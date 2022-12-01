人类非洲锥虫病是由舌蝇叮咬传播的布鲁氏锥虫原生动物感染。症状包括特征性的皮肤损害、间歇热、头痛、寒战、局限性水肿、全身淋巴结肿大以及经常可致病的脑膜脑炎。诊断通过在血液、淋巴结抽吸物或脑脊液中找到病原体确立，有时也可通过血清学检测诊断。根据感染亚种、临床分期和药物供应情况，使用非新冠唑、苏拉明、戊脒、美拉磺洛尔或依氟鸟氨酸进行治疗。

人类非洲锥虫病是由西非和中非的冈比亚布氏锥虫以及东非的 罗得西亚布氏锥虫引起的；这两个物种都是乌干达的特有种。Trypanosoma brucei gambiense 占非洲锥虫病所有病例的 98%，以及 T. brucei rhodesiense 占 2%。世界卫生组织（世卫组织）已将非洲锥虫病作为根除目标，由于采取了控制措施，全球报告的病例数量大幅减少（>95%）。2021 年，向 世卫组织报告合并病例约有800例，其中 90% 以上由 布氏冈比亚锥虫引起的 （看 世界卫生组织：非洲人类锥虫病)。 在美国，平均每年诊断1例总是出现在从流行地区返回美国的旅行者中。

该病主要通过舌蝇传播，并且可在产前通过母亲传给胎儿。极少数情况下，可通过输血传播;理论上， 可以通过器官移植传播。

另一种锥虫, Trypanosoma cruzi, 在南美洲和中美洲流行，并引起恰加斯病（美国锥虫病）。

非洲锥虫病的病理生理 感染到舌蝇的亚循环的锥虫样鞭毛型，转化成为血流中的锥虫样鞭毛型，通过二分裂增殖并在孵育成熟后通过淋巴结和血流播散。血流中的锥虫样鞭毛型会一直繁殖，直到宿主产生的特异性抗体使锥虫水平急剧下降。但是，某一种的锥虫可能通过表面糖蛋白变异改变而逃避免疫清除，并开始新的繁殖周期。繁殖及溶解周期反复进行。 非洲锥虫病感染后期，锥虫出现在许多器官的组织液中，包括心肌和最终的中枢神经系统。当舌蝇叮咬了被感染的人或者动物后，这样的周期可以被继续。 人是T. b. gambiense的主要贮存宿主，不过冈比亚布锥虫也可以贮存于动物体内。而野生动物是T. b. rhodesiense的主要贮存宿主。 布氏冈比亚锥虫 和 罗得西亚布氏锥虫 的生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

非洲锥虫病的症状和体征 非洲锥体虫病有3期： 皮肤

血液和淋巴

中枢神经系统 皮肤 被舌蝇叮咬的部位可在数天到2周出现丘疹。它会发展为红色的痛性硬结，并可能形成溃疡(锥虫性下疳)。 血液和淋巴结 T. b. gambiense 感染需经数月，而 T. b. rhodesiense感染则仅需数周就可发生间歇热、头痛、寒战、肌肉及关节疼痛，并继发一过性的颜面部。也可发生短暂性的环形红斑样皮疹，这种红斑在淡色皮肤的患者中最易见到。全身淋巴结肿大也经常发生。 Winterbottom征（颈后三角的淋巴结肿大）是T. b. gambiense 的特征性表现。 中枢神经系统（CNS） 在冈比亚型中，中枢神经系统累及常在疾病急性发作后数月到数年发生。罗德西亚型疾病则呈暴发性，在数周内就可发生中枢神经系统浸润。 中枢神经系统累及可导致持续的头痛、注意力难以集中、人格改变（如进行性的疲乏和淡漠）、白天嗜睡、震颤、共济失调和终末的昏迷。 若不及时治疗，T. b. rhodesiense通常会在初次感染或复发后的几个月内死亡，T. b. gambiense则在初次感染或复发后的第二年或者第三年死亡。死亡原因主要是因营养不良或双重感染导致的昏迷。

非洲锥虫病的诊断 血液或者其他体液标本的光学显微镜检查（厚薄染色涂片） 非洲锥虫病的诊断是通过在下疳液、淋巴结抽取物、血液、骨髓穿刺液或疾病晚期的脑脊液（CSF）中发现非洲锥虫可作出诊断。T. b. rhodesiense一般建议血涂片，而 T. b. gambiense则则建议对肿大的淋巴结进行穿刺抽液。检查活动的锥虫应该使用湿制剂，而且涂片必须被固定。通过吉姆萨（或者Field）染色法进行染色。 锥虫在血液中的浓度通常较低，而浓缩技术（如离心、微量阴离子交换离心、定量血沉棕黄层技术）可提高灵敏度。 由于抗体往往在症状出现后即转阴，因此在临床上，抗体的检测并不十分有用。然而，卡片凝集反应可以在显微镜下帮助确认是否为 T. b. gambiense感染。 所有非洲锥虫病患者均应进行腰穿。当CSF受累，脑压可能增加，CSF中淋巴细胞数目增多（≥6个/mcL），总蛋白、非特异性IgM水平升高。及IgM水平升高，除可找到锥虫外，还可发现Mott细胞（胞浆大量免疫球蛋白沉积，细胞外观如桑椹）。 此外包括一些非特异性的实验性检查异常，包括贫血、单核细胞增多及血清多克隆IgM升高等。

非洲锥虫病的治疗 非洲锥虫病的治疗依据锥虫的分型和疾病的分期而不同。 如果没有中枢神经系统受累， 冈比亚布氏锥虫 用非新诺唑或喷他脒治疗， 罗得西亚布氏锥虫 用苏拉明治疗。

伴随着中枢神经系统受累的情况下，不严重的冈比亚布氏锥虫用非新诺唑治疗；依氟鸟氨酸（如有）单独使用或与硝呋噻肟联合使用或美拉胂醇（如果无法获得依氟鸟氨酸）可用于治疗严重的冈比亚布氏锥虫；用美拉胂醇治疗罗德西亚布氏锥虫。 非昔硝唑是非常严重的 布氏冈比亚锥虫的首选治疗方法，无论有没有中枢神经系统受累。(See the World Health Organization.)非新诺唑每天口服一次，持续10天，剂量如下： 对于体重≥35公斤的患者：在负荷阶段（4天）1800毫克/天，然后在维持阶段（6天）1200毫克/天。

对于20至34公斤的病人：在负荷阶段（4天）1200毫克/天，然后在维持阶段（6天）600毫克/天。 使用非西尼达唑门诊治疗的标准包括可靠地坚持服药，没有精神疾病，体重≥35公斤。 住院治疗的标准包括以下任何特征： 体重 < 35 公斤

有可能出现依从性差的风险

精神障碍病史（用于监测神经精神反应） 有严重疾病体征和症状的患者应通过腰椎穿刺和脑脊液检查进行评估。患有严重疾病（脑脊液中白细胞计数≥100个细胞/微升）、无法进行腰椎穿刺或无法使用非新冠唑治疗的患者应按以下规定进行治疗。 无中枢神经系统（CNS）受累 新诺唑是治疗无中枢神经系统受累的非非严重冈比亚 T.b.冈比亚 的首选药物。 喷他脒和苏拉明对治疗外周血中的两种T. brucei锥虫亚种均有效，但是无法透过血脑屏障，对中枢神经系统感染无效。 喷他脒 是用来治疗未接受非昔硝唑治疗的 布氏冈比亚锥虫 感染的患者中 苏拉明是对罗德西亚布氏锥虫血淋巴阶段唯一有效的药物。苏拉明不用于治疗冈比亚布氏锥虫，因为尽管它可能有效，但它会产生不良反应，包括恶心、呕吐、畏光、过敏、周围神经病变、肾毒性、荨麻疹和瘙痒。此外，合并感染盘旋尾丝虫的患者可能会发生严重的超敏反应，该病在西非的许多地方呈地区性流行，T. b. gambiense就发生在这些地区。 喷他脒的计量是每日4mg/kg肌注或者静推，每日1次，连用7－10天。 苏拉明（可从美国疾病控制与预防中心获得）首次试验剂量为静脉注射100 mg（以排除超敏反应），然后在第1天、第3天、第7天、第14天和第21天静脉注射20 mg/kg（最多1 g）。 无中枢神经系统（CNS）受累 非昔硝唑 是治疗 布氏冈比亚锥虫引起的中枢神经系统受累的非严重疾病的首选。 如果可用，依氟鸟氨酸100 mg/kg静脉注射，每6小时一次，持续14天，用于治疗由冈比亚布氏锥虫 引起的中枢神经系统受累的严重疾病(依氟鸟氨酸 对 罗德西亚布氏锥虫无效)。世界卫生组织建议 依氟鸟氨酸 200 mg/kg，静脉注射，每 12 小时一次，持续 7 天，联合硝呋噻莫5 mg/kg联合口服，每天3次，持续10天（1)。当没有硝苯呋胺或有禁忌症，以及不能给予非西尼达唑时，可给予依氟利特（100mg/kg）静脉注射，每6小时一次，共14天）单药治疗。依氟鸟氨酸的不良反应包括胃肠道症状，骨髓抑制和癫痫发作。 硝呋莫司的常见不良反应有厌食、恶心、呕吐、体重减轻、多发性神经病、头痛、头晕和眩晕。 由于依氟鸟氨酸的取得是受限的，因此美拉胂醇，有机砷，在非洲国家经常被使用，虽然它有严重的甚至致死性的不良反应。 美拉胂醇的用量如下： 对于 冈比亚布氏锥虫 ：2.2 mg/kg（最大剂量180 mg），每天静脉注射一次，持续10天

对于T. b. rhodesiense：2～3.6mg/kg静滴，每日1次，连用3天，7天后改为3.6mg/kg连用3天，一周后再重复该剂量3天。 在美国，可以从美国疾病控制与预防中心获得依氟鸟氨酸、硝呋噻肟和美拉磺洛尔。 对于严重中枢神经系统感染的患者，建议使用替代疗法。 连续随访检查2年，包括推荐每6个月（若果症状复现，应尽快检查）做一次脑脊液检测。 美拉胂醇的严重不良反应主要包括反应性脑病、剥脱性皮炎、心血管毒性（高血压、心律失常、心力衰竭）及砷剂引起的胃肠道反应和肾毒性等。 可用糖皮质激素可以降低反应性脑病的发生率。 尚未有治愈的方法。治疗后，应监测患者的复发情况，为期24个月。症状复发需要重新检查脑脊液中的寄生虫。 治疗参考文献 1.World Health Organization: WHO publishes new guidelines for the treatment of sleeping sickness; August 2019.

非洲锥虫病的预防 非洲锥虫病的预防主要是避免接触流行区和防治被吸血蚊虫叮咬， 游戏公园的游客应该穿上与背景融为一体的中性色衣服（舌蝇叮咬薄衣服），长度为手腕和脚踝，并且应该使用驱虫剂，尽管驱虫剂对舌蝇的效果可能有限。 喷他脒可用于预防T. b. gambiense感染，但由于它可能损害胰岛素beta-细胞，导致胰岛素 释放引起低血糖，继而诱发糖尿病，故bu'zai用于预防用药。