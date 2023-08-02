(参见神经系统检查简介。）
深反射
腱反射（肌肉牵张反射）的检查可评价传入神经、脊髓内的突触连接、运动神经及其下行运动通路的功能。下运动神经元病变（如，影响前角、神经根或周围神经）时反射减弱，上运动神经元病变（如，前角细胞以上运动通路受损，但不包括锥体外系）时，反射亢进。
检查下列反射：
二头肌（由C5和C6支配）
桡动脉（C6）
三头肌（C7）
远端手指屈肌（C8）
股四头肌膝反射（L4）
足踝反射（S1）
下颌反射（V颅神经）
检查时需注意任何不对称的反射减退或亢进。对于反射较低的患者，可进行Jendrassik试验强化：让患者双手交叉握紧，当检查者叩击患者下肢腱反射时，患者用力试图将手分开。或者当检查者叩击患者上肢腱反射时，可嘱患者的双侧膝盖相互推动。
病理反射
病理反射（如Babinski征、Chaddock征、Oppenheim征、吸吮反射、觅食反射和握持反射）是指一些原始反射的释放，提示该部位失去大脑皮层的抑制。
Babinski征、Chaddock征、Oppenheim征均为跖反射。正常的反射反应是大脚趾掌屈。异常反应较慢，包括大脚趾背屈、其他脚趾扇形散开，时常伴有膝关节和髋关节屈曲。上述反射起源于脊髓反射，阳性提示上运动神经元病变致脊髓失抑制。
Babinski征检查时，应在足底外侧，用压舌板或叩诊锤尾部从足跟划向前脚掌。刺激应达到一定程度，但不能是伤害性的；刺激不应太靠中间，否则可以诱发原始的握持反射。对于比较敏感的病人，Babinskin征可能在病人的脚逃离刺激时被掩盖，而这通常在Chaddock征、Oppenheim征检查时不明显。
Chaddock征检查时，应在足外侧，用钝器从外踝划向小趾。
奥本海姆征检查时，应在胫骨前方，用指关节用力挤压由髌骨下方至足部。Oppenheim试验可以与Babinski试验或Chaddock试验结合使用，以降低撤退的可能性。
吸吮反射指用压舌板轻碰唇部时出现撅嘴动作。
觅食反射是指轻划上唇外侧时出现嘴向刺激侧移动。
抓握反射是指轻划一侧手掌时出现手指屈曲，并抓握检查者的手指。
掌颏反射指划一侧手掌时出现同侧下唇处的颏肌的收缩。
Hoffman征轻弹中指或环指指甲时出现拇指或示指的远端指间关节不自主屈曲。
特罗姆纳征 与霍夫曼征相似，但手指向上轻弹。
检查眉间反射时，轻击前额部以诱发瞬目反射，正常人，开始5次轻击诱发一次瞬目，然后该反射即逐渐减退。对于弥漫性脑功能障碍的患者，瞬目持续存在。
其他反射
有些病人，快速背屈其足部可诱发踝阵挛（快速被动的牵拉肌腱可导致肌肉有节律的快速地收缩和放松）。持续性阵挛常提示上运动神经元病变。
该 腹部浅表反射 通过用木棉棒或类似工具轻抚脐周的腹部四象限来引出。[正常的反应是腹肌收缩，导致肚脐向被抚摸的区域移动。建议将皮肤朝脐部按抚，以排除皮肤被抚摸所拖动引起运动的可能性。 许多中枢性病变、肥胖或腹壁松弛（如怀孕后）的患者会出现腹壁反射减弱，该反射的消失可能提示脊髓受损。
直肠指检时可检测括约肌反射。为了测试括约肌张力（S2至S4神经根水平），检查者将戴手套的手指插入患者直肠并要求患者挤压它。或者用棉签轻触肛周区域；正常反应是肛门外括约肌收缩（肛门反射）。急性脊髓损伤或马尾综合征的病人通常表现为直肠张力下降。
球海绵体反射（检查S2～S4节段神经功能）指轻触阴茎后部，会出现阴茎海绵体肌的收缩。
提睾反射（检查L2节段的神经功能）则指轻划腹股沟下缘7.6cm的大腿内侧，可出现同侧睾丸上提。