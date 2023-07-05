如果控制铜代谢的遗传机制是正常的，那么饮食不足很少会导致临床上显著的铜缺乏（除了补充不足的全胃肠外营养）。其病因包括：

童年严重的蛋白质缺乏

持续的婴儿期腹泻（通常和饮食仅限于牛奶有关）

严重吸收不良（如在口炎性腹泻或囊性纤维化）

减肥手术（其中也可能存在维生素 B12 不足）

过量摄入锌

缺乏可能导致中性粒细胞减少、骨钙化受损、脊髓病、神经病变（症状类似于维生素 B12 缺乏）和对铁补充剂无反应的低色素性贫血。

诊断依据是血清铜浓度和铜蓝蛋白水平低下，尽管这些测试并非总是可靠。

治疗方法 是去除病因和口服铜 1.5～3mg/d（通常用硫酸铜）。