Legg-Calvé-Perthes病

Legg-Calv-Perthes病是一种骨软骨病，股骨头骨骺的特发性无菌性坏死。 诊断是临床的；通常进行 X 光检查。 治疗包括卧床休息和固定。

Legg-Calv-Perthes病是最常见的骨软骨病，在5~10岁间发病率最高，好发于男性，而且通常是单侧的。大约10％的病例是家族性的，但是尚未发现有相关的基因缺陷。

Legg-Calvé-Perthes病的特征性症状是髋关节疼痛和步态障碍（例如跛行）；某些孩子主诉膝痛。发病是渐进的，而且进展缓慢。关节活动受限，大腿肌肉萎缩。

Legg-Calvé-Perthes病的诊断 常规X线检查

有时行MRI Legg-Calvé-Perthes病是基于症状来考虑诊断。 通常需要拍摄X线片，如果需要，需行MRI检查，以确认病变的诊断和病变范围。疾病初期X线片可能无法明确诊断，因为X线片常正常或显示股骨头轻度扁平。以后股骨头断裂，同时含有透亮区和硬化区。 双侧病变或家族史，以及骨骼X线检查可排除遗传性骨骼疾病，特别是多发性骨骺发育不良。甲状腺功能减退，镰状细胞性贫血，和创伤也必须排除在外。

Legg-Calvé-Perthes病的诊断 未治疗的病例，通常病程延长，呈自限性（通常2-3年）。但当疾病最终静止时，留有股骨头和髋臼的变形，易于继发退行性骨关节炎。 经过治疗的病例，后遗症不严重。在诊断时股骨头破坏较少的幼儿和儿童，其临床结局更佳。