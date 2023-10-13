将患者置于特伦德伦伯卧位 [ph 00:15] 位置，然后使用洗必泰拭子先将左胸前壁直到颈部一般的位置进行准备，然后将左肩大部分进行覆盖。必须至少让洗必泰完全干燥两分钟才能达到良好的防腐效果。现在正在应用无菌宽盖布，孔洞位于穿刺位置中心这种无菌布应该覆盖头部和大部分的床。

现在我们正在配制 1% 的利多卡因，用于局部麻醉。在注射器装满利多卡因后，必须对无菌区域内所有液体进行标记，因此将在注射器上标注上含有 1% 利多卡因的无菌标签。生理盐水注射器已经预先贴上标签，因此不需要额外贴上无菌标签。现在我们在线性阵列探头上装置无菌套，这样我们就可以对超声引导的锁骨下动脉线进行实时超声引导。无菌护套应覆盖整个无菌布单。

现在我们将使用一些无菌橡皮筋将无菌护套固定住。在这里，我们使用无菌盐水冲洗导管的所有端口。在我们这样做的同时，我们还将传统的针头帽换成无针头帽，并将它们应用于此三腔导管的蓝色和白色端口。三腔导管的棕色端口是远端端口，将不带盖帽，因为导线最终将穿过该棕色端口返回。冲洗棕色端口后，必须在取下注射器之前夹住端口。

现在我们使用局部麻醉来麻醉插入部位的皮肤和皮下组织。我们正在使用带有平面技术的线性阵列探头，这样我们就可以在纵向平面上看到从皮肤一直到腋静脉的针头。此时您可以看到针头差不多要扎进静脉。此刻它马上要通过所以你现在可以看到吸入的紫色血液。然后抓住针头接口并移除注射器，然后将 J 形尖线穿过针头接口，使曲线朝向心脏。你可以看到针头——当我们逐渐将金属丝穿过针头时，可以看到导线穿过静脉。导线在皮肤穿入 20 厘米深。

现在移除护套，然后将针从导线上移除。然后在插入部位的导线上创建一个手术刀切口，我们保证导线可以在切口处自由移动。现在通过导线引入扩张器，然后通过扭转运动逐渐推进扩张器，以扩张皮下导管，直至进入腋静脉。扩张器现在被移除，注意不要无意中拉出导线。现在导管被引入导线并逐渐向后拉，直到导线超过远端棕色端口能够被抓住。

一旦导线从棕色端口处抓住，就可以将导管插入到合适的深度，左锁骨下静脉的插入深度通常为16至17厘米。但是，如果使用超声波引导，您会在此基础上再增加 3 厘米。因此，我们把这个导管一直引入到皮肤 19 厘米处。我们现在用无菌盐水冲洗所有三个端口，蓝色端口、白色端口，最后是棕色端口。