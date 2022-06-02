排除系统性血管炎的常见临床病因

常规检查（例如，CBC、血沉、尿常规、血肌酐、胸部X光）

活检

确认血管炎的病因和类型的检查（如，冷球蛋白、抗中性粒细胞胞浆抗体[ANCA]、乙肝和丙肝抗体、补体C3和C4水平、类风湿因子、血培养和蛋白电泳）

诊断皮肤血管炎需要完整的病史和体格检查。评估的重点是确定原因，如新药或感染，并排除其他器官的炎症或血管炎表现，如

肺部：气短，咳嗽，咯血，或者同时出现以上症状

肾脏：新发的高血压或者水肿

神经：新发的非对称性肢端无力或者瘫痪

肠道：新发的腹痛，腹泻和大便带血

尿常规应该包括血、蛋白、和红细胞管型。进行胸片检查是否出现浸润（提示肺泡出血）。 需要进行CBC和其他血液学检查了解有无贫血、检查血小板计数和血清肌酐水平、急性时相反应物的升高水平（比如ESR、CRP）。 白细胞减少症和血小板减少症不是皮肤血管炎的典型表现，应立即考虑其他诊断。

应进行皮肤活检，最好在出现血管炎病变的24～48小时内。诊断结果取决于皮肤活检的深度和时机。一般说来，深层钻孔或者切至皮下组织的活检比较适宜，这样活检可以取得小和中等大的血管。削刮活检通常不适用。

如果活检结果显示有以下几项，可明确诊断皮肤血管炎：

炎症细胞浸润血管壁，导致血管壁破裂和损害

血管壁内和管腔内纤维沉积（纤维素样坏死）

红细胞渗出

细胞核碎裂（白细胞破碎）

需要直接免疫荧光染色来检查血管壁内和周围的IgA、IgM、IgG和补体沉积，这表明存在免疫复合物介导的过程、髓样或淋巴增生性疾病或其他肿瘤性疾病，尤其是成年人。IgA沉积与肾，关节和消化道表现有关，而IgG和IgM则没有。直接免疫荧光染色在冷球蛋白血症血管炎或类风湿性关节炎中IgM或IgG可为阳性，在免疫球蛋白A-相关性血管炎中IgA可为阳性。

检查血管炎的病因的检查有冷球蛋白、抗中性粒细胞胞浆抗体[ANCA]、乙肝和丙肝抗体、补体C3和C4水平、类风湿因子、血培养及血尿蛋白电泳。其他所需检查主要是为确定血管炎的临床可能病因。