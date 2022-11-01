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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Legg-Calvé-Perthes病

作者：Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
已审核/已修订 11月 2022
看法 进行患者培训

Legg-Calv-Perthes病是一种骨软骨病，股骨头骨骺的特发性无菌性坏死。 诊断是临床的；通常进行 X 光检查。 治疗包括卧床休息和固定。

Legg-Calv-Perthes病是最常见的骨软骨病，在5~10岁间发病率最高，好发于男性，而且通常是单侧的。大约10％的病例是家族性的，但是尚未发现有相关的基因缺陷。

Legg-Calvé-Perthes病的特征性症状是髋关节疼痛和步态障碍（例如跛行）；某些孩子主诉膝痛。发病是渐进的，而且进展缓慢。关节活动受限，大腿肌肉萎缩。

Legg-Calvé-Perthes病的诊断

  • 常规X线检查

  • 有时行MRI

Legg-Calvé-Perthes病是基于症状来考虑诊断。

通常需要拍摄X线片，如果需要，需行MRI检查，以确认病变的诊断和病变范围。疾病初期X线片可能无法明确诊断，因为X线片常正常或显示股骨头轻度扁平。以后股骨头断裂，同时含有透亮区和硬化区。

双侧病变或家族史，以及骨骼X线检查可排除遗传性骨骼疾病，特别是多发性骨骺发育不良。甲状腺功能减退镰状细胞性贫血，和创伤也必须排除在外。

Legg-Calvé-Perthes病的诊断

未治疗的病例，通常病程延长，呈自限性（通常2-3年）。但当疾病最终静止时，留有股骨头和髋臼的变形，易于继发退行性骨关节炎。

经过治疗的病例，后遗症不严重。在诊断时股骨头破坏较少的幼儿和儿童，其临床结局更佳。

Legg-Calvé-Perthes病的治疗

  • 休息和制动

  • 有时需手术治疗

Legg-Calvé-Perthes病的矫形治疗包括长期卧床休息、牵引、悬吊、用外展的石膏固定和支架固定股骨头。

一些学者提倡进行转子下截骨术，并予内固定，尽早下床活动。

双膦酸盐已在初步试验中证实是有效的，但还需要进一步的研究。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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