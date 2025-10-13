疫苗*
疫苗
类型
途径
炭疽疫苗（参见 CDC）
灭活的菌体
肌肉注射
活Mycobacteria bovis（牛分枝杆菌）
皮内注射
基孔肯雅热疫苗
基孔肯雅病毒LR2006 OPY1株衍生的减毒活疫苗
肌肉注射
塞内加尔37997株模拟基孔肯雅病毒抗原的重组VLP
肌肉注射
霍乱疫苗（参见 CDC）
减毒活疫苗
口服
SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
病毒mRNA
肌肉注射
SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗（参见 CDC）
含有佐剂且包含SARS-CoV-2刺突蛋白的重组形式
肌肉注射‡
四价减毒活疫苗
皮下的
白喉类毒素/破伤风类毒素/无细胞百日咳/b 型流感嗜血杆菌结合疫苗/灭活脊髓灰质炎病毒疫苗 (DTaP-IPV-Hib)（见 美国疾病控制中心（CDC）)
类毒素、灭活菌、灭活的脊髓灰质炎病毒和细菌多糖与蛋白质的偶合物
肌肉注射
白喉类毒素/乙型肝炎疫苗/脊髓灰质炎灭活疫苗（DTaP-HepB-IPV）（见CDC(美国疾病控制与预防中心)）
类毒素、病毒的抗原重组体和灭活的脊髓灰质炎病毒
肌肉注射
白喉类毒素/破伤风类毒素/无细胞百日咳/灭活脊髓灰质炎病毒疫苗（见 美国疾病预防控制中心（CDC）) (DTaP-IPV)
类毒素、灭活菌和灭活的脊髓灰质炎病毒
肌肉注射
白喉/破伤风类毒素/百日咳疫苗（参见 CDC）
类毒素和灭活菌组成
肌肉注射
吸附白喉类毒素/破伤风类毒素，白破（DT），破伤风（Td）（参见美国疾病控制与预防中心）¶
灭活毒素（类毒素）
肌肉注射‡
Ebola (rVSV-ZEBOV) （见 CDC)
重组减毒活疫苗（仅能抵御 Zaire ebolavirus （扎伊尔埃博拉病毒）物种）
肌肉注射
b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib）（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心)）
细菌多糖与蛋白质的偶合物
肌肉注射
甲型肝炎疫苗（HepA）（见美国疾病控制与预防中心）
灭活病毒
肌肉注射
乙型肝炎疫苗（HepB）（见美国疾病控制与预防中心）
病毒的抗原重组体
肌肉注射
甲型肝炎疫苗/乙型肝炎 (HepA/HepB) 疫苗（见 美国疾病预防与控制中心（CDC）)
灭活病毒加抗原重组体
肌肉注射
人乳头瘤病毒疫苗（见CDC(美国疾病控制与预防中心)）
HPV L1主要衣壳蛋白的VLP：
肌肉注射
注射流感疫苗（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心)）
灭活的A型和B型流感病毒或病毒成分
肌肉注射或皮内注射
鼻内流感疫苗（参见 CDC）
活性甲型和乙型流感病毒
鼻内
日本脑炎病毒疫苗（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心))）
灭活病毒
皮下或肌肉注射
重组蛋白亚单位；包含恶性疟原虫环孢子虫蛋白（CSP）的RTS,S抗原和乙型肝炎表面抗原（HBsAg），并使用AS01佐剂。
肌肉注射‡
重组蛋白亚单位；包含P. falciparum（恶性疟原虫）环孢子虫蛋白（CSP）的R21抗原和乙型肝炎表面抗原（HBsAg），并使用Matrix-M佐剂。
肌肉注射‡
麻疹/腮腺炎/风疹疫苗（参见 CDC）
活病毒
皮下或肌肉注射
麻疹病毒/腮腺炎病毒/风疹病毒/水痘病毒疫苗 (MMRV)（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心)）
