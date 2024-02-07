原发性甲状腺功能减退症是由于甲状腺分泌甲状腺素 (T4) 和三碘甲状腺原氨酸 (T3) 减少引起的。血清 T4 和 T3 水平低，促甲状腺激素 (TSH) 升高。在美国，最常见的原因是自身免疫性炎症。免疫；其中 桥本甲状腺炎 最为普遍，患者甲状腺肿大，质地坚实；至病程后期，甲状腺体积缩小纤维化，功能很低或无功能。

第二大常见原因是治疗甲状腺功能亢进症（治疗后甲状腺功能减退症），尤其是在 放射性碘治疗 或甲状腺功能亢进、甲状腺肿或甲状腺癌手术后。丙基硫氧嘧啶、甲巯咪唑或碘化物过度治疗期间发生的甲状腺功能减退在停止治疗后减轻。

缺碘 可能引起地方性甲状腺肿和甲状腺功能减退症。大多数非桥本甲状腺炎引起的甲状腺肿患者甲状腺功能正常或患有甲状腺功能亢进症。因缺碘使甲状腺激素生成减少；TSH释放相应增多，使甲状腺增生肿大，尽力摄碘；结果形成甲状腺肿。如缺碘严重，患者发生甲状腺功能减退，由于加碘食盐的应用，此种情况在美国已极为罕见。

碘缺乏会导致先天性甲状腺功能减退；在严重缺碘地区，地方性克汀病是先天性甲状腺功能减退最普遍的原因，也是全球智力缺陷的主要原因。

遗传性酶缺陷可使甲状腺激素的合成发生变化，引起伴甲状腺功能减退的甲状腺肿，此类病例极为少见。

甲状腺功能减退也可发生于服用锂盐者，可能是由于锂盐抑制甲状腺释放其激素；服用胺碘酮或其他含碘药物的患者、服用干扰素-α的患者以及使用检查点抑制剂或某些酪氨酸激酶抑制剂治疗癌症的患者也可能出现甲状腺功能减退症。

因喉癌或Hodgkin淋巴瘤而接受放射治疗的患者可出现甲状腺功能减退。放射治疗后永久性甲状腺功能减退的发生率很高，因此每6～12个月应检查甲状腺功能（测定血清TSH）。