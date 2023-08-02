肌电图和神经传导检查

行肌电图检查时，将针插入患者的受检肌肉中，然后记录该肌肉在静息和收缩时的电活动。通常，静息状态肌肉无电活动；最小收缩时，出现单个运动单位的动作电位。随着收缩增加，肌肉动作电位的数量增加，形成干涉图案。

失神经支配的肌纤维会出现插入电位增多和异常自发电活动（纤颤和束颤）；当肌肉收缩时，参与的运动单位减少，呈减弱的干扰相（单纯相）。神经病变时，剩余的轴索还会发出分支再支配邻近的肌纤维，使同一运动单位支配的肌纤维数量增多，出现巨大肌肉动作电位。

肌肉疾病时，不影响运动单位而只影响单个的肌纤维，因此运动单位电位的波幅变低，但仍保持原有的干扰相。