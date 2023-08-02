病理反射（如Babinski征、Chaddock征、Oppenheim征、吸吮反射、觅食反射和握持反射）是指一些原始反射的释放，提示该部位失去大脑皮层的抑制。

Babinski征、Chaddock征、Oppenheim征均为跖反射。正常的反射反应是大脚趾掌屈。异常反应较慢，包括大脚趾背屈、其他脚趾扇形散开，时常伴有膝关节和髋关节屈曲。上述反射起源于脊髓反射，阳性提示上运动神经元病变致脊髓失抑制。

Babinski征检查时，应在足底外侧，用压舌板或叩诊锤尾部从足跟划向前脚掌。刺激应达到一定程度，但不能是伤害性的；刺激不应太靠中间，否则可以诱发原始的握持反射。对于比较敏感的病人，Babinskin征可能在病人的脚逃离刺激时被掩盖，而这通常在Chaddock征、Oppenheim征检查时不明显。

Chaddock征检查时，应在足外侧，用钝器从外踝划向小趾。

奥本海姆征检查时，应在胫骨前方，用指关节用力挤压由髌骨下方至足部。Oppenheim试验可以与Babinski试验或Chaddock试验结合使用，以降低撤退的可能性。

吸吮反射指用压舌板轻碰唇部时出现撅嘴动作。

觅食反射是指轻划上唇外侧时出现嘴向刺激侧移动。

抓握反射是指轻划一侧手掌时出现手指屈曲，并抓握检查者的手指。

掌颏反射指划一侧手掌时出现同侧下唇处的颏肌的收缩。

Hoffman征轻弹中指或环指指甲时出现拇指或示指的远端指间关节不自主屈曲。

特罗姆纳征 与霍夫曼征相似，但手指向上轻弹。

检查眉间反射时，轻击前额部以诱发瞬目反射，正常人，开始5次轻击诱发一次瞬目，然后该反射即逐渐减退。对于弥漫性脑功能障碍的患者，瞬目持续存在。