

淋巴瘤

肉瘤

畸胎瘤

中纵隔

支气管囊肿

心脏肿瘤

囊状水瘤

淋巴结肿大

淋巴瘤

心包囊肿

血管异常

后纵隔

食管重复畸形

脊膜脊髓膨出

神经管原肠异常

神经源性肿瘤

纵隔肿块的症状和体征

多数纵隔肿块无临床症状。总体而言，儿童恶性病变更易产生症状。最常见的症状是胸痛和体重减轻。而淋巴瘤 可以表现为发热和体重减轻。

在儿童，纵隔肿块更可能引起气管支气管压迫和喘鸣或反复的支气管炎肺炎的症状

纵隔肿块的症状和体征取决于肿块的位置。前纵隔的巨大肿块可引起仰卧位呼吸困难。中纵隔肿块可压迫血管和气道，产生上腔静脉综合征或气道阻塞。后纵隔肿块可侵犯食管，产生吞咽困难或吞咽痛。

纵隔肿物的诊断

  • 胸部X线检查

  • CT，有时MRI

  • 必要时组织活检

纵隔肿块最常因胸部症状行胸部X线或其他影像学检查时偶然发现。其他诊断性检查如影像学和活检，适于明确病因。

增强CT扫描是最有价值的影像学技术。通过胸部CT，可将正常变异和良性肿瘤，如脂肪和液体充填的囊肿，与其他病变区分开。 若为囊性结构，则行MRI检查。MRI可能有助于确定肿块是否压迫或侵入相邻结构。

针吸细胞学检查或穿刺活检可以确诊许多纵隔肿块。细针抽吸技术通常足以治疗癌性病变，但当怀疑淋巴瘤、胸腺瘤或神经肿块时，应进行切针活检，以提供足够的组织用于诊断分析。

如果异位甲状腺组织被认为是病因，则需要测量促甲状腺激素。

当根据影像学或其他检查结果高度怀疑恶性肿瘤时，以及当可以实现完全切除时，才进行手术切除。

纵隔肿物的治疗

  • 治疗因病因而异

治疗取决于病因。

一些良性病变如心包囊肿，可以观察。多数的恶性病变应手术摘除，但是某些病变如淋巴瘤，最好进行化疗。

肉芽肿性疾病，例如 fei结核 或者 组织胞浆菌病 应使用适当的抗菌药物进行治疗。

关键点

  • 在成人中，胸腺瘤和淋巴瘤（霍奇金和非霍奇金）是最常见的前纵隔病变，淋巴结肿大和血管肿块是最常见的中纵隔病变，神经源性肿瘤、食管异常是最常见的后纵隔病变。

  • 在儿童中，最常见的纵隔肿瘤是神经源性肿瘤和囊肿。

  • 常见的症状是胸痛和体重减轻，但很多是无症状的。

  • 阻塞性呼吸道症状和全身症状可能发生在儿童身上，很少发生在成人身上。

  • CT静脉造影是最有价值的影像学技术。

  • 治疗取决于肿块的病因。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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