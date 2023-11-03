指间神经瘤的特征是跖骨头或脚趾周围疼痛，最常见于第三跖骨间间隙，但也可发生在其他（即第一、第二或第四）或多个跖骨间间隙。

早期指间神经瘤与急性炎症过程有关，通常会引起脚掌偶尔轻微疼痛或不适，通常是在穿着特定的鞋子时，例如前面太窄的鞋子。神经痛通常是单侧的，但有时也可以是双侧的。

随着病情的进展，神经周围纤维化发生。当疼痛加剧，常伴有烧灼感、撕裂感或感觉异常。此时患者往往无法穿足趾闭口鞋。行走时，患者常有鞋里有小石头的错觉，必须脱鞋才能缓解。