碱性磷酸钙晶体沉积病和草酸钙晶体沉积病

全身大多数的病理性钙化物都是碳酸盐代羟磷灰石和磷酸八钙的混合物。由于这些超显微晶体是非酸性的磷酸钙，故称之为“碱性磷酸钙（BCP） ”似乎比“磷灰石更确切。 在风湿性疾病，如钙化性肌腱炎，钙化性关节周围炎和部分 硬皮病 ，皮肌炎伴钙质沉着者，这些超显微晶体呈雪球样块状物出现。它们还可以在退行性关节炎患者的关节液和软骨中出现，最后进展成X线可见的关节间隙狭窄。

BCP晶体破坏关节，导致严重的关节内或关节周围炎症。

密尔沃基肩/膝综合征就是最好的例子，这是一种主要发生于老年女性的慢性破坏性关节病，常见于肩和膝关节。该综合征的特征是慢性大量但炎症性极低的滑膜积液。

关节周围BCP沉积引起的}假性足痛风急性发作与痛风类似，多见于青年女性（青年男性少见），治疗与痛风相同。在急性痛风发作期间，X 光片上诊断的蓬松或致密的关节周围钙化可能会在数周至数月内自发消退。

除关节液检查外，受累关节应行X线摄片检查。BCP晶体的X线表现为关节周围云雾状阴影。晶体常在数月后自发溶解，偶见数天即可溶解。关节液中BCP结晶的检测方法尚不成熟。成簇的晶体常用特殊钙染色或投射电镜检查鉴别。偏振光镜下，它们是非双折射的。

口服秋水仙碱治疗碱性磷酸钙沉积病，或NSAID药物治疗亦有效。若有大关节受累，可向关节内注射糖皮质激素酯晶体混悬液。治疗与 急性痛风相同。