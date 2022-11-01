特发性脊柱侧凸，即脊柱侧弯。 诊断是临床的，包括脊柱 X 光检查。 治疗取决于弯曲的严重程度。

特发性脊柱侧凸在10～16岁的儿童中检出率是2%～4％。男孩和女孩同样都可能受累，但是，女孩疾病进展及需要治疗的可能性是男孩的10倍。

遗传因素约占疾病发生风险的三分之一。CHD7和 MATN1基因的突变与某些病例的病因有关。

特发性脊柱侧凸的症状和体征 当一侧肩膀比另一侧高或上衣不整齐时首先怀疑脊柱侧凸，但经常在体格检查时发现脊柱侧凸。其他检查发现包括明显的腿长不等和胸壁不对称。 病人常常首先主诉长时间坐或站立后腰部疲劳。 随后出现肌肉牵张过度部位（例如，腰骶部）的背部肌肉痛。 特发性脊柱侧弯 隐藏详情 这张照片显示一名患重度脊柱侧弯（脊柱弯曲）的青少年女性。 MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/科学图片库

特发性脊柱侧凸的诊断 脊柱X线片 当病人向前弯腰时脊柱弯曲很明显。多数脊柱弯曲在胸部凸向右侧而在腰部凸向左侧，所以右肩膀高于左侧。 X线检查需包括站立时脊柱的后前位和侧位片。 Cobb角 基于X射线的发现（Cobb法）以度数来量化脊柱弯曲的程度。在此方法中，在脊柱前后位X线片上画两条线，一条从倾斜的最上一个椎体的上缘延伸，另一条从倾斜的最下一个椎体下缘延伸。这些线形成的角为Cobb 角。

特发性脊柱侧凸的预后 脊柱弯曲越明显，骨骼成熟后病情越可能恶化。脊柱弯曲度>10°被认为有明显意义。预后取决于脊柱弯曲的部位、严重程度和初始发病的年龄。<10%的病人需要矫形治疗。