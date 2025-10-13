* 本表所列疫苗清单并不详尽，会定期更新。可接种的疫苗种类因国家而异。

† 破伤风-白喉与白喉-破伤风-百日咳或白喉-破伤风含有等量的破伤风类毒素，但白喉类毒素的剂量有所减少。

‡含佐剂的制剂应肌肉注射给药。

§皮内注射剂量要减少，只能用于暴露前的免疫接种。

仅含有破伤风类毒素（TT）的制剂也可获得，但不推荐使用，因为两种抗原都需要定期加强免疫。

CDC = 美国疾病控制和预防中心；IM = 肌肉注射；TT = 破伤风类毒素；VLP = 病毒样颗粒；WHO = 世界卫生组织。