股骨头骨骺脱位是股骨骨骺端股骨颈向上和向前的移位。 诊断是通过双髋的 X 光检查；有时需要其他成像。 治疗方法是手术修补。
股骨头骨骺脱位（SCFE）常常发生在青春期早期，更易累及男孩。肥胖是一个重要的危险因素。遗传因素也起作用。股骨头骨骺脱位在1/5的病人中是双侧病变，而超过2/3的单侧病变的病人会进展成双侧病变。
SCFE的具体病因不清楚，但可能和由于创伤、激素改变、炎症或肥胖导致剪切力增加造成的长骨体生长部（生长板）的减弱有关。
SCFE 的症状和体征
起病隐匿。症状和分期有关，股骨头骨骺滑脱的首发症状可能是髋部僵硬，休息后减轻。
股骨头骨骺滑脱症的第一个症状可能是髋部僵硬，随着休息减轻; 然后是跛行，然后是臀部疼痛，从前内侧大腿向膝盖放射。超过15％的病人有膝盖或大腿疼痛，真正髋部问题常常到滑脱情况恶化才被发现。早期髋部检查可能没有疼痛或活动受限。
经验与提示
在更晚期阶段，发现可能包括受影响的髋关节运动时疼痛，屈曲，外展和内侧旋转受限；膝关节疼痛无特异性膝关节异常；和跛行或特伦德伦堡步态。 受影响的腿外旋。如果受累部位血供受影响，会发生无血管性坏死和骨骺萎陷。
SCFE的诊断
X线平片
有时需要核磁共振检查或超声检查
由于进展期治疗很困难，早期诊断股骨头骨骺滑脱很重要。
需照双侧髋部前后位和蛙腿样侧位X线片。X线片可见骨骺线增宽或明显的股骨头后下方移位。为了帮助确定位移，在X线片上股骨颈上缘绘制Klein线。股骨头在患侧的Klein线以下，而股骨头的大部分在未患侧的Klein线以上。
超声检查和MRI也有帮助，尤其是X线检查正常时。
SCFE的处理
外科手术修复
股骨头骨骺脱位常常进展；一旦确诊应即刻手术。
手术治疗可采用穿过骨骺的螺钉固定。
病人在股骨头骨骺脱位被除外或被治疗前患侧腿不能负重。