皮肤血管炎为影响皮肤或皮下组织的小或中等大小血管，而不影响内脏的血管炎。 皮肤血管炎病变可能局限于皮肤，也可能是全身性原发性或继发性血管炎性疾病的皮肤表现。可形成紫癜，瘀点或溃疡。确诊需要活检。治疗取决于病因和疾病的程度。
（参见 血管炎概述。）
血管炎可影响皮肤的小或中等大小血管。 血管炎影响皮肤内的小血管（如小动脉，毛细血管，毛细血管后小静脉），往往会引起紫癜，瘀斑，有时浅溃疡等病变。网状青斑，结节和深溃疡通常是由更深层次的，中等或大血管血管炎引起的。 任何原发或继发的血管炎都可影响皮肤，包括血清疾病、感染（比如丙肝）、癌症、风湿性或者其他自身免疫性疾病，以及药物过敏。
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用于描述皮肤血管炎的术语可能重叠，且不一致：
皮肤血管炎：指血管炎影响皮肤，但不累及内脏。
皮肤小血管炎（CSVV）：指血管炎影响皮肤的小血管，但不累及内脏。CSVV有时是指原因不明的小血管炎（也称为特发性皮肤小血管炎）。
白细胞破碎型血管炎： 为CSVV的常见类型，使用该名称是因为，炎症开始时的中心粒细胞在脱颗粒后形成大量核碎片（白细胞破碎）并沉积在血管壁上。
过敏性血管炎： 这个词以前用来指CSVV但现在通常不使用，因为CSVV的原因通常不是过敏。但过敏性血管炎，有时仍用于由已知药物或感染引起的CSVV。
皮肤血管炎的症状和体征
患者以皮肤病变为表现，包括明显的紫癜、瘀点、荨麻疹、溃疡、网状青斑和结节。如果皮肤血管炎是继发于全身血管炎，则症状可能还包括发热、关节疼痛、其他脏器累及，或者皆而有之。
小血管皮肤血管炎的诊断
排除系统性血管炎的常见临床病因
常规检查（例如，CBC、血沉、尿常规、血肌酐、胸部X光）
活检
确认血管炎的病因和类型的检查（如，冷球蛋白、抗中性粒细胞胞浆抗体[ANCA]、乙肝和丙肝抗体、补体C3和C4水平、类风湿因子、血培养和蛋白电泳）
诊断皮肤血管炎需要完整的病史和体格检查。评估的重点是确定原因，如新药或感染，并排除其他器官的炎症或血管炎表现，如
肺部：气短，咳嗽，咯血，或者同时出现以上症状
肾脏：新发的高血压或者水肿
神经：新发的非对称性肢端无力或者瘫痪
肠道：新发的腹痛，腹泻和大便带血
尿常规应该包括血、蛋白、和红细胞管型。进行胸片检查是否出现浸润（提示肺泡出血）。 需要进行CBC和其他血液学检查了解有无贫血、检查血小板计数和血清肌酐水平、急性时相反应物的升高水平（比如ESR、CRP）。 白细胞减少症和血小板减少症不是皮肤血管炎的典型表现，应立即考虑其他诊断。
应进行皮肤活检，最好在出现血管炎病变的24～48小时内。诊断结果取决于皮肤活检的深度和时机。一般说来，深层钻孔或者切至皮下组织的活检比较适宜，这样活检可以取得小和中等大的血管。削刮活检通常不适用。
如果活检结果显示有以下几项，可明确诊断皮肤血管炎：
炎症细胞浸润血管壁，导致血管壁破裂和损害
血管壁内和管腔内纤维沉积（纤维素样坏死）
红细胞渗出
细胞核碎裂（白细胞破碎）
需要直接免疫荧光染色来检查血管壁内和周围的IgA、IgM、IgG和补体沉积，这表明存在免疫复合物介导的过程、髓样或淋巴增生性疾病或其他肿瘤性疾病，尤其是成年人。IgA沉积与肾，关节和消化道表现有关，而IgG和IgM则没有。直接免疫荧光染色在冷球蛋白血症血管炎或类风湿性关节炎中IgM或IgG可为阳性，在免疫球蛋白A-相关性血管炎中IgA可为阳性。
检查血管炎的病因的检查有冷球蛋白、抗中性粒细胞胞浆抗体[ANCA]、乙肝和丙肝抗体、补体C3和C4水平、类风湿因子、血培养及血尿蛋白电泳。其他所需检查主要是为确定血管炎的临床可能病因。
皮肤血管炎的治疗
如条件允许，病因治疗
初始的药物选择包括秋水仙碱、羟基氯喹、氨苯砜或根据需要短期服用低剂量皮质类固醇
如果可能的话，皮肤血管炎的治疗首先是针对任何确定的病因（如丙型肝炎所致冷球蛋白血症）。如果病因未明，而血管炎病变仅局限于皮肤者，可用保守治疗。可以尝试秋水仙碱、羟氯喹、氨苯砜或短期使用小剂量糖皮质激素。
有些情况下，会使用更强的免疫抑制剂（如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤），特别是如果病变溃疡或必须无限期服用皮质类固醇来控制症状。
关键点
皮肤血管炎影响小和中等大小血管，可为原发或继发。
特征为明显的紫癜、瘀点、荨麻疹、溃疡、网状青斑和结节。
需排除其他血管炎病因。
常规行实验室检查和活检。
尽可能地治疗病因。