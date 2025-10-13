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非洲人类锥虫病（HAT）的治疗

非洲人类锥虫病（HAT）的治疗

患者年龄与体重

腰椎穿刺/脑脊液检查和一线治疗药物*

二线用药*

不良反应

注释

Trypanosoma brucei gambiense（人类非洲锥虫病）HAT

<6岁或<20kg

如果白细胞计数≤5个细胞/微升（≤0.005×109/升）且没有锥虫：喷他脒

喷他脒：头晕、恶心、呕吐及注射部位疼痛

喷他脒可以肌注给药。

如果白细胞计数>5个细胞/微升（>0.005×109/升）或有锥虫：口服硝呋莫司/静脉注射依氟鸟氨酸联合治疗 (NECT)

依氟鸟氨酸

依氟鸟氨酸：发热、瘙痒、高血压、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、头痛、骨髓抑制和癫痫发作

硝呋莫司：厌食、恶心、呕吐、体重减轻、多发性神经病、头痛、头晕及眩晕

非增强计算机断层扫描：腹痛、恶心、呕吐和头痛

依氟鸟氨酸T. b. rhodesiense（布氏罗得西亚锥虫）非洲人类锥虫病无效。

依氟鸟氨酸单药疗法适用于中枢神经系统阶段T. b. gambiense（冈比亚布氏锥虫）的HAT，当NECT不可行时（因硝呋莫司不可用或存在禁忌症，且无法使用非昔硝唑}。 

≥6岁且≥20kg

如果未怀疑患有严重非洲人类锥虫病，则无需进行腰椎穿刺：非昔硝唑

需要腰椎穿刺：喷他脒（血淋巴期）或 NECT（中枢神经系统期）†

非昔硝唑：呕吐、恶心、食欲下降、头痛、失眠、QT间期延长和中性粒细胞减少症

非昔硝唑口服给药。

若怀疑患有严重人类非洲锥虫病，需进行腰椎穿刺：

  • 如果白细胞计数<100个细胞/微升（<0.1×109/升）：非昔硝唑

  • 如果白细胞计数≥100个细胞/微升（≥0.1×109/升）或腰椎穿刺失败：NECT

白细胞计数<100个细胞/微升（<0.1×109/升）：喷他脒（血淋巴期）或NECT（中枢神经系统期）

白细胞计数≥100个细胞/微升（≥0.1×109/升）：非昔硝唑

T. b. rhodesiense（布氏罗得西亚锥虫）非洲人类锥虫病

<6岁或<20kg

≤5个白细胞/微升且没有锥虫：苏拉明

喷他脒

苏拉明Suramin：恶心、呕吐、畏光、感觉过敏、周围神经病、肾毒性、荨麻疹和瘙痒

苏拉明通过静脉注射给药。

苏拉明是治疗T. b. rhodesiense（罗得西亚布氏锥虫）血淋巴期感染的唯一有效药物。

苏拉明不用于治疗T. b. gambiense（冈比亚布氏锥虫），因为尽管可能有效，但它与不良反应有关。

使用苏拉明时必须谨慎，因为合并感染盘尾丝虫的患者可能会出现严重的过敏反应，盘尾丝虫在西非许多地区流行，而这些地区同时也是T. b. gambiense的流行区。

>5个白细胞/微升，或有锥虫：美拉胂醇

美拉胂醇：脑病反应、剥脱性皮炎、心血管毒性（高血压、心律失常、心力衰竭）、瘙痒、胃肠道毒性和肾脏毒性

静脉注射美拉胂醇（一种有机砷剂）在非洲国家很常用，因为 乙氟鸟氨酸 供应有限，尽管副作用可能很严重甚至危及生命。‡

≥6岁且≥20kg

无需腰椎穿刺：非昔硝唑

需要腰椎穿刺：苏拉明或喷他脒（血淋巴期）或美拉胂醇（中枢神经系统期）

* 在美国，喷他脒硝呋莫司已上市销售，非昔硝唑可从制造商处获取，而依氟鸟氨酸苏拉明美拉胂醇可通过美国疾控中心获得。

† 对于T. b. gambiense（布氏冈比亚锥虫）人类非洲锥虫病，脑脊液中白细胞计数≤5个/毫升（≤0.005×109/升）且无锥鞭毛体的患者处于血淋巴期，而脑脊液中白细胞计数>5个/毫升（>0.005×109/升）或存在锥鞭毛体的患者则处于中枢神经系统期。

‡ 美拉胂醇仅适用于布氏冈比亚锥虫型人类非洲锥虫病，用于一线及其他治疗方案失败后复发的治疗。

美拉胂醇仅适用于以下T. b. rhodesiense罗德西亚布氏锥虫引起的HAT：

  • 处于二期布氏罗得西亚锥虫型人类非洲锥虫病的<6岁或<20kg的儿童。

  • 由于禁忌症或无法吞咽而无法接受非昔硝唑治疗的二期人类非洲锥虫病患者。

CDC=疾病控制和预防中心；CNS=中枢神经系统；CSF=脑脊液；LP=腰椎穿刺；NECT=口服 硝呋莫司/静脉注射依氟鸟氨酸联合治疗；WBC=白细胞。

Data fromWorld Health Organization: Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. June 2024.

* 在美国，喷他脒硝呋莫司已上市销售，非昔硝唑可从制造商处获取，而依氟鸟氨酸苏拉明美拉胂醇可通过美国疾控中心获得。

† 对于T. b. gambiense（布氏冈比亚锥虫）人类非洲锥虫病，脑脊液中白细胞计数≤5个/毫升（≤0.005×109/升）且无锥鞭毛体的患者处于血淋巴期，而脑脊液中白细胞计数>5个/毫升（>0.005×109/升）或存在锥鞭毛体的患者则处于中枢神经系统期。

‡ 美拉胂醇仅适用于布氏冈比亚锥虫型人类非洲锥虫病，用于一线及其他治疗方案失败后复发的治疗。

美拉胂醇仅适用于以下T. b. rhodesiense罗德西亚布氏锥虫引起的HAT：

  • 处于二期布氏罗得西亚锥虫型人类非洲锥虫病的<6岁或<20kg的儿童。

  • 由于禁忌症或无法吞咽而无法接受非昔硝唑治疗的二期人类非洲锥虫病患者。

CDC=疾病控制和预防中心；CNS=中枢神经系统；CSF=脑脊液；LP=腰椎穿刺；NECT=口服 硝呋莫司/静脉注射依氟鸟氨酸联合治疗；WBC=白细胞。

Data fromWorld Health Organization: Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. June 2024.

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