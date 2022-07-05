骨肉瘤是最常见的恶性原发性骨肿瘤（如果认为骨髓瘤是骨髓细胞肿瘤而不是原发性骨肿瘤）并且是高度恶性的。可发生于任何年龄段，好发年龄段为10～25岁。有两个发病高峰；青少年和非常年轻的成年人的发病率最高（与青春期生长突增相一致），第二个高峰发生在老年人（≥ 60 岁），尤其是那些有危险因素的人，如佩吉特病、骨梗塞和以前接触过的骨区域多年前对另一种癌症进行高剂量放射治疗。存在遗传易感性，尤其是在携带遗传性视网膜母细胞瘤（RB1 基因变体）和 Li-Fraumeni 综合征（TP53 基因）基因的儿童中。

骨肉瘤从骨肿瘤细胞产生恶性骨瘤（不成熟骨）。骨肉瘤通常发生于膝关节（股骨远端比胫骨近端更常见）及其他长骨，尤其是干骺端。常发生转移，最常见的为肺转移或骨转移。疼痛和肿胀是最常见的症状。

骨肉瘤 图片 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

X线片表现具有多样性，可有骨硬化或溶骨表现。 诊断骨肉瘤需要活检。患者需行胸片、CT及骨扫描以检查有无肺及骨的转移。 MRI对整个受累肢体进行检查，以发现是否有异时性病变。PET-CT可显示远处转移或异时性病变。

骨肉瘤的治疗包括联合应用手术和辅助化疗。辅助性化疗可使5年生存率从的<20%上升到> 65%。 新辅助化疗 在手术切除之前开始。 周围软组织肿瘤肿块的减少或X线片显示矿化的增加降低了疼痛程度，血清碱性磷酸酶浓度下降提示治疗有效，但病理医师所期望的反应是切除标本的组织学检测显示肿瘤坏死>95%。在几个疗程的化疗之后，可行保肢治疗和肢体重建。有时，在对真菌性肿瘤开始化疗之前进行手术截肢。目标是治疗假设存在的早期微转移性疾病，即使在分期成像研究中没有发现。

在保肢手术中，应彻底切除肿瘤，包括周围的反应性组织，切至正常组织的边缘；为避免肿瘤细胞扩散，尽量不要破坏肿瘤组织。85%以上患者在保肢手术后仍能获得较长的生存率。

术后仍需继续化疗。如果术前化疗后肿瘤组织几乎完全坏死（大约95%），则5年生存率>90%。有时可以通过开胸手术和通过楔形切除肺病灶的来治疗局限性肺部转移性疾病。

与传统骨肉瘤不同且发生率较低的骨肉瘤变种包括表面皮层的病变，如骨旁骨肉瘤、骨膜骨肉瘤。骨旁骨肉瘤最常发生部位为股骨远端后侧皮质，通常分化良好。低级别骨旁骨肉瘤手术切除前不需要化疗。 骨旁骨肉瘤需要手术整块切除，不需化疗如果切除标本的组织学证实肿瘤分化良好。

骨膜骨肉瘤更多是含有骨基质的软骨基质表面肿瘤，并且是恶性的。通常位于股骨的中间，X线片表现为旭日征。骨膜骨肉瘤转移的可能性远远大于分化良好的骨旁骨肉瘤，但略小于普通型骨肉瘤。大多数情况，骨膜骨肉瘤的治疗方式类似于传统普通型骨肉瘤，包括化疗和手术整块切除。