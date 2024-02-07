甲状腺功能减退是甲状腺激素缺乏症症状包括不耐寒、疲劳和体重增加。体征可能包括典型的面部外观、声音嘶哑缓慢和皮肤干燥。通过甲状腺功能测试可诊断。 管理包括给予甲状腺素。
(参见甲状腺功能概述。）
甲状腺功能减退可发生于任何年龄，但老年人中特别普遍，老年患者可能表现很隐匿，难以鉴别。甲状腺功能减退可
原发性：由甲状腺本身引起
继发性：由下丘脑或垂体疾病所致
原发性甲状腺功能减退
原发性甲状腺功能减退症是由于甲状腺分泌甲状腺素 (T4) 和三碘甲状腺原氨酸 (T3) 减少引起的。血清 T4 和 T3 水平低，促甲状腺激素 (TSH) 升高。在美国，最常见的原因是自身免疫性炎症。免疫；其中 桥本甲状腺炎 最为普遍，患者甲状腺肿大，质地坚实；至病程后期，甲状腺体积缩小纤维化，功能很低或无功能。
第二大常见原因是治疗甲状腺功能亢进症（治疗后甲状腺功能减退症），尤其是在 放射性碘治疗 或甲状腺功能亢进、甲状腺肿或甲状腺癌手术后。丙基硫氧嘧啶、甲巯咪唑或碘化物过度治疗期间发生的甲状腺功能减退在停止治疗后减轻。
缺碘 可能引起地方性甲状腺肿和甲状腺功能减退症。大多数非桥本甲状腺炎引起的甲状腺肿患者甲状腺功能正常或患有甲状腺功能亢进症。因缺碘使甲状腺激素生成减少；TSH释放相应增多，使甲状腺增生肿大，尽力摄碘；结果形成甲状腺肿。如缺碘严重，患者发生甲状腺功能减退，由于加碘食盐的应用，此种情况在美国已极为罕见。
碘缺乏会导致先天性甲状腺功能减退；在严重缺碘地区，地方性克汀病是先天性甲状腺功能减退最普遍的原因，也是全球智力缺陷的主要原因。
遗传性酶缺陷可使甲状腺激素的合成发生变化，引起伴甲状腺功能减退的甲状腺肿，此类病例极为少见。
甲状腺功能减退也可发生于服用锂盐者，可能是由于锂盐抑制甲状腺释放其激素；服用胺碘酮或其他含碘药物的患者、服用干扰素-α的患者以及使用检查点抑制剂或某些酪氨酸激酶抑制剂治疗癌症的患者也可能出现甲状腺功能减退症。
因喉癌或Hodgkin淋巴瘤而接受放射治疗的患者可出现甲状腺功能减退。放射治疗后永久性甲状腺功能减退的发生率很高，因此每6～12个月应检查甲状腺功能（测定血清TSH）。
继发性甲状腺功能减退
当下丘脑合成促甲状腺素释放激素（TRH）不足或垂体合成TSH减少时，发生继发性甲状腺功能减退。
有时TSH分泌不足是由于TRH缺乏，称为三发性甲状腺功能减退。
亚临床甲状腺功能减退
亚临床甲状腺功能减退患者血清TSH增高而没有或仅有极轻微症状，血清游离甲状腺素（T4）水平正常。
亚临床甲状腺功能减退比较常见，发生于约15%的老年女性和10%的老年男性 (1)，特别是有潜在 桥本甲状腺炎 者。
血清TSH > 10 mIU/L (> 10 microIU/mL), 的患者，随着血清游离T4水平降低，未来10年内进展为明显甲状腺功能减退症的可能性很高。 这些患者也更可能患有高胆固醇血症和动脉粥样硬化。即使他们没有症状，也应该用左旋甲状腺素治疗。
对于TSH介于4.5与10mUI/L (4.5和10 microIU/L) 之间的患者，如有早期甲状腺功能减退症状（如疲乏、抑郁），可作左旋甲状腺素治疗试验。
左旋甲状腺素治疗也适用于孕妇和计划怀孕的妇女，以避免甲状腺功能减退对妊娠和胎儿发育的不良影响。患者应每年检测血清TSH和游离T4水平，以评估未治疗疾病进展或调整左旋甲状腺素剂量。
参考文献
1.Cappola AR, Fried LP, Arnold AM, et al.Thyroid status, cardiovascular risk, and mortality in older adults. JAMA 2006;295(9):1033-1041.doi:10.1001/jama.295.9.1033
甲状腺功能减退的症状和体征
原发性甲状腺功能减退的症状和体征常轻微而隐袭。最常见的症状是液体潴留和肿胀，特别是眶周水肿、疲劳、寒冷不耐受和精神模糊。
各种器官系统可能会受到许多可能的体征和症状的影响，包括
代谢表现：低温不耐受、适度体重增加（由于体液潴留和新陈代谢减少）、低体温
神经症状：健忘、手足感觉异常(通常是由于腕部和踝关节周围韧带的蛋白质基质沉积引起的腕管综合征);深部肌腱反射松弛期减慢
精神症状：性格改变、抑郁、面部表情迟钝、痴呆或坦白性精神病（粘液水肿、疯狂）
皮肤：面部浮肿；粘液性水肿；头发稀疏、粗糙、干燥；皮肤粗糙、干燥、鳞状、厚实；胡萝卜素血症，手掌和脚掌尤为明显（由富含脂质的表皮层中胡萝卜素沉积引起）；舌头上蛋白质基质沉积导致的巨舌症
眼部:由于黏多糖透明质酸和硫酸软骨素浸润而引起的眶周肿胀，由于肾上腺素能驱动能力下降而引起的眼睑下垂
胃肠道：便秘
妇科：月经量过多或继发性闭经
心血管表现：心率减慢（甲状腺激素和肾上腺素能刺激下降导致心动过缓），体格检查和影像学检查提示心脏增大（部分原因是扩张，但主要原因是心包积液；心包积液进展缓慢，极少引起血流动力学障碍）
其他表现：胸腔或腹腔积液（胸腔积液发展缓慢，极少引起呼吸或血流动力学障碍）、声音嘶哑和言语迟缓
By permission of the publisher.From Burman K, Becker K, Cytryn A, et al.In Atlas of Clinical Endocrinology: Thyroid Diseases.Edited by SG Korenman (series editor) and MI Surks.Philadelphia, Current Medicine, 1999.
