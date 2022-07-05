无论秋水仙碱、NSAIDs还是糖皮质激素都不能阻止痛风石造成的进行性关节破坏, 因为它们不会降低血清尿酸水平。 降尿酸药物可以预防关节损伤，如果已有关节损伤，该药物则可以减轻关节损伤痛风石沉积物通过降低血清尿酸盐或用尿酸酶替代疗法溶解而被再吸收。将血清尿酸水平维持在饱和点以下（目标通常为 < 6 mg/dL [< 0.35 mmol/L]）最终会随着沉积物的溶解而降低急性关节炎发作的频率。可通过以下途径达到这一作用：

通过黄嘌呤氧化酶抑制剂（别嘌醇或非布索坦）阻断尿酸合成

通过促尿酸排泄剂增加尿酸的排出（丙磺舒或洛sha'tan）

在严重的痛风石痛风或不能耐受较高剂量 XOI 的患者中同时使用两种类型的药物

通过将尿酸盐转化为更易溶解且更容易排出的尿囊素来增加尿酸盐排泄，对患有严重痛风石或对其他降尿酸疗法无反应的患者进行尿酸酶替代疗法

降尿酸治疗适用以下患者：

痛风石沉积

影像学检查显示痛风导致关节损伤的证据

痛风性关节炎的频繁发作或致残性发作（例如，> 2 次发作/年）

尿酸性尿路结石

不常发作但血清尿酸水平 > 9mg/dL (> 0.5 mmol/L) 或任何发作都会造成特别困难的患者

存在多种合并症（如：消化性溃疡、慢性肾脏病）是治疗复发性急性发作药物（NSAIDs或糖皮质激素）的相对禁忌证

在没有痛风发作或尿酸肾结石的情况下，通常不需要治疗高尿酸血症。

降尿酸治疗的目标是降低血清尿酸水平。如无痛风石，合理的降尿酸目标是血尿酸水平<6mg/dl（< 0.35mmol/L），这低于尿酸的饱和度（>6.8mg/dL[>0.40mmol/L]正常中心体温和pH值条件下）。令人信服的数据表明，当血清尿酸盐水平降低至 < 6 mg/dL 时，使用这种靶向治疗策略可降低发作频率。两项随机对照试验已经证实，与血清尿酸水平较高的患者相比，血清尿酸水平 < 6 mg/dL 的患者出现痛风发作的人数显着减少。具有目标血清尿酸（<6 mg/dL）的痛风患者比高于目标血清尿酸阈值（<6 mg/dL）的痛风患者痛风发作几率少（1)。

如果存在可触及的痛风石，或者痛风石沉积物能造成明显的功能障碍，则合理的目标是更快地溶解它们，并且需要达到较低的目标水平。血清尿酸盐水平越低，痛风石溶解越快。在假定沉积物完全溶解后，可以允许血清尿酸盐增加到 < 6 mg/dL 的水平。

药物可有效降低血尿酸，限制嘌呤饮食的效果一般，但应避免大量摄入高嘌呤食物，应避免食用酒（尤其是啤酒）和非酒精性啤酒。限制碳水化合物（尤其是高果糖玉米糖浆）和减轻体重可以降低血清尿酸盐水平，在胰岛素抵抗患者中尤为明显，因为胰岛素水平高能够抑制尿酸排泄。应鼓励食用低脂奶制品。由于在降尿酸治疗开始的最初几个月内易发生痛风急性发作，因此治疗同时也应联用秋水仙碱或NSAIDs预防发作，1~2次/日。

即使持续低水平血尿酸，痛风石也需要数月才能溶解。应定期检测血尿酸，一般每月一次定期检测血清尿酸盐浓度来调节药物的剂量，其后如果有药物变化或体重增加，应至少每年检测一次或更频繁以确认疗效。如果患者出现发作，不应停止降尿酸治疗。

别嘌呤醇， 是尿酸盐合成的黄嘌呤氧化酶抑制剂，是最常用的处方和优选的初始降尿酸治疗。尿酸结石能通过别嘌呤醇治疗得到溶解。治疗通常始于每天一次，每次50~100mg口服，剂量可以缓慢递增至800mg口服，每天一次。如果单次每日给药会导致胃肠道不适，则可以分开服用。一些医生建议减少肾功能不全患者的起始剂量（如肌酐清除率<60mL/min/1.73ｍ2，则每天口服50mg），以减少罕见但严重的全身过敏反应的发生。但是，这种干预方法有效性的数据比较有限。别嘌呤醇的最终剂量应由目标血清尿酸水平来确定。最常用的日剂量为300mg，该剂量仅能使不到40%的痛风患者血尿酸值降至＜6mg/dL (< 0.35mmol/L)。在剂量高于300mg时，别嘌醇的吸收可能会降低，因此应考虑分次给药（例如，每天两次给药）。