活病毒
皮下注射或肌肉注射
脑膜炎球菌结合疫苗（4价）(MenACWY-CRM 或 MenACWY-TT)（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心)）
A、C、W-135和Y血清群的细菌多糖
肌肉注射
B群脑膜炎球菌疫苗（4价）（MenB-FHbp）和B群脑膜炎球菌疫苗（3价）（MenB-4C）（见CDC(美国疾病控制与预防中心)）
由2种抗原组成的重组疫苗（FHbp）
肌肉注射
脑膜炎球菌结合疫苗（5价）(MenACWY-TT/MenB-FHbp)（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心)）
结合疫苗；A、B、C、W-135和Y血清群的多糖分别与破伤风类毒素结合，以及2种重组脂化因子H结合蛋白（FHbp）B血清群变异体。
肌肉注射
脑膜炎球菌 A、B、C、W 和 Y 群疫苗（五价）(MenACWY-CRM/MenB-FHbp)（参见CDC(美国疾病控制与预防中心)）
A、C、Y 和 W-135 血清群的寡糖与白喉 CRM197 蛋白以及重组脂化 B 群 FHbp 变体结合
肌肉注射
Mpox（猴痘）疫苗（天花和猴痘疫苗）（参见 CDC(美国疾病控制与预防中心)）
活的、非复制型痘苗病毒
皮下，或皮内通过多次穿刺装置
肺炎球菌疫苗，结合物 (PCV15)（参见 CDC）
15种类型的多糖，与白喉毒素结合
肌肉注射
肺炎球菌疫苗，结合物 (PCV20)（参见 CDC）
20种类型的多糖，与白喉毒素结合
肌肉注射
肺炎球菌疫苗，结合物 (PCV21)（参见 CDC）
21种类型的多糖，与白喉毒素结合
肌肉注射
肺炎球菌疫苗，多糖 (PPSV23)（参见 CDC）
23种肺炎球菌的细菌多糖
肌注或皮下
脊髓灰质炎病毒灭活疫苗 (IPV)（参见 美国疾病控制与预防中心）
所有3种血清型的灭活病毒
肌注或皮下
狂犬病疫苗（参见 CDC）
灭活病毒
皮内注射§或肌肉注射
呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗（参见 CDC）
重组病毒糖蛋白抗原
肌肉注射
轮状病毒疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
活病毒
口服
天花疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
活牛痘病毒
用多点穿刺针皮内注射
破伤风类毒素（参见 CDC）¶
灭活毒素（类毒素）
肌肉注射‡
蜱传脑炎疫苗（参见 CDC）
灭活病毒
肌肉注射
伤寒疫苗（ViCPS）（参见 CDC (美国疾病控制与预防中心)）
荚膜多糖
肌肉注射
伤寒疫苗（Ty21a）（参见 CDC (美国疾病控制与预防中心)）
减毒活疫苗
口服
水痘病毒疫苗（见CDC (美国疾病控制与预防中心)）
活病毒
皮下或肌肉注射
黄热病疫苗（参见 CDC）
活病毒
皮下注射
带状疱疹疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
重组的，佐剂的
肌肉注射‡
* 本表所列疫苗清单并不详尽，会定期更新。可接种的疫苗种类因国家而异。
† 破伤风-白喉与白喉-破伤风-百日咳或白喉-破伤风含有等量的破伤风类毒素，但白喉类毒素的剂量有所减少。
‡含佐剂的制剂应肌肉注射给药。
§皮内注射剂量要减少，只能用于暴露前的免疫接种。
仅含有破伤风类毒素（TT）的制剂也可获得，但不推荐使用，因为两种抗原都需要定期加强免疫。
CDC = 美国疾病控制和预防中心；IM = 肌肉注射；TT = 破伤风类毒素；VLP = 病毒样颗粒；WHO = 世界卫生组织。
此处信息改编自免疫接种实践咨询委员会的疫苗建议(ACIP)。Accessed March 2025.