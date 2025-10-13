一些对儿童表现出不同毒性的药物
药物
临床综合征
机制
注释
局部麻醉药（例如，苯佐卡因、利多卡因和丙胺卡因）
发绀
形成高铁血红蛋白（二价铁氧化成三价铁）
发生率较低
头孢曲松
从血浆白蛋白中置换出胆红素
新生儿需谨慎
可待因*
呼吸抑制
死亡
可待因至吗啡的超速代谢
基因变异，未经药物基因组检测避免使用
手术后发生死亡，摄入可待因的母亲母乳喂养的婴儿发生死亡。
地芬诺酯
呼吸抑制
死亡
中枢神经系统抑制（在未成熟的中枢神经系统）
药物过量综合征，常见于<6岁的儿童
氟喹诺酮
软骨毒性、关节痛
不明
根据动物研究怀疑存在副作用，但对人类的不良影响尚无充分证据；短期使用或在没有其他选择的情况下使用可能是安全的
六氯化苯（局部）
癫痫
中枢神经系统毒性
可能促进儿童的吸收
对体重<50kg的儿童不应使用（应使用替代剂）
异丙酚
丙泊酚相关输注综合征†
原因未知，可能与线粒体功能障碍有关
儿童风险高于成人，尤其是长期使用和高剂量时
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂
自杀想法
未知
儿童和青少年自杀观念的几率增高
磺胺类药物（如磺胺甲恶唑）
核黄疸
从血浆白蛋白中置换出胆红素
新生儿和 2 个月以下婴儿不宜使用
四环素
牙釉质的褪色和孔蚀
在成长的牙齿中螯合钙
<8岁的儿童不应使用
* 另请参阅美国儿科学会关于儿童可待因代谢的临床报告。
†丙泊酚相关输注综合征是一种罕见的、可能致命的并发症，长时间（>48小时）大剂量丙泊酚输注可导致严重的代谢性酸中毒、高钾血症和心力衰竭。
CNS = 中枢神经系统