症状在老年患者中可能有显著差异。
继发性甲状腺功能减退少见，但是其原发病变经常影响受下丘脑-垂体轴控制的其他内分泌器官。在甲状腺功能减退的女性中，继发性甲状腺功能减退的迹象是闭经史，而不是月经出血过多，一些体征在体检中也有所体现。
该病的特征为皮肤和毛发干燥而不十分粗糙，皮肤色素减退，舌仅稍有增大，乳房萎缩，血压降低。心脏较小，无心包积液。低血糖多见，因常伴发肾上腺功能不足或生长激素缺乏。
黏液性水肿昏迷
是甲状腺功能减退的并发症，可危及生命，通常发生于病程较长者。 临床特点包括昏迷、极低体温（24°C～32.2°C）、反射消失、癫痫发作、呼吸抑制伴二氧化碳潴留。严重体温过低有可能被遗漏，除非使用低读数温度计。必须根据临床判断、病史与体检迅速作出诊断，因为不立即抢救患者可能死亡。诱发因素包括疾病、感染、创伤、抑制中枢神经系统的药物或物质以及暴露在寒冷环境中。
甲状腺功能减退症的诊断
促甲状腺激素(TSH)水平
游离甲状腺素（T4）水平
血清促甲状腺激素测定检测甲状腺功能减退最敏感的测试。在原发性甲状腺功能减退，由于完整垂体的反馈抑制减少，可导致血清TSH持续升高而血清游离T4降低。在继发性甲状腺功能减退，血清游离T4和TSH均低（有时TSH水平正常而其生物活性降低）。
许多原发性甲状腺功能减退患者的血清T3水平正常，可能是因为功能减退的甲状腺在TSH的持续刺激下优先合成和分泌有生物活性的T3。因而血清T3不是一个敏感的测定指标。
患者常有贫血，通常为正常细胞正常色素性，原因不明，但可能为低色素性，因为月经过多引起的铁缺乏，有时为大细胞性，因为相关的恶性贫血或叶酸吸收减少。贫血多不严重（血红蛋白>9g/dL或 90 g/L [> 90 g/L]）。在低代谢状况得到纠正后，贫血可消退，有时需6～9个月。
血清胆固醇在原发性甲状腺功能减退症中通常较高，但在继发性甲状腺功能减退症中不那么高。
除原发性甲状腺功能减退和继发性甲状腺功能减退外，还有一些情况可造成总 T4水平下降，如 桥本甲状腺炎 、甲状腺功能正常性病态综合征、血清甲状腺素结合球蛋白（TBG）缺乏。
筛查
在特定人群中筛查甲状腺功能减退症（例如，新生儿、有危险因素的老年人）是相对普遍的，特别是因为它会导致显著的发病率，其表现可能很微妙。 通过测量TSH水平来完成筛查。
甲状腺功能减退症的治疗
左旋甲状腺素，调整TSH水平在正常范围内 (1)
各种甲状腺激素制剂可用于替代治疗，包括T4（左旋甲状腺素）、T3（三碘甲状腺氨酸）的合成制剂、两种合成激素的组合以及猪甲状腺提取物。左旋甲状腺素是首选；根据年龄、体重指数和吸收情况，通常的维持剂量为口服75至150mcg，每日一次（儿科治疗，见婴幼儿甲状腺功能减退症）。对于身体健康的年轻或中年患者，左旋甲状腺素的起始剂量可为以每天口服100 mcg或1.7 mcg/kg一次。
对于患有心脏病的患者，治疗从低剂量的左旋甲状腺素开始，通常每天一次 25 微克。每6周调整用量，直至到达维持量。孕妇维持剂量需增多。如果同时服用降低T4吸收或增加其代谢清除的药物，也应增加T4剂量。所用剂量应当是能使血清TSH回复到正常范围中段的最小量（这一标准不适用于继发性甲状腺功能减退患者）。在继发性甲状腺功能减退症中，左旋甲状腺素的剂量应达到游离T4水平在中等范围内。
碘塞罗宁（L-三碘甲状腺氨酸）不应单独用于长期替代治疗，因其半寿期短且易在血引起 T3高峰。服用标准替代剂量（25～37.5 mcg，一日2次）后，由于几乎完全被机体吸收，血清T3在4小时内迅速升至300～1000 ng/dL（4.62～15.4 nmol/L）；24小时后回复至正常水平。此外，服用三碘甲状腺氨酸的患者，每天至少有数小时处于甲状腺功能亢进状态，使发生心脏病的危险增高。T3 不能穿过胎盘，因此不应给孕妇患者服用。
