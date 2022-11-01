库鲁病是一种罕见的 朊病毒脑病 是巴布亚、新几内亚的地方性疾病，并被认为是通过吃人肉的仪式而传播。

（参见朊病毒病的概述。）

虽然食人仪式上世纪50年代结束，库鲁病在1996年和2004年之间仍有11个新病例被报道，意味着该病的潜伏期可能超过50年。

库鲁病的症状开始表现为震颤（类似发抖）和共济失调。之后发展为运动障碍如舞蹈手足徐动、肌束震颤、肌阵挛，而后是痴呆。

脑脊液检查并没有帮助。其他的检测结果鲜有报道。在PRNP基因上也没有发现具有诊断意义的异常。 但是，在巴布亚没有感染kuru的人群中发现了一种PRNP基因变异，可以预防朊病毒病（1)。尸检能发现典型的含PrPSc斑块，且在小脑的密度最大。

死亡通常发生在症状开始后的2年内；死亡原因通常是肺炎或压疮所致的感染。

对库鲁病目前只有支持治疗。