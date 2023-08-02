纵隔肿块（mediastinal masses）由多种囊肿和肿瘤引起；病因因病人年龄和肿块部位（前、中、后纵隔）而异。它们可能无症状（常见于成人）或引起全身症状或阻塞性呼吸道症状（更可能发生在儿童中）。检查包括CT检查、活检或手术切除以及必要的辅助检查。治疗随病因而异。
纵隔肿块可分为前、中、后纵隔肿块。前纵隔从胸骨延伸到下胸骨的心包，向上延伸到上部区域的头臂血管。中纵隔位于前后纵隔之间。后纵隔的前界是心包和气管，后界是脊柱。
纵隔肿块的病因
成人
在成人中， 最常见的 纵隔肿块的原因因部位而异：
前纵隔：胸腺瘤和淋巴瘤（霍奇金病和非霍奇金淋巴瘤）
中纵隔：淋巴结肿大和血管性肿块
后纵隔：神经源性肿瘤和食管畸形
关于其他病因，见图成人纵隔肿块的常见病因。慢性纤维性纵隔炎（如由肺结核、组织胞浆菌病引起）是纵隔肿块的罕见原因。
成人纵隔肿块的常见病因
儿童
儿童最常见的纵隔肿块是神经源性肿瘤和囊肿。至于其他病因，见表 儿童纵隔肿块的常见病因。
纵隔肿块的症状和体征
纵隔肿物的诊断
胸部X线检查
CT，有时MRI
必要时组织活检
纵隔肿块最常因胸部症状行胸部X线或其他影像学检查时偶然发现。其他诊断性检查如影像学和活检，适于明确病因。
增强CT扫描是最有价值的影像学技术。通过胸部CT，可将正常变异和良性肿瘤，如脂肪和液体充填的囊肿，与其他病变区分开。 若为囊性结构，则行MRI检查。MRI可能有助于确定肿块是否压迫或侵入相邻结构。
针吸细胞学检查或穿刺活检可以确诊许多纵隔肿块。细针抽吸技术通常足以治疗癌性病变，但当怀疑淋巴瘤、胸腺瘤或神经肿块时，应进行切针活检，以提供足够的组织用于诊断分析。
如果异位甲状腺组织被认为是病因，则需要测量促甲状腺激素。
当根据影像学或其他检查结果高度怀疑恶性肿瘤时，以及当可以实现完全切除时，才进行手术切除。
纵隔肿物的治疗
关键点
在成人中，胸腺瘤和淋巴瘤（霍奇金和非霍奇金）是最常见的前纵隔病变，淋巴结肿大和血管肿块是最常见的中纵隔病变，神经源性肿瘤、食管异常是最常见的后纵隔病变。
在儿童中，最常见的纵隔肿瘤是神经源性肿瘤和囊肿。
常见的症状是胸痛和体重减轻，但很多是无症状的。
阻塞性呼吸道症状和全身症状可能发生在儿童身上，很少发生在成人身上。
CT静脉造影是最有价值的影像学技术。
治疗取决于肿块的病因。