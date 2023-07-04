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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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脑膨出

作者：Stephen J. Falchek, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

脑膨出是指神经组织和脑脊膜通过颅骨缺损处向外突出。许多可以通过手术修复。

脑膨出是由颅穹窿不完全闭合(颅裂)引起的。

脑膨出通常发生在中线部位，从枕骨突出至突入鼻腔的各个部位，但在额骨或顶骨处也可以为不对称。

脑膨出也可能发生在内部，例如颞叶前极，并且可能只有在晚年评估相关神经发育症状（如癫痫）时才被发现。

大约50％受累婴儿患有其他先天性异常。脑膨出经常伴有脑积水

脑膨出的症状和体征

脑膨出的症状包括可见的缺陷，癫痫发作和认知障碍，包括智力障碍和发育障碍。

脑膨出的诊断

  • 产前超声检查

脑膨出的诊断可通过常规产前超声检查进行。

小的脑膨出可以像脑血肿，但X线片显示在它的基底部有颅骨缺损。

脑膨出的治疗

  • 外科手术修复

大多数脑膨出可以修补。即使是巨大的脑膨出也常含有异位神经组织，可以在不恶化的功能性能力的前提下切除。

当其他严重的身体畸形同时存在时，修复的决定可能会更加困难。由于大脑结构和神经网络形成的正常发育顺序被打乱，脑膨出引起的神经发育症状即使在手术切除后也往往持续存在。

脑膨出的预后

预后取决于缺损的部位和大小。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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