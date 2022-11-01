Legg-Calvé-Perthes病

看法 进行患者培训
Legg-Calv-Perthes病是一种骨软骨病，股骨头骨骺的特发性无菌性坏死。 诊断是临床的；通常进行 X 光检查。 治疗包括卧床休息和固定。
Legg-Calv-Perthes病是最常见的骨软骨病，在5~10岁间发病率最高，好发于男性，而且通常是单侧的。大约10％的病例是家族性的，但是尚未发现有相关的基因缺陷。
Legg-Calvé-Perthes病的特征性症状是髋关节疼痛和步态障碍（例如跛行）；某些孩子主诉膝痛。发病是渐进的，而且进展缓慢。关节活动受限，大腿肌肉萎缩。
Legg-Calvé-Perthes病的诊断
Legg-Calvé-Perthes病的诊断
未治疗的病例，通常病程延长，呈自限性（通常2-3年）。但当疾病最终静止时，留有股骨头和髋臼的变形，易于继发退行性骨关节炎。
经过治疗的病例，后遗症不严重。在诊断时股骨头破坏较少的幼儿和儿童，其临床结局更佳。
Legg-Calvé-Perthes病的治疗
休息和制动
有时需手术治疗
Legg-Calvé-Perthes病的矫形治疗包括长期卧床休息、牵引、悬吊、用外展的石膏固定和支架固定股骨头。
一些学者提倡进行转子下截骨术，并予内固定，尽早下床活动。
双膦酸盐已在初步试验中证实是有效的，但还需要进一步的研究。