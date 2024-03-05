大多数重症肌无力患者会产生乙酰胆碱受体 (AChR) 抗体；这些抗体与神经肌肉接头处的突触后膜上的 AChR 结合并中断神经肌肉传递。大约 10% 到 20% 的全身性肌无力患者在血清中没有针对乙酰胆碱受体 (AChR) 的抗体。他们中上达50%血清 肌肉特异的酪氨酸激酶（MuSK）抗体阳性。该酶位于细胞膜表面，在神经肌肉接头的发育过程中帮助AChR分子聚集 (3)。但抗MuSK抗体不会出现在AChR抗体阳性或孤立的眼肌型重症肌无力患者中。

抗MuSK抗体的临床意义仍在研究中，但与抗AchR抗体阳性相比，抗MuSK抗体阳性的患者对抗胆碱酯酶药物的反应可能更差，需要更早期、更积极地行免疫治疗。