脊髓动静脉畸形(AVMs)

髓内或髓周的动静脉畸形可导致脊髓受压、缺血、髓质出血、蛛网膜下隙出血或同时出现上述多种症状。病程可能表现为逐渐进展的上行性或波动性节段性神经功能缺损，根性疼痛，或者表现为突发的背部疼痛伴节段性神经功能受损。诊断依据MRI检查。治疗可通过常规手术或立体定向放射手术，或在血管造影下行栓塞术。

(参见脊髓病变疾病概述。）

动静脉畸形是最常见的脊髓血管畸形。大多位于胸腰段脊髓后侧的髓外，其余则可能发生在颈髓或上段胸髓的髓内。动静脉畸形可以小而局限，也可以累及一半的脊髓平面。它们可能压迫甚至替代正常的脊髓实质，或者破裂导致局部或广泛出血。

脊髓AVMs的症状和体征 有时脊髓动静脉畸形的相应节段的皮肤区域会有表皮血管瘤。动静脉畸形常常压迫以下部位： 神经根，可引起沿此神经根支配区放射性疼痛

脊髓，引起缓慢进展或波动性的脊髓神经功能缺损 通常会同时累及上下运动神经元。动静脉畸形破入脊髓实质，可引起突发的后背部剧烈疼痛和节段性神经功能缺损。高颈段动静脉畸形很少发生破入 蛛网膜下腔出血，若发生，可造成突发的剧烈头痛、颈项强直和意识不清。

脊髓动静脉畸形的诊断 影像学 脊髓动静脉畸形可能在行影像学检查时被偶然发现。临床出现不明原因的节段性神经功能缺失或蛛网膜下隙出血的患者，尤其是伴突发剧烈背痛或表皮中线血管瘤的患者。 诊断AVMs需行MRI（通常首先完成），其次是磁共振血管造影，而后才是选择性动脉造影。偶尔，需行CT脊髓造影术。

脊髓 AVM 的治疗 手术，若脊髓功能受到威胁 如果脊髓功能受损，需行手术治疗，但需要专业的显微手术专家来实行。对于体积小且外科手术难以达到部位的动静脉畸形，立体定向放射术将有所帮助。 血管造影下栓塞术可以阻塞供血动脉，并常在手术或立体定向放射术治疗前进行。