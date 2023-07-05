铜是许多身体蛋白质的组成部分。人体几乎所有的铜都与铜蛋白结合。未结合（游离）的铜离子是有毒的。在遗传基因的调控下，铜和脱辅基蛋白结合，避免铜在人体内积累产生的毒性作用。超过代谢需要的铜通过胆汁排泄。

（参见 矿物质缺乏与中毒概述）

铜中毒可能是获得性的或先天遗传性的（如 威尔逊病)。

获得性铜中毒是因为消化或吸收过多的铜所致（如食用长时间存放在铜器皿中的酸性食品或饮料）。表现为自限性胃肠道炎，常伴有恶心、呕吐和腹泻。

严重的铜中毒通常是因食用（通常有自杀意图）大量的铜盐（如硫酸铜）或通过皮肤（例如用铜盐浸透的敷料覆盖在大面积烧伤的皮肤上）大量吸收所致。严重铜中毒会导致溶血性贫血和无尿，而且可能是致命的。

印度型儿童肝硬化、非印度型儿童肝硬化和先天性铜中毒的病理变化可能是相同的，均因铜过量导致肝硬化。所有症状的出现均因食用了在铜锅中煮或黄铜容器储存的牛奶。研究表明，患有特发性铜中毒的婴儿可能有尚未确定的遗传缺陷。

获得性铜毒性的诊断通常需要做肝活组织切片检查，可以发现肝组织中存在Mallory透明体。