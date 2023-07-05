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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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铜毒性

作者：Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

是许多身体蛋白质的组成部分。人体几乎所有的都与铜蛋白结合。未结合（游离）的离子是有毒的。在遗传基因的调控下，和脱辅基蛋白结合，避免在人体内积累产生的毒性作用。超过代谢需要的通过胆汁排泄。

（参见 矿物质缺乏与中毒概述

中毒可能是获得性的或先天遗传性的（如 威尔逊病)。

获得性中毒是因为消化或吸收过多的所致（如食用长时间存放在器皿中的酸性食品或饮料）。表现为自限性胃肠道炎，常伴有恶心、呕吐和腹泻。

严重的中毒通常是因食用（通常有自杀意图）大量的盐（如硫酸）或通过皮肤（例如用铜盐浸透的敷料覆盖在大面积烧伤的皮肤上）大量吸收所致。严重铜中毒会导致溶血性贫血和无尿，而且可能是致命的。

印度型儿童肝硬化、非印度型儿童肝硬化和先天性中毒的病理变化可能是相同的，均因过量导致肝硬化。所有症状的出现均因食用了在锅中煮或黄铜容器储存的牛奶。研究表明，患有特发性中毒的婴儿可能有尚未确定的遗传缺陷。

获得性毒性的诊断通常需要做肝活组织切片检查，可以发现肝组织中存在Mallory透明体。

中毒的治疗

  • 螯合剂

  • 支持治疗

对于摄入大量的所致的中毒，需要立即洗胃。

螯合疗法 也可以用以治疗导致溶血性贫血、无尿或肝毒性之类并发症的中毒，可以选择以下任何一种方法：

  • 口服青霉胺250mg q6h，或者750mg q12h（即2至4次剂量分服，1000至1500mg/天）

  • 二巯丙醇肌肉注射 3-5mg/kg，q4h，共2天；然后改为q4h至6h）

发病的早期使用血液透析，治疗可能有效。

尽管得到治疗，中毒偶尔也有死亡的案例。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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