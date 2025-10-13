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一些对儿童表现出不同毒性的药物

一些对儿童表现出不同毒性的药物

药物

临床综合征

机制

注释

局部麻醉药（例如，苯佐卡因、利多卡因和丙胺卡因）

发绀

形成高铁血红蛋白（二价铁氧化成三价铁）

发生率较低

头孢曲松

黄疸

核黄疸

从血浆白蛋白中置换出胆红素

新生儿需谨慎

可待因*

呼吸抑制

死亡

可待因吗啡的超速代谢

基因变异，未经药物基因组检测避免使用

手术后发生死亡，摄入可待因的母亲母乳喂养的婴儿发生死亡。

地芬诺酯

呼吸抑制

死亡

中枢神经系统抑制（在未成熟的中枢神经系统）

药物过量综合征，常见于<6岁的儿童

氟喹诺酮

软骨毒性、关节痛

不明

根据动物研究怀疑存在副作用，但对人类的不良影响尚无充分证据；短期使用或在没有其他选择的情况下使用可能是安全的

六氯化苯（局部）

癫痫

中枢神经系统毒性

可能促进儿童的吸收

对体重<50kg的儿童不应使用（应使用替代剂）

异丙酚

丙泊酚相关输注综合征†

原因未知，可能与线粒体功能障碍有关

儿童风险高于成人，尤其是长期使用和高剂量时

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

自杀想法

未知

儿童和青少年自杀观念的几率增高

磺胺类药物（如磺胺甲恶唑）

核黄疸

从血浆白蛋白中置换出胆红素

新生儿和 2 个月以下婴儿不宜使用

四环素

牙釉质的褪色和孔蚀

在成长的牙齿中螯合钙

<8岁的儿童不应使用

* 另请参阅美国儿科学会关于儿童可待因代谢的临床报告

丙泊酚相关输注综合征是一种罕见的、可能致命的并发症，长时间（>48小时）大剂量丙泊酚输注可导致严重的代谢性酸中毒、高钾血症和心力衰竭。

CNS = 中枢神经系统

* 另请参阅美国儿科学会关于儿童可待因代谢的临床报告

丙泊酚相关输注综合征是一种罕见的、可能致命的并发症，长时间（>48小时）大剂量丙泊酚输注可导致严重的代谢性酸中毒、高钾血症和心力衰竭。

CNS = 中枢神经系统

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