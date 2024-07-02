脑膜瘤(meningiomas)是脑膜的良性肿瘤，它可以压迫邻近脑组织。症状因肿瘤所在位置不同而异。诊断依靠MRI增强检查。治疗包括手术切除、立体定向放射手术，有时可给予放射治疗。

脑膜瘤，尤其是直径<2cm的肿瘤，是最常见的颅内肿瘤。脑膜瘤是唯一的好发于女性的脑肿瘤 (1)。这些肿瘤通常发生在中年和老年人中，中位年龄为67岁（2），但也可能发生在儿童时期。

脑膜瘤通常是良性的，有硬脑膜的地方都可发生脑膜瘤，最常见部位为静脉窦附近的大脑凸面，颅底和后颅窝，罕见情况下可发生在脑室内。可以发生多发性脑膜瘤。脑膜瘤可压迫周围组织但是不会侵入脑实质。它们可以侵入或破坏邻近颅骨。

脑膜瘤有多种组织学类型，其临床进程相似，有些可转变为恶性肿瘤。

（参见 颅内肿瘤概述。)

参考文献 1.Cao J, Yan W, Li G, et al: Incidence and survival of benign, borderline, and malignant meningioma patients in the United States from 2004 to 2018.Int J Cancer 151(11):1874-1888, 2022.doi: 10.1002/ijc.34198 2.Ostrom QT, Price M, Neff C, et al: CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2016–2020.Neuro-Oncology 25(Suppl 4):iv1-iv99, 2023.https://doi.org/10.1093/neuonc/noad149

脑膜瘤的症状和体征 症状因颅内受压组织的不同而异，即有赖于肿瘤所处的位置(见表 按部位分类的脑膜瘤症状)。中线肿瘤在老年人中仅引起痴呆而少有其他神经系统表现。 表格 不同位置的脑膜瘤症状 表格

脑膜瘤的诊断 MRI 脑膜瘤，矢状窦旁 图片 Image courtesy of William R.Shapiro, MD. 脑膜瘤的诊断类似于其他颅内肿瘤，通常需行顺磁造影剂的MRI。 偶尔CT或X线平片可发现骨性结构异常（如，脑萎缩、大脑凸面周围骨质增生、鞍结节改变）。

脑膜瘤的治疗 对于有症状的或者扩大的脑膜瘤，手术切除或者放疗 对于无症状的小脑膜瘤，尤其是老年人，进行神经影像学随访即可。 如有可能，有症状或病灶扩大的脑膜瘤，需行手术治疗切除肿瘤。在以下情况下，手术可能造成比肿瘤更大的损害，因此应延期手术： 脑膜瘤很大。

它们侵犯血管（通常是静脉周围）。

它们靠近大脑的关键区域（例如，脑干）。 立体定位放射手术是较有效的治疗手段，可以用来治疗手术难以切除的和其他类型脑膜瘤，也可以用于治疗手术切除后残余的肿瘤组织或老年患者。 如果不能行立体定位放射治疗或脑膜瘤复发，可以行放疗。