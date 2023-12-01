高IgD综合征是一种少见的遗传性疾病，表现为生后1年内反复发作的寒战、发热，通常持续4～6天。发作由疫苗接种或轻微外伤等躯体应激因素诱发，没有确定的治疗。诊断以临床为主，但包括血清IgD水平和可能的基因检测。可以使用白细胞介素 1 抑制剂来预防发作（阿纳金拉 或者 卡那奴单抗）。可以使用非甾体抗炎药、皮质类固醇和阿那白滞素治疗症状。

高IgD综合征高发于荷兰、法国及其他北欧血统的儿童中，该病是由于

抗炎的异戊二烯蛋白合成的减少可以解释该临床综合征。

参考文献 1.Touitou I: Twists and turns of the genetic story of mevalonate kinase-associated diseases: A review.Genes Dis 9(4):1000-1007, 2021.doi: 10.1016/j.gendis.2021.05.002