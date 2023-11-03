Freiberg病是指跖骨头的缺血性坏死。负重时疼痛加剧。通过 X 射线和 MRI 确诊。治疗方法包括固定、矫形器，有时还包括手术。

(参见足和踝部疾病概述。）

Freiberg病是跖骨痛的常见原因。Freiberg病是由骨骺及生长板的轻微外伤引起的。缺血性坏死使跖骨头变得平坦。第二跖骨头是最常受累。人们认为该病常见于青春期女性，及第一跖骨较短且第二跖骨较长的人群，后者引起第二跖骨头及趾跖关节所承受的应力增加。跖关节趋于塌陷，且反复应力性活动作用于此关节，如舞蹈，慢跑，或跑步，可能会加速这一进程。

足部各骨

Feiberg病的症状和体征 在患有 跖骨头骨软骨病的患者中，疼痛在具有负重的跖骨头的前足中最明显，特别是前推或穿高跟鞋时。跖趾关节通常肿胀，被动活动时出现疼痛，关节活动范围受限。

弗莱堡病的诊断 X 射线和 核磁共振 通常X线检查能明确诊断Freiberg病。典型的表现为第二跖骨头增宽、变平，跖趾关节硬化、形态不规则。核磁共振成像结果显示跖骨有斑块状骨髓水肿。 如何检查足部 视频 如何检查脚踝 视频