别嘌醇的不良反应主要有轻度胃肠道不适、皮疹（可能是Steven-Johnson综合征的前兆）、致命性的肝炎、血管炎和白细胞减少。不良反应在肾功能不全患者中更常见。HLA-B*5801 携带者的风险更高 别嘌醇 反应和 HLA-B*5801 流行率因种族而异（2）。因此， 2020年美国风湿病学会痛风管理指南建议对东南亚血统的患者（例如中国汉族、韩国、泰国）和美国非裔患者进行HLA B*5801 检测，如果存在该遗传标记，则使用替代药物。别嘌呤醇禁用于服用硫唑嘌呤或巯基嘌呤的患者，因为它可以减少这些药物的代谢，从而增强其免疫抑制和细胞溶解作用。肝转氨酶水平可能升高，应定期测量。

非布司他 是一个更加昂贵（在美国）但强效的尿酸合成的黄嘌呤氧化酶抑制剂。它可在病人不耐受别嘌醇，或存在别嘌醇禁忌，或别嘌呤醇降尿酸效果不佳时使用。非布司他 似乎与别嘌醇 (3) 一样有效地预防急性痛风发作。非布司他 开始时每天口服一次40mg，如果尿酸盐没有降至<6 mg/dL (< 0.35 mmol/L)，则增加到每天口服一次80至120mg。非布司他（同别嘌呤醇一样）在服用硫唑嘌呤或巯基嘌呤的患者禁忌，因为它可以减少这些药物的代谢。在一项针对已知心血管疾病患者的研究中显示，和别嘌醇相比，非布司他增加了死亡风险（4)，但其他几项研究尚未证实这一观察结果 (5）。非布索坦可导致转氨酶可升高，需定期监测。

聚乙二醇重组尿酸氧化酶 是重组尿酸酶的聚乙二醇化形式。尿酸酶是一种人体中不存在的酶，可将尿酸盐转化为尿囊素，尿囊素更易溶。Pegloticase 昂贵，主要用于其他治疗未能成功降低血清尿酸水平的痛风患者。聚乙二醇化酶 也可用于具有高负担的痛风石沉积物的患者，这些沉积物在合理的时间内不可能通过其他降尿酸疗法溶解。每2-3周静脉给药一次，疗程数月（通常给要6~9个月），以至完全清除过量尿酸盐沉积；它往往使血清尿酸水平降低至<1mg/dL (< 0.1 mmol/L)。聚乙二醇重组尿酸酶是G6PD缺乏患者的禁忌，因为它可以导致溶血和高铁血红蛋白血症。聚乙二醇化酶 输液可能与与过敏反应一致的症状有关。目前可用的制剂的有效性受到药物中和抗体的高速发展的限制。聚乙二醇重组尿酸酶治疗后，尿酸水平未能降低至<6mg/dL（< 0.35 mmol/L），则表明可能存在抗聚乙二醇（抗PEG）抗体，并增加未来过敏反应的风险，出现这种情况硬停止输注。为了防止其他降尿酸药物影响聚乙二醇尿酸酶的疗效，其他降尿酸药物不宜与聚乙二醇尿酸酶同用。然而，免疫抑制剂（如甲氨蝶呤）与 聚乙二醇化酶 可能会阻止中和抗体的产生。

利尿疗法 对尿酸排泄不足的患者（大多数高尿酸血症患者）、肾功能正常且没有肾结石的患者有用。 丙磺舒是美国唯一可用的促尿酸排泄药物。

如果别嘌呤醇和非布索坦都禁忌使用或不能耐受，丙磺舒可用作单药治疗。丙磺舒在肾功能减退时失效，并且通常不适用于肾小球滤过率<50 mL/min/1.73 m2的情况。丙磺舒的起始剂量为250mg，2次/日口服，根据需要增加剂量至最大量1g，3次/日。当加入黄嘌呤氧化酶抑制剂时也是有效的。

抗高血压药氯沙坦和甘油三酯降低药非诺贝特均具有促尿酸排泄的效果，故可用于那些合并其他病因患者，从而降低尿酸。低剂量的水杨酸盐可能会减少尿酸排泄并加重高尿酸血症，但作用很小，如果在心血管疾病的二级预防中另有说明，则不应避免使用。