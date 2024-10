股骨头骨骺脱位（SCFE）

该患者右髋关节股骨头骨骺滑脱(SCFE),在股骨颈上缘绘制了Klein线。请注意,在患侧右侧股骨头位于克莱因线以下,而在未受影响的左侧,大部分股骨头位于克莱因线上方。

By permission of the publisher.From Campbell R Jr: Current Orthopedic Diagnosis and Treatment.Edited by JD Heckman, RC Schenck, and A Agarwal.Philadelphia, Current Medicine, 2002.