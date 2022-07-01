当一个患病的或早产儿在出生后，因为疾病必须被带离家庭时，就会出现困难。在病情稳定前，家长或许不能看到病情危急的新生儿。家长可能因新生儿要被转送至另一所医院而要与之分离。一些婴儿因为长期住院治疗而需要和父母别离良久。专家建议，新生儿运输队员应鼓励父母与其生病的婴儿进行身体接触，然后才能将婴儿送到专科医疗中心，只要接触不会使婴儿有感染风险。

许多医院都已认识到鼓励婴儿同其家庭接触的重要性。在大多数地方，都鼓励家长探望新生儿，并采取预防措施使感染播散的危险性降至最低。大多数医院都不限制家长的探访时间。有些还提供专门区域，让家长有更多时间和他们的孩子亲近。

大多数医院都鼓励家长尽量和他们患病的孩子多接触。没有婴儿，即使是呼吸器上的婴儿，也不能让父母看病和接触。

经验与提示

鼓励家长直接护理婴儿，以了解婴儿，做好带婴儿回家的准备。一些医院通过鼓励皮肤间的接触，增加了父母与早产儿或患病婴儿之间的接触;这可能会帮助父母对在家照顾婴儿更有信心。与未接受此皮肤-皮肤护理的婴儿相比，经历皮肤-皮肤接触的婴儿通常体重增长更快。母亲可以直接进行母乳喂养或通过喂养管进行喂养。

如果新生儿有出生缺陷，不管情况如何，应让父母尽早探望。否则，他们可能会想象的外观和条件比现实要糟糕得多。父母的大力支持是必不可少的，因为父母需要尽可能多的咨询会议来了解他们的婴儿的情况和建议的治疗，并在心理上接受婴儿。为了避免过多讨论孩子的异常问题，医生应该强调孩子正常的一面及其潜能。

当一个婴儿死亡时，其父母还从未见过或触摸过他，会令他们以后有好似从来没有真正有过孩子的感觉。这些父母报告说，他们的空虚感被夸大了，可能会因为无法哀悼失去一个“真正的”孩子而患上长期抑郁症。一般来说，所有的父母，无论他们是否能够在活着的时候看到或抱着他们的婴儿，如果允许，通常都会得到长期帮助。在所有新生儿死亡病例中，医生和社会工作者的随访都有助于审查婴儿的疾病和死亡情况，回答经常出现的问题，并评估和减轻负罪感。医生还可以评估父母的悲痛过程，并在必要时提供适当的指导或转诊，以获得更广泛的支持。