血清中T3的变化和单用T4时相似，当口服T3、T4合剂时，虽然因T3用量小，T3峰值较低。用合成T4进行替代治疗时，血清T3的水平出现变化，血清T3逐渐增高，在补充足量T4后，维持于正常水平。动物甲状腺干粉中T3、T4的含量常有变化，一般不应使用，除非患者服用该制剂已达稳定状态。
在继发性甲状腺功能减退症患者中，不应给予L-甲状腺素，除非证实能分泌足量的皮质醇（已经给予皮质醇治疗），否则不应给予左旋甲状腺素，因为左旋甲状腺素可能导致肾上腺危象。
黏液性水肿昏迷
黏液性水肿昏迷的治疗主要包括：
静脉给予T4
糖皮质激素
支持治疗
病情稳定后改用T4口服
一经诊断即用大剂量T4（300～500 mcg IV）或T3（25～50 mcg IV）。静脉维持量为T4 75～100 mcg，每日1次；或T3 10～20 mcg，每日2次，直至患者能口服T4。应同时使用皮质类固醇，因为开始时中枢性甲状腺功能减退的可能性很难排除。患者体温的回升不应过快，因可诱发低血压或心律失常。
低氧血症很常见，因此应监测动脉血氧分压（PaO2）。如换气受阻，需立即使用人工呼吸器。应迅速妥善处理促发因素，补液需小心，因甲状腺功能减退患者不能正常地排出水分。最后，用药需谨慎，因为药物在甲状腺功能减退患者体内的代谢要比在正常人体中缓慢。
治疗参考文献
1.Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al: Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement.Thyroid 24(12): 1670–1751, 2014.doi: 10.1089/thy.2014.0028
老年病学要点：甲状腺功能减退症
甲状腺功能减退症在老年人中尤为常见。 年龄> 65岁，近10％的女性和6％的男性患有此病。虽然在年龄相对较轻的成年人中很容易诊断，但老年甲状腺功能减退患者的症状可轻微而不典型。
老年患者的症状明显少于年轻患者，症状和体征往往不明显而模糊。许多老年甲减患者同时有非特异性老年征——表现为迷惑、厌食、消瘦、坠落感、大小便失禁、能动性下降。肌肉骨骼症状（尤其是关节痛）经常发生，但关节炎较罕见。肌肉疼痛和无力，类似风湿性多肌痛或多发性肌炎，肌酸激酶（CK）水平可能会升高。甲状腺功能减退的老年患者，可能类似老年痴呆症或帕金森病。
在老年患者中，左旋甲状腺素治疗以低剂量开始，通常每天25微克。老年患者的维持剂量也可能需要降低。
关键点
甲状腺功能减退症是指甲状腺激素缺乏。
甲状腺功能减退症最常见的病因是原发性甲状腺疾病，通常是由于桥本甲状腺炎引起的，但有时也是由某些治疗（甲状腺手术、放射性碘治疗、颈部放射治疗或某些药物）引起的。
继发性甲状腺功能减退症是由下丘脑或垂体疾病引起的。
原发性甲状腺功能减退症的体征和症状通常较轻微且不具有特异性，包括疲劳、怕冷、便秘、液体潴留、眶周水肿和/或思维清晰度受损。
亚临床甲状腺功能减退症（症状轻微或无症状，血清促甲状腺激素 [TSH] 水平升高，游离甲状腺素 [T4] 水平正常）很常见。
通过检测血清 TSH 和 T4 来诊断原发性或继发性甲状腺功能减退症。原发性甲状腺功能减退症时，TSH 升高，T4 降低；继发性甲状腺功能减退症时，TSH 和 T4 均降低。
粘液性水肿昏迷（昏迷、体温过低和其他器官功能障碍）是一种罕见的危及生命的疾病，可能发生在甲状腺功能减退患者的急性病程中；需要快速诊断和治疗。
用左旋甲状腺素治疗并调整剂量直到 TSH 水平恢复正常。
在开始甲状腺替代疗法之前，需检查继发性甲状腺功能减退症患者的皮质醇水平，因为存在严重的肾上腺危象风险。
使用血清 TSH 筛查选定的患者（新生儿、具有风险因素的老年人）。