（Osgood-Schlatter病）

Osgood-Schlatter病为胫骨结节骨软骨病，引起疼痛性炎症。主要通过临床诊断。治疗包括镇痛药和休息。

Osgood-Schlatter病发病年龄为10岁~15岁，通常是单侧性。本病虽是男生中更为普遍，但这种状况正在改变，因为女孩体育活动更活跃。

Osgood-Schlatter病的病因被认为是由于附着在未成熟骨骺上的髌韧带过度牵拉所造成的创伤引起。

Osgood-Schlatter病的主要表现就是在髌韧带附着的胫骨结节处有疼痛、肿胀以及触痛。无全身表现。

Osgood-Schlatter病的诊断 临床评估

有时需要X线检查 Osgood-Schlatter病的诊断依据于体检是胫骨结节特征性的表现。 膝部侧位X线片检查可能表现为胫骨结节的断裂。 然而，除非疼痛或肿胀的区域超出了胫骨结节范围，或是疼痛伴有发红和皮温高，考虑存在其他病症（例如，损伤，关节发炎），否则不需要行X线检查。