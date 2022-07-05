动脉瘤性骨囊肿是一种特发性扩张性疾病，好发于25岁之前。这种囊性病变通常发生在长骨的干骺部，但几乎可发生于任何骨。它生长较为缓慢。 围绕膨胀性病变形成的骨膜新骨壳通常比原骨更宽。疼痛和肿胀是常见的表现。病损常常在作出诊断前几个星期或几年前出现。

X射线的表现常具有特异性：透亮区域通常具有良好的局限性性且呈偏心性;骨膜膨胀（气囊），延伸到软组织中，并可能被新骨包围。MRI通常显示液-液平面。成像时，一些动脉瘤样骨囊肿样病变的表现可能与恶性病变更为相似，具有类似于骨肉瘤的特征，因此应该警惕毛细血管扩张症性 骨肉瘤。 实性变异动脉瘤性骨囊肿在放射学上可能会混淆为 骨巨细胞瘤 在骨头的最末端。

活检证实的动脉瘤性骨囊肿可以注射强力霉素、白蛋白和空气，形成可注射的泡沫。 可能需要多次注射。 已经使用了其他硬化醇基试剂。手术切除整个病损部位是最有效的方法，如果手术切除不完全，则很容易复发。应尽可能避免放射治疗，因为放射治疗后偶尔会出现肉瘤。尽管如此，如果脊柱受损、压迫神经节而不易手术治疗时，可行放射治疗。