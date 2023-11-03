指间（莫顿）神经瘤是一种足底指神经的良性神经周围纤维化，可引起疼痛，可能是非特异性疼痛、烧灼感、刀割样疼痛或异物感。这是一种公认的误称，如果没有神经肿瘤生长，这些神经瘤本质上并不是肿瘤。诊断通常是基于临床。治疗包括校正鞋，局部注射，或手术切除。
(参见足和踝部疾病概述。）
指间神经瘤是跖骨痛的常见原因。趾间神经走行于跖骨之间及其下方，走向远端，支配足趾。沿着趾间神经支配范围的神经瘤主要原因是不合脚或过于狭窄的鞋具，其次是足结构异常导致神经受牵拉（如足外翻畸形）。慢性重复性创伤的结果，良性增厚或纤维化的神经发展(莫顿神经瘤)。
指间神经瘤的症状和体征
指间神经瘤的特征是跖骨头或脚趾周围疼痛，最常见于第三跖骨间间隙，但也可发生在其他（即第一、第二或第四）或多个跖骨间间隙。
早期指间神经瘤与急性炎症过程有关，通常会引起脚掌偶尔轻微疼痛或不适，通常是在穿着特定的鞋子时，例如前面太窄的鞋子。神经痛通常是单侧的，但有时也可以是双侧的。
随着病情的进展，神经周围纤维化发生。当疼痛加剧，常伴有烧灼感、撕裂感或感觉异常。此时患者往往无法穿足趾闭口鞋。行走时，患者常有鞋里有小石头的错觉，必须脱鞋才能缓解。
指间神经瘤的诊断
临床评估
指间神经瘤的症状通常是特异性的，通过足底触诊指间间隙的压痛和放射性烧灼痛的再现来确诊，通常伴有明显的咔嗒声和挤压间隙(Mulder征)。虽然MRI无法确诊神经瘤，但排除其他可能引起类似症状的趾间病变或关节炎是有助于诊断的。
指间神经瘤的治疗
改善穿鞋习惯和激素注射
新近发病的神经瘤可通过适当合脚的鞋子和鞋垫或局部麻醉注射迅速解决。在靠近受累趾间的跖骨头处使用护具垫也有助于减轻症状。
持续症状可能需要一个或多个长效皮质类固醇伴局部麻醉的神经周围浸润。在跖趾关节背侧与足成45°角注射入跖间间隙 (见使用皮质类固醇注射剂的注意事项)。神经瘤患者通过使用矫形器，休息，冷敷，并选择合脚的鞋子往往可缓解症状。神经消融技术，如在超声引导下将20%酒精配合局麻药直接注入神经、射频消融（1），或低温冷冻神经可能有助于缓解症状，但酒精硬化注射有增加神经周围纤维化的风险。
如果其他治疗无效，手术切除可彻底根除神经瘤。真正的神经瘤偶尔会发生在神经切除(截肢或残端神经瘤)的部位，这可能需要额外的手术。
治疗参考文献
1.Connors JC, Boike AM, Rao N, Kingsley JD: Radiofrequency ablation for the treatment of painful neuroma. J Foot Ankle Surg 59(3):457-461, 2020.doi:10.1053/j.jfas.2019.09.003
关键点
跖骨疼痛可由趾间神经刺激或良性增厚所致。
最初穿窄的鞋子时症状加重，轻微疼痛发展为撕裂样痛，有时有感觉异常和/或有异物感。
根据临床发现进行疾病诊断，包括趾间疼痛，及按压可诱发类似症状。
通过修改鞋子，局部注射麻醉剂或皮质类固醇，神经消融术，或外科手术进行治疗。