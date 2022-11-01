股骨头骨骺脱位是股骨骨骺端股骨颈向上和向前的移位。 诊断是通过双髋的 X 光检查；有时需要其他成像。 治疗方法是手术修补。

股骨头骨骺脱位（SCFE）常常发生在青春期早期，更易累及男孩。肥胖是一个重要的危险因素。遗传因素也起作用。股骨头骨骺脱位在1/5的病人中是双侧病变，而超过2/3的单侧病变的病人会进展成双侧病变。

SCFE的具体病因不清楚，但可能和由于创伤、激素改变、炎症或肥胖导致剪切力增加造成的长骨体生长部（生长板）的减弱有关。

SCFE 的症状和体征 起病隐匿。症状和分期有关，股骨头骨骺滑脱的首发症状可能是髋部僵硬，休息后减轻。 股骨头骨骺滑脱症的第一个症状可能是髋部僵硬，随着休息减轻; 然后是跛行，然后是臀部疼痛，从前内侧大腿向膝盖放射。超过15％的病人有膝盖或大腿疼痛，真正髋部问题常常到滑脱情况恶化才被发现。早期髋部检查可能没有疼痛或活动受限。 经验与提示 在更晚期阶段，发现可能包括受影响的髋关节运动时疼痛，屈曲，外展和内侧旋转受限；膝关节疼痛无特异性膝关节异常；和跛行或特伦德伦堡步态。 受影响的腿外旋。如果受累部位血供受影响，会发生无血管性坏死和骨骺萎陷。

SCFE的诊断 X线平片

有时需要核磁共振检查或超声检查 由于进展期治疗很困难，早期诊断股骨头骨骺滑脱很重要。 需照双侧髋部前后位和蛙腿样侧位X线片。X线片可见骨骺线增宽或明显的股骨头后下方移位。为了帮助确定位移，在X线片上股骨颈上缘绘制Klein线。股骨头在患侧的Klein线以下，而股骨头的大部分在未患侧的Klein线以上。 超声检查和MRI也有帮助，尤其是X线检查正常时。 股骨头骨骺脱位（SCFE） 隐藏详情 该患者右髋关节股骨头骨骺滑脱（SCFE），在股骨颈上缘绘制了Klein线。请注意，在患侧右侧股骨头位于克莱因线以下，而在未受影响的左侧，大部分股骨头位于克莱因线上方。 By permission of the publisher.From Campbell R Jr: Current Orthopedic Diagnosis and Treatment.Edited by JD Heckman, RC Schenck, and A Agarwal.Philadelphia, Current Medicine, 2002.