即通过动脉导管注射不透X线的造影剂，来显示颅内动脉和静脉的循环情况。通过数字化处理（数字减影血管造影术，digital subtraction angiography，DSA），少量的造影剂可以显示出高分辨率的图像。

作为CT、MRI的补充，它能明确病灶的部位及其血供情况。脑血管造影是诊断动脉狭窄或闭塞、血管先天缺如、动脉瘤、动静脉畸形的金标准。对于直径0.1mm的血管，它也能清楚显示。随着MRA和CTA的运用，DSA检查已明显减少， 但当怀疑脑血管炎和需要进行介入治疗（血管成形、支架置入、动脉内溶栓、动脉瘤栓塞等）时，DSA仍是常规检查。