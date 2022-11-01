（Osgood-Schlatter病）

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Osgood-Schlatter病为胫骨结节骨软骨病，引起疼痛性炎症。主要通过临床诊断。治疗包括镇痛药和休息。
Osgood-Schlatter病发病年龄为10岁~15岁，通常是单侧性。本病虽是男生中更为普遍，但这种状况正在改变，因为女孩体育活动更活跃。
Osgood-Schlatter病的病因被认为是由于附着在未成熟骨骺上的髌韧带过度牵拉所造成的创伤引起。
Osgood-Schlatter病的主要表现就是在髌韧带附着的胫骨结节处有疼痛、肿胀以及触痛。无全身表现。
Osgood-Schlatter病的诊断
临床评估
有时需要X线检查
Osgood-Schlatter病的诊断依据于体检是胫骨结节特征性的表现。
膝部侧位X线片检查可能表现为胫骨结节的断裂。 然而，除非疼痛或肿胀的区域超出了胫骨结节范围，或是疼痛伴有发红和皮温高，考虑存在其他病症（例如，损伤，关节发炎），否则不需要行X线检查。
Osgood-Schlatter病的治疗
镇痛药物
休息
极少数情况下需要皮质类固醇注射或手术治疗。
通常在数周或数月内自行恢复。通常情况下，服用止痛药以及避免过度运动，尤其是膝部深弯运动，是唯一的必要措施。不需要完全避免运动
极少数情况下，需要石膏固定，内注射氢化可的松，手术切除游离体（例如，小骨，骨撕脱碎片），钻孔和骨移植。