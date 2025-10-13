管型尿
类型
描述
意义
普通管型
透明管型
糖蛋白基质主要由肾小管分泌的TH蛋白组成
无特异性
可见于正常尿液，脱水或使用利尿剂后引起尿量减少的患者，或者在生理应激、急性肾病伴其他异常、慢性肾病（粗大管型形成于扩张的肾小管）的患者
蜡样管型
糖蛋白基质和降解的蛋白
形成于萎缩的肾小管
高度折射而呈现蜡样外观
见于晚期慢性肾脏病
内涵物管型
红细胞
糖蛋白基质与红细胞
多呈橘红色
肾小球肾炎的特征性表现
极少数可出现于肾皮质坏死、急性肾小管损伤或长跑者出现的血尿中
上皮细胞管型
蛋白基质和不同程度的肾小管细胞结合
发生于急性肾小管损伤、肾小球肾炎、肾病综合征
白细胞管型
蛋白基质和不同程度的白细胞结合
提示肾盂肾炎，但也可能提示其他原因导致的小管间质性炎症
也可出现在增殖性肾小球肾炎
颗粒管型
糖蛋白基质和蛋白或细胞碎片
经常呈现“土棕色”
偶可见于运动或脱水后，且肾功能正常时
更多提示 急性肾小管坏死
色素
色素沉着的肾小管细胞或颗粒管型
通常发生在溶血或横纹肌溶解症引起的急性肾损伤或急性肾小管坏死中
见于肝病中的胆红素管型
脂肪管型
脂肪滴或椭圆形的脂肪小体（胆固醇在偏振光下产生Maltese交叉模式）
可出现于多种类型的小管间质性疾病；
大量出现，强烈提示肾病综合征
混合管型
透明管型和不同细胞结合（如红细胞、白细胞、肾小管细胞）
常见于增殖性肾小球肾炎
假性管型
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聚集的尿酸盐、白细胞、细菌、毛发、玻璃碎片、衣料纤维或假象
不要与真性管型混淆，为圆柱状，形状类似肾小管
RBCs = 红细胞；WBCs = 白细胞。