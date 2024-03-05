肌萎缩侧索硬化症和其他运动神经元病

肌萎缩侧索硬化症（ALS）及其他运动神经元病（MNDs）是一类持续进展、不可逆的神经系统变性病。主要累及皮质脊髓束、脊髓前角细胞、延髓运动神经核团或上述部位同时受累。症状轻重不等，包括肌无力、肌萎缩、肌束颤动、情绪不稳及呼吸肌无力等。诊断需要神经传导速度、针极肌电图检查，并需通过MRI和实验室检查除外其他疾病。治疗主要为支持治疗。

(参见于周围神经系统疾病概述。）

肌萎缩侧索硬化（ALS）是最常见的运动神经元疾病（MND）。运动神经元病可累及中枢神经系统（CNS）和周围神经系统。目前病因不明。然而，约 15% 的病例是遗传性的；它们是由超氧化物歧化酶 (SOD) 1 基因突变引起的（1）。由于运动系统内主要受累的部位不同，此类疾病的症状和命名亦多种多样。

MNDs临床表现类似于肌病，后者累及肌膜和肌肉收缩相关结构。

MNDs可按上和下运动神经元病变来分类；某些类型（如肌萎缩侧索硬化）同时累及两者。MND男性多见，多于50岁左右起病。

参考文献 1.Abati E, Bresolin N, Comi G, Corti S: Silence superoxide dismutase 1 (SOD1): A promising therapeutic target for amyotrophic lateral sclerosis (ALS).Expert Opin Ther Targets 24 (4):295–310, 2020.doi: 10.1080/14728222.2020.1738390 Epub 2020 Mar 14.