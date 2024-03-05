遗传性压力敏感性周围神经病（HNPP）

HNPP的症状和体征

HNPP的症状和体征

通常，遗传性运动神经病伴压迫性麻痹的症状开始于青春期或青年期，但可在任何年龄发病。

表现为腓总神经麻痹后足下垂，尺神经麻痹及腕管综合征。受压所致的神经麻痹可轻可重，持续数分钟或数月。受累区域可出现肢体无力和感觉麻木。

一次卡压事件后，约一半的患者可完全恢复，其余的仅遗留轻微症状。