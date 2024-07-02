脑膜瘤(meningiomas)是脑膜的良性肿瘤，它可以压迫邻近脑组织。症状因肿瘤所在位置不同而异。诊断依靠MRI增强检查。治疗包括手术切除、立体定向放射手术，有时可给予放射治疗。
脑膜瘤，尤其是直径<2cm的肿瘤，是最常见的颅内肿瘤。脑膜瘤是唯一的好发于女性的脑肿瘤 (1)。这些肿瘤通常发生在中年和老年人中，中位年龄为67岁（2），但也可能发生在儿童时期。
脑膜瘤通常是良性的，有硬脑膜的地方都可发生脑膜瘤，最常见部位为静脉窦附近的大脑凸面，颅底和后颅窝，罕见情况下可发生在脑室内。可以发生多发性脑膜瘤。脑膜瘤可压迫周围组织但是不会侵入脑实质。它们可以侵入或破坏邻近颅骨。
脑膜瘤有多种组织学类型，其临床进程相似，有些可转变为恶性肿瘤。
（参见 颅内肿瘤概述。)
参考文献
1.Cao J, Yan W, Li G, et al: Incidence and survival of benign, borderline, and malignant meningioma patients in the United States from 2004 to 2018.Int J Cancer 151(11):1874-1888, 2022.doi: 10.1002/ijc.34198
2.Ostrom QT, Price M, Neff C, et al: CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2016–2020.Neuro-Oncology 25(Suppl 4):iv1-iv99, 2023.https://doi.org/10.1093/neuonc/noad149
脑膜瘤的症状和体征
症状因颅内受压组织的不同而异，即有赖于肿瘤所处的位置(见表 按部位分类的脑膜瘤症状)。中线肿瘤在老年人中仅引起痴呆而少有其他神经系统表现。
不同位置的脑膜瘤症状
部位
表现
颅底
视力丧失
眼球运动麻痹
突眼
大脑凸面
局灶性癫痫
认知功能缺损
最终出现颅高压
斜坡和颞骨岩部顶点
步态异常
肢体共济失调
第Ⅴ对、第Ⅶ对和第Ⅷ对脑神经麻痹
枕骨大孔
同侧枕下头痛
自同侧上肢发展到同侧下肢，再发展到对侧下肢和上肢的瘫痪
有时伴Lhermitte征
脑神经功能障碍（如，吞咽困难、构音困难、眼震、复视、面部触觉减退）
嗅沟
嗅觉缺失症
有时候有视乳头水肿和视觉丧失
矢状窦旁或大脑镰
痉挛性瘫痪或感觉丧失，通常起自对侧下肢，但偶尔累及双侧
认知功能缺损
颅后窝小脑幕向上或向下扩大的肿瘤
脑积水
蝶骨翼
眼球运动麻痹
面部麻木
视力丧失
突眼
癫痫
头痛
鞍结节
视力丧失
有时可在影像学上看到颅骨改变
*球形肿块或斑块状脑膜瘤——进入硬脑膜，伴硬膜增厚和邻近颅骨破坏，有时候会侵入颞骨。
脑膜瘤的诊断
MRI
Image courtesy of William R.Shapiro, MD.
脑膜瘤的诊断类似于其他颅内肿瘤，通常需行顺磁造影剂的MRI。 偶尔CT或X线平片可发现骨性结构异常（如，脑萎缩、大脑凸面周围骨质增生、鞍结节改变）。
脑膜瘤的治疗
对于有症状的或者扩大的脑膜瘤，手术切除或者放疗
对于无症状的小脑膜瘤，尤其是老年人，进行神经影像学随访即可。
如有可能，有症状或病灶扩大的脑膜瘤，需行手术治疗切除肿瘤。在以下情况下，手术可能造成比肿瘤更大的损害，因此应延期手术：
脑膜瘤很大。
它们侵犯血管（通常是静脉周围）。
它们靠近大脑的关键区域（例如，脑干）。
立体定位放射手术是较有效的治疗手段，可以用来治疗手术难以切除的和其他类型脑膜瘤，也可以用于治疗手术切除后残余的肿瘤组织或老年患者。
如果不能行立体定位放射治疗或脑膜瘤复发，可以行放疗。
关键点
脑膜瘤(meningiomas)是起源于脑膜的、多数为良性的肿瘤。
发病年龄中位数为 67 岁，且女性更为常见。
症状因肿瘤部位不同而异。
症状性或进行性增长的肿瘤应予以手术切除；如术后肿瘤残留或肿瘤难以完全切除可应用立体定向放射手术。