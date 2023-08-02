肌电图和神经传导检查

当临床上难以判断肌无力是神经、肌肉或神经肌肉接头病变引起时，肌电图和神经传导检查可帮助鉴别。
肌电图
行肌电图检查时，将针插入患者的受检肌肉中，然后记录该肌肉在静息和收缩时的电活动。通常，静息状态肌肉无电活动；最小收缩时，出现单个运动单位的动作电位。随着收缩增加，肌肉动作电位的数量增加，形成干涉图案。
失神经支配的肌纤维会出现插入电位增多和异常自发电活动（纤颤和束颤）；当肌肉收缩时，参与的运动单位减少，呈减弱的干扰相（单纯相）。神经病变时，剩余的轴索还会发出分支再支配邻近的肌纤维，使同一运动单位支配的肌纤维数量增多，出现巨大肌肉动作电位。
肌肉疾病时，不影响运动单位而只影响单个的肌纤维，因此运动单位电位的波幅变低，但仍保持原有的干扰相。
神经传导检查
在神经传导检查中，在周围神经全长上（从近段至支配肌肉）选择数点进行电刺激，记录从刺激至肌肉开始收缩的时间。神经冲动沿某一长度的神经传导所需的时间即神经传导速度。冲动穿越离肌肉最近的部分所需要的时间称为远端潜伏期。感觉神经传导速度也可用类似的方法测定。一般来说，较大有髓神经的神经传导比无髓神经和薄髓神经快得多。因此，当较大的有髓鞘纤维受损时，传导速度会减慢。当无髓鞘轴突受损时，动作电位的幅度降低，但传导速度相对不受影响。
神经病变中传导往往减慢，且由于有髓鞘和无髓鞘轴突的不均等参与，反应模式可能表现出动作电位分散性。当特定的神经病变主要影响有髓鞘的大纤维时，主要影响是传导速度的降低。然而，当神经病变仅影响小的无髓鞘或薄的有髓神经纤维时（或者当肌肉病变引起乏力时），动作电位的幅度降低并且神经传导速度通常是正常的。
可反复刺激神经以评估神经肌肉接头的疲劳性;例如，在重症肌无力进行性递减。专注于单纤维传导的技术可能对检测与神经肌肉接头疾病（如重症肌无力）相关的变化更敏感。