女性生殖器切割是非洲部分地区（通常是非洲北部或中部）一些文化中的一种传统做法。 它也在中东的某些地区和世界其他地区进行。 在实行这种做法的文化中，它通常被视为在女性卫生、生育、贞洁和男性性快感方面提供好处，可能是结婚所必需的。女性生殖器毁损由于宗教领袖的影响可能正在减少，他们声称反对这种惯例，一些社会团体中也在展开反对活动。

这种做法有许多潜在的并发症，对健康没有好处。

经历生殖器毁损的女孩的平均年龄为7岁，毁损通常在没有麻醉的情况下进行。

世界卫生组织 (WHO) 定义了四种主要的女性外阴残割类型：

I 型：阴蒂切除术——部分或全部切除阴蒂头（阴蒂的可见部分）和/或包皮（阴蒂周围的皮肤褶皱）

II型：切除——部分或全部切除阴蒂头和小阴唇，包括或不包括切除大阴唇

III 型：锁阴术——通过切割和重新定位小阴唇或大阴唇（有时通过缝合），在切除或不切除阴蒂包皮/阴蒂帽和龟头的情况下缩小阴道开口

IV型：其他——所有其他对女性生殖器的出于非医疗用途而做的所有有害操作（如刺，刺穿，雕刻[切割]，刮和烧灼生殖器区域等）

(参见 the WHO's Female genital mutilation fact sheet.)

生殖器毁损的并发症包括：手术或术后出血、感染（包括破伤风）。为阴部扣锁的女性，有可能发生复发性和/或妇科感染和结疤。女性生殖器切割后怀孕的女性在分娩过程中可能会有严重的会阴撕裂或出血。心理上的后遗症可以很严重。

对接受过阴部切除术的妇女的医疗护理包括使用一种对文化敏感的方法，有时还需要进行阴部切除术，（1), 最好是在开始性活动之前或在产前进行阴道分娩。应将女性转诊给有这方面经验的专家那里。

参考文献 1.Nour NM, Michels KB, Bryant AE: Defibulation to treat female genital cutting: Effect on symptoms and sexual function. Obstet Gynecol 108(1):55–60, 2006.doi: 10.1097/01.AOG.0000224613.72892.77