非洲人类锥虫病（HAT）的治疗
患者年龄与体重
腰椎穿刺/脑脊液检查和一线治疗药物*
二线用药*
不良反应
注释
Trypanosoma brucei gambiense（人类非洲锥虫病）HAT
<6岁或<20kg
如果白细胞计数≤5个细胞/微升（≤0.005×109/升）且没有锥虫：喷他脒
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喷他脒：头晕、恶心、呕吐及注射部位疼痛
喷他脒可以肌注给药。
如果白细胞计数>5个细胞/微升（>0.005×109/升）或有锥虫：口服硝呋莫司/静脉注射依氟鸟氨酸联合治疗 (NECT)
依氟鸟氨酸
依氟鸟氨酸：发热、瘙痒、高血压、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、头痛、骨髓抑制和癫痫发作
硝呋莫司：厌食、恶心、呕吐、体重减轻、多发性神经病、头痛、头晕及眩晕
非增强计算机断层扫描：腹痛、恶心、呕吐和头痛
依氟鸟氨酸对T. b. rhodesiense（布氏罗得西亚锥虫）非洲人类锥虫病无效。
依氟鸟氨酸单药疗法适用于中枢神经系统阶段T. b. gambiense（冈比亚布氏锥虫）的HAT，当NECT不可行时（因硝呋莫司不可用或存在禁忌症，且无法使用非昔硝唑}。
≥6岁且≥20kg
如果未怀疑患有严重非洲人类锥虫病，则无需进行腰椎穿刺：非昔硝唑
需要腰椎穿刺：喷他脒（血淋巴期）或 NECT（中枢神经系统期）†
非昔硝唑：呕吐、恶心、食欲下降、头痛、失眠、QT间期延长和中性粒细胞减少症
非昔硝唑口服给药。
若怀疑患有严重人类非洲锥虫病，需进行腰椎穿刺：
白细胞计数<100个细胞/微升（<0.1×109/升）：喷他脒（血淋巴期）或NECT（中枢神经系统期）
白细胞计数≥100个细胞/微升（≥0.1×109/升）：非昔硝唑
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T. b. rhodesiense（布氏罗得西亚锥虫）非洲人类锥虫病
<6岁或<20kg
≤5个白细胞/微升且没有锥虫：苏拉明
喷他脒
苏拉明Suramin：恶心、呕吐、畏光、感觉过敏、周围神经病、肾毒性、荨麻疹和瘙痒
苏拉明通过静脉注射给药。
苏拉明是治疗T. b. rhodesiense（罗得西亚布氏锥虫）血淋巴期感染的唯一有效药物。
苏拉明不用于治疗T. b. gambiense（冈比亚布氏锥虫），因为尽管可能有效，但它与不良反应有关。
使用苏拉明时必须谨慎，因为合并感染盘尾丝虫的患者可能会出现严重的过敏反应，盘尾丝虫在西非许多地区流行，而这些地区同时也是T. b. gambiense的流行区。
>5个白细胞/微升，或有锥虫：美拉胂醇
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美拉胂醇：脑病反应、剥脱性皮炎、心血管毒性（高血压、心律失常、心力衰竭）、瘙痒、胃肠道毒性和肾脏毒性
静脉注射美拉胂醇（一种有机砷剂）在非洲国家很常用，因为 乙氟鸟氨酸 供应有限，尽管副作用可能很严重甚至危及生命。‡
≥6岁且≥20kg
无需腰椎穿刺：非昔硝唑
需要腰椎穿刺：苏拉明或喷他脒（血淋巴期）或美拉胂醇（中枢神经系统期）
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† 对于T. b. gambiense（布氏冈比亚锥虫）人类非洲锥虫病，脑脊液中白细胞计数≤5个/毫升（≤0.005×109/升）且无锥鞭毛体的患者处于血淋巴期，而脑脊液中白细胞计数>5个/毫升（>0.005×109/升）或存在锥鞭毛体的患者则处于中枢神经系统期。
‡ 美拉胂醇仅适用于布氏冈比亚锥虫型人类非洲锥虫病，用于一线及其他治疗方案失败后复发的治疗。
美拉胂醇仅适用于以下T. b. rhodesiense罗德西亚布氏锥虫引起的HAT：
CDC=疾病控制和预防中心；CNS=中枢神经系统；CSF=脑脊液；LP=腰椎穿刺；NECT=口服 硝呋莫司/静脉注射依氟鸟氨酸联合治疗；WBC=白细胞。
Data fromWorld Health Organization: Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. June 2024.