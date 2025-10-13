* 在美国，喷他脒和硝呋莫司已上市销售，非昔硝唑可从制造商处获取，而依氟鸟氨酸、苏拉明和美拉胂醇可通过美国疾控中心获得。

† 对于T. b. gambiense（布氏冈比亚锥虫）人类非洲锥虫病，脑脊液中白细胞计数≤5个/毫升（≤0.005×109/升）且无锥鞭毛体的患者处于血淋巴期，而脑脊液中白细胞计数>5个/毫升（>0.005×109/升）或存在锥鞭毛体的患者则处于中枢神经系统期。

‡ 美拉胂醇仅适用于布氏冈比亚锥虫型人类非洲锥虫病，用于一线及其他治疗方案失败后复发的治疗。 美拉胂醇仅适用于以下T. b. rhodesiense罗德西亚布氏锥虫引起的HAT： 处于二期 布氏罗得西亚锥虫 型人类非洲锥虫病的<6岁或<20kg的儿童。

由于禁忌症或无法吞咽而无法接受非昔硝唑治疗的二期人类非洲锥虫病患者。

CDC=疾病控制和预防中心；CNS=中枢神经系统；CSF=脑脊液；LP=腰椎穿刺；NECT=口服 硝呋莫司/静脉注射依氟鸟氨酸联合治疗；WBC=白细胞。