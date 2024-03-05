臂丛或腰骶丛疾病引起相应肢体的痛性感觉运动障碍。

神经丛由数根神经根合并而成（见图神经丛），其症状与单独的神经根或神经分布不符。身体的哪些部位受到影响取决于受损的神经丛：

头端臂丛神经：肩

尾臂丛神经：手

腰丛：腿

骶丛：骨盆和腿

神经丛

神经丛病变（丛神经病）通常由物理压迫或损伤引起。

婴儿出生时受到牵拉可引起本病。

而在成人中，其病因通常是外伤（典型情况为跌倒时头部在外力作用下远离肩膀牵拉臂丛）或转移癌浸润（常见的有乳腺癌或肺癌侵犯臂丛、肠癌或胃癌侵犯腰骶丛）。

接受抗凝治疗的患者可出现血肿压迫腰骶神经丛的症状。神经纤维瘤病偶尔也可累及神经丛。 其他病因还包括放射后纤维化（如在乳腺癌放射治疗后）以及糖尿病。

尽管急性臂丛神经炎（痛性肌萎缩、Parsonage-Turner综合征）可以发生在任何年龄，但以男性，尤以年轻人多见。其病因不明，可能为病毒感染或免疫性炎症反应。

神经丛疾病的症状和体征 神经丛疾病的表现包括肢体疼痛和运动或感觉缺失，这些症状与孤立的神经根或周围神经分布不相符。 急性臂丛神经炎的表现包括剧烈的锁骨上疼痛、无力和反射减退，伴臂丛神经支配区域轻度感觉障碍。肌无力和反射减退通常在疼痛缓解后出现，患者可在3到10天内出现严重肌无力，并通常在数月内逐渐恢复。最常见的受累肌是前锯肌（导致翼状肩胛），其他受累肌包括由臂丛神经上干及前骨间神经前臂处-患者不能用拇指和示指做成ο形支配的肌肉。

神经丛疾病的诊断 针极肌电图和神经传导速度测试

通常应对受累的神经丛行MRI或CT检查 诊断神经丛疾病主要依靠临床表现。 需要对患者行针极肌电图和神经传导速度检查来明确受累神经在解剖上的分布（包括可能累及的神经根）。 对受累神经丛和相邻的脊柱行MRI或CT检查以明确有无肿瘤浸润或血肿压迫等情况。除典型的臂神经炎外，MRI或CT适用于所有非创伤性和创伤性神经丛病变。

神经丛疾病的治疗 直接对因治疗 尽管常使用皮质激素，但其治疗神经丛病的有效性并未得到证实。 当创伤、血肿以及良性或转移性肿瘤引起该病时，可行手术治疗。对于转移性肿瘤，可行放疗和或化疗。 控制血糖对于治疗糖尿病性神经丛病有效。