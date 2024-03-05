腕管综合征是最常见的单神经病。它可以是单侧的或双侧的。它由在腕掌侧走行于腕浅横韧带和前臂屈肌腱之间的正中神经受压产生。

腕管综合症的危险因素包括

妊娠

糖尿病

甲状腺功能减退症

某些形式的 淀粉样变性

类风湿关节炎

需要将手腕伸直进行重复用力的工作（例如，使用螺丝刀）

可能使用未正确放置的计算机键盘（有争议）

但大多数病例是特发性的。

这种压迫导致掌桡侧感觉异常及腕和掌部疼痛。疼痛可放射至前臂和肩部。疼痛可能在夜间更严重。后续可出现拇指、示指、中指掌侧感觉缺失。支配拇指外展和对掌的肌肉可出现无力和萎缩。

本病引起的感觉症状与颈神经根病变引起的C6神经根功能障碍相似。