看法 进行患者培训
脑血管造影
即通过动脉导管注射不透X线的造影剂，来显示颅内动脉和静脉的循环情况。通过数字化处理（数字减影血管造影术，digital subtraction angiography，DSA），少量的造影剂可以显示出高分辨率的图像。
作为CT、MRI的补充，它能明确病灶的部位及其血供情况。脑血管造影是诊断动脉狭窄或闭塞、血管先天缺如、动脉瘤、动静脉畸形的金标准。对于直径0.1mm的血管，它也能清楚显示。随着MRA和CTA的运用，DSA检查已明显减少， 但当怀疑脑血管炎和需要进行介入治疗（血管成形、支架置入、动脉内溶栓、动脉瘤栓塞等）时，DSA仍是常规检查。
二维多普勒超声扫描
这种非创伤性的检查手段能发现颈动脉分叉处的动脉夹层、狭窄、闭塞或溃疡。它安全快速，但无法提供血管造影所能显示的血管详细形态。用于评估颈动脉短暂性脑缺血发作的患者，它优于眶周多普勒超声和眼容积描记术，并有助于追踪随时间推移的异常情况。
经颅多普勒超声扫描能用于监测脑死亡后残余血流，蛛网膜下隙出血后大脑中动脉血管痉挛和椎-基底动脉系统的脑卒中。
脑超声波描记
对于<2岁的儿童，脑超声波描记可在床旁（尤其是新生儿重症监护室）检查患者是否有脑出血或脑积水。
对于较大的儿童和成人，CT已经取代该项检查。
脊髓造影
即通过腰穿在蛛网膜下隙注入造影剂后行X线摄片。在诊断髓内病变时，MRI已代替脊髓造影，但在不能行MRI检查时，可以行CT脊髓造影。与MRI相比，CT脊髓造影可以提供更详细的脊髓和周围骨骼图像。
禁忌证与腰穿禁忌证相同。
脊髓造影可能加剧脊髓受压的影响，特别是当太多液体被迅速移除时。脊髓造影偶尔可致脊神经（蛛网膜炎）周围的蛛网膜炎症，这可能引起下背部和四肢的慢性疼痛和感觉异常。