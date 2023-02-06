脊髓在枕骨大孔水平与延髓相连，向下终止于上腰椎，通常位于L1和L2椎体之间，在此形成脊髓圆锥。在腰骶处，从低位脊髓发出的神经根在椎管内几乎是垂直下降的，形成马尾。

脊髓周边的白质，包含上行感觉和下行运动有髓神经纤维。脊髓中央H形的灰质由细胞体和无髓纤维构成（见图脊神经。脊髓灰质的前角（腹侧）内含有下运动神经元，它们接收发自运动皮层、并通过皮质脊髓束传导的神经冲动；以及来自联络神经元和肌梭传入纤维的信号。下运动神经元的轴突是脊髓的传出纤维。脊髓后角（背侧）包含脊髓后根神经节内细胞体发出的感觉神经纤维。灰质中还包含许多联络神经元，它们传导从脊神经前根到脊神经后根、从脊髓一边到另一边或从脊髓一个层面到另一个层面的运动、感觉或反射冲动。

脊髓丘脑束在脊髓内传递对侧的痛温觉；大多数其他的神经束传递同侧的神经冲动。可大致按31对脊髓神经根的附着处来划分脊髓的功能性节段（层面）。