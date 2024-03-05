单神经病的特征性表现是受累外周神经分布区域出现感觉障碍和肌无力。本病通过临床表现诊断，但确诊需行肌电图检查。治疗为对因治疗，有时需予夹板固定、非甾体抗炎药口服、糖皮质激素等注射等治疗。对于严重的神经卡压，可行手术治疗。
(参见于周围神经系统疾病概述。）
单神经病的原因
外伤是急性单神经病最常见的病因，可在如下情况下发生：
剧烈的肌肉运动或关节强制过伸可引起局部神经病变 ，反复的微小创伤（如经常紧握某些小工具、空气锤的过度振动冲击）也可以引起此类疾病。
骨性突起部位的持续、长时间压力会导致压力性神经病，通常累及浅表神经（尺、桡、腓神经），特别是在体瘦的 人群中；这种过度受压可发生于熟睡、中毒、麻醉中或骑脚踏车时。
行走于狭窄管道内的神经受压可引起卡压性神经病（如腕管综合征）。
肿瘤、骨质增生、石膏固定、或长时间使用拐杖、处于特殊的狭窄姿势（如从事园艺活动）等可使神经持久受到压迫造成麻痹。
出血压迫、神经受寒或受辐射或肿瘤直接侵袭也可引起病变。
神经受压可能是短暂的（例如由一个活动引起的），也可为固定存在的（例如由肿块或解剖异常引起）。
单神经病的症状和体征
单神经病的特征性表现为受累神经支配区域的疼痛、无力和感觉异常。单纯运动神经受累时，初始表现为无痛性肌无力；而单纯感觉神经受累时，初始表现为不伴无力的感觉障碍。
腕管综合征
腓总神经麻痹
腓总神经麻痹通常是由腓总神经在腓骨颈的外侧面受压迫引起。它常见于瘦弱卧床病人和习惯性地交叉双腿的体瘦人群。
腓神经麻痹可引起足下垂（足背屈和外翻减弱），有时可引起小腿前外侧、足背或第1、第2跖骨间皮肤感觉障碍。
L5神经根病可引起类似的功能缺损，但和腓总神经麻痹不同的是，其往往有臀中肌减弱引起的髋关节外展。
桡神经麻痹
桡神经麻痹（“周六晚麻痹”）是桡神经在肱骨所受压造成，例如长时间将上臂挂在椅背上（醉酒或熟睡时）。
桡神经麻痹的典型症状包括垂腕（腕部和指伸肌无力）和第1背侧骨间肌手背部皮肤感觉缺失。
C7神经根病可引起类似的运动障碍。
尺神经麻痹
尺神经麻痹通常是由尺神经在肘部尺神经沟处受外伤引起，例如反复用肘部作支撑或儿童期肘部发生骨折后骨骼不对称生长（迟发性尺神经麻痹）等。 尺神经在内侧上髁下方穿过形成肘管的组织时也可能受到压迫（有时导致 肘管综合征）。
尺神经在肘部受压迫可引起环指尺侧和小指感觉异常或感觉缺失；拇指内收肌、小指外展肌及骨间肌出现无力甚至肌萎缩。严重的慢性尺神经麻痹可导致爪形手畸形。
尺神经麻痹所致感觉症状和颈神经根病累及C8神经根所致症状类似，但后者通常会影响更近端的C8皮节。
单神经病的诊断
临床评估
临床诊断不明时行电生理检查
对于特定的单神经病变，症状和体格检查基本能确定诊断。
通常需要对患者行肌电图检查明确诊断，尤其是通过临床表现不能明确诊断时，例如：
区分尺神经麻痹导致的感觉症状和颈神经根病的C8神经根功能障碍
区分腕管综合征导致的感觉症状和颈神经根病的C6神经根功能障碍
肌电图检查还能帮助确定损伤位置，评估严重程度和预后。
单神经病的治疗
根据病因采取不同的治疗措施
需对潜在病因进行治疗。
对于压迫性周围神经病主要是对因治疗：
通过手术解除固定压迫（如肿瘤等）。
对于短暂性压迫症状通常可以通过休息、热敷、及避免或限制进行引发症状的活动来得到缓解。一定疗程和剂量的非甾体抗炎药（NSAIDs）药物可减轻炎症（如布洛芬800mg，一天3次）。
对于腕管综合征患者，保守治疗包括夹板固定手腕、口服或注射糖皮质激素及超声波理疗。对于难治性病例，手术松解通常是有效的。
支架和夹板经常用来辅助治疗以预防挛缩。
保守治疗期间病情仍发生进展时，需考虑行手术治疗。
关键点
如果检查结果表明单个神经受到影响，创伤是最可能的原因。
如有必要需做电生理检查以区分单一神经病变、神经根病，及导致类似症状的其他疾病。
对于短暂性神经压迫，建议患者避免诱发性活动可能是唯一需要的；保守治疗仍有进展的其他患者考虑手术治